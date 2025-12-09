Geoffrey Hinton, padrino de la IA, dice que Google le “ganara” a OpenAI

El liderazgo de Google en IA se atribuye a su infraestructura global, acceso a grandes volúmenes de datos y fabricación propia de chips. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Geoffrey Hinton, considerado por muchos como el “Padrino de la IA”, ha afirmado que Google está comenzando a superar a OpenAI en la competencia por la supremacía en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Durante una entrevista con Business Insider, Hinton expuso su asombro porque Google tardara tanto en igualar y empezar a rebasar a OpenAI, empresa responsable de ChatGPT.

Por qué Google le ganaría a OpenAI en la carrera de la IA

De acuerdo con Hinton, quien trabajó años en Google Brain y fue testigo de las decisiones internas de la compañía, la empresa demostró liderazgo temprano no solo en la investigación académica, sino en la creación de chatbots sofisticados mucho antes que sus rivales.

No obstante, una prudencia estratégica, motivada por el deseo de proteger su reputación, especialmente tras el fallo reputacional sufrido por Microsoft con su chatbot Tay en 2016, ralentizó el despliegue comercial de esas tecnologías.

Geoffrey Hinton, el 'Padrino de la IA', afirma que Google comienza a superar a OpenAI en inteligencia artificial avanzada. (AP)

El propio Sundar Pichai, CEO de Google, reconoció hace meses que la empresa se abstuvo de lanzar su chatbot antes de tiempo porque “no habíamos alcanzado un nivel suficiente para que la gente aceptara que Google ofreciera ese producto”.

Al menos hasta 2022, cuando la aparición de ChatGPT de OpenAI desencadenó que Google decretara internamente un estado de “código rojo”, temiendo quedar rezagados en la carrera tecnológica.

Un estado que recientemente la compañía de Sam Altam impuso, con el objetivo de fortalecer la posición de la empresa en el mercado global de IA, lo que implica el aplazamiento de otros proyectos y una reorganización de recursos.

Cuál ha sido el punto de inflexión para el liderazgo de Google

En los últimos meses, Google ha dejado atrás esa cautela y empezó a mostrar avances decisivos. El lanzamiento reciente de Gemini 3, es un ejemplo, superando las capacidades de GPT-5 de OpenAI. Adicionalmente, el modelo generativo de imágenes Nano Banana Pro se ha convertido en un referente por el realismo y la calidad de sus resultados visuales.

El lanzamiento de Gemini 3 y el modelo Nano Banana Pro posicionan a Google a la vanguardia de la inteligencia artificial generativa. (Google)

Hinton subrayó esos logros, aludiendo a que “Google comienza actualmente a adelantar a OpenAI”. Los reportes del sector empiezan a corroborar esta visión: tras años en que Google respondía a los avances de su rival, ahora parece ser OpenAI la que observa con preocupación la aceleración, en lo que se describe como un cambio radical del equilibrio de poder.

Cuáles son las ventajas de Google

Más allá de los hitos recientes, Hinton argumenta que existen elementos estructurales que otorgan una clara ventaja a Google en la competencia. El profesor emérito de la Universidad de Toronto menciona tres factores clave: la infraestructura computacional distribuida a nivel global, el acceso a volúmenes ingentes de datos y, sobre todo, la capacidad de fabricar sus propios chips específicos para inteligencia artificial.

Producir sus propios microprocesadores brinda a Google una autonomía tecnológica inigualable frente a sus competidores más directos. “Eso representa una ventaja significativa”, opinó Hinton respecto a la diferencia que esto marca frente a OpenAI, que debe depender de productores externos para adquirir hardware de alta gama, normalmente GPU especializadas.

El ecosistema de talento y la red de científicos de Google refuerzan su posición como líder en la próxima generación de inteligencia artificial.(AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)

El ecosistema de talento es otro atributo señalado por el Padrino de la IA La empresa, gracias a una política de reclutamiento activa, mantiene una red de científicos e ingenieros especializados de primer nivel, muchos de los cuales han liderado o participado en proyectos disruptivos tanto en aprendizaje profundo como en computación a gran escala.

“Google tiene muy buenos investigadores, obviamente muchos datos y una cantidad considerable de centros de datos”, aseguró. Todo esto compone un conjunto de ventajas competitivas que, a su juicio, añaden peso al pronóstico de que la empresa logrará dominar la próxima generación de IA avanzada.