El ajuste del celular que debes desactivar para evitar estafas cuando no lo estás usando

La conectividad Bluetooth, presente en prácticamente todos los dispositivos actuales, se ha convertido en una puerta de entrada cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes. Expertos en ciberseguridad advierten que dejar esta función activada sin necesidad incrementa la posibilidad de sufrir ataques que comprometen datos personales, credenciales bancarias y hasta el control total del teléfono.

Cabe mencionar que aunque se trata de una herramienta cotidiana para conectar auriculares, relojes inteligentes o enviar archivos, su uso sin medidas de precaución puede tener consecuencias graves.

En los últimos años se han multiplicado los reportes de ataques dirigidos específicamente a vulnerar conexiones Bluetooth. Las técnicas más comunes permiten acceder a información privada sin que el usuario lo note o infectar el dispositivo sin que medie aceptación de algún emparejamiento. A pesar de ello, muchos usuarios desconocen las amenazas que operan a través de esta tecnología, lo que deja un amplio margen de acción para los atacantes.

Mantener desactivado el Bluetooth cuando sales de casa te puede proteger de ciberataques.

Entre los métodos más utilizados figura el Bluesnarfing, un tipo de acceso silencioso mediante el cual un atacante puede ingresar al teléfono y extraer contactos, mensajes, correos y otros archivos sin generar alertas visibles. Quien ejecuta este tipo de ataque actúa de manera similar a un ladrón de información, aprovechando cualquier descuido para robar datos sensibles.

Otra técnica reciente es BlueBorne, considerada incluso más peligrosa por no requerir interacción previa del usuario. En este caso, el atacante solo necesita detectar la dirección MAC del dispositivo para iniciar el proceso de infección. Una vez dentro del sistema, puede tomar el control total del equipo en cuestión de segundos. Debido a que este ataque se ejecuta sin emparejamiento, puede pasar completamente desapercibido para la víctima.

Las consecuencias de estas intrusiones pueden ser amplias. La información extraída se utiliza para realizar operaciones no autorizadas, suplantar identidades, comercializar datos personales en redes clandestinas o ejecutar estafas a través del envío de mensajes falsos a los contactos de la víctima. Además, los atacantes pueden usar las credenciales obtenidas para ingresar a otros servicios vinculados al teléfono, lo que amplifica el daño.

Detectar a tiempo un ataque de este tipo no siempre es sencillo, pero hay señales que pueden indicar que algo no está funcionando correctamente. Entre ellas se incluyen un consumo inusual de batería, la aparición de dispositivos desconocidos en el historial de conexiones o comportamientos anómalos del sistema operativo, como cierres inesperados de aplicaciones o mensajes enviados sin autorización. Aunque estos síntomas no confirman de inmediato una intrusión, sí representan motivos suficientes para revisar la configuración del dispositivo.

Ante esta situación, especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas que pueden evitar la mayoría de incidentes. Entre las más importantes se encuentra desactivar el Bluetooth cuando no se utilice, una acción sencilla que elimina la posibilidad de que otros dispositivos detecten el teléfono. Si es necesario mantenerlo activo, se recomienda activar el modo no detectable para ocultar el dispositivo de posibles rastreos externos.

También es fundamental evitar emparejar el teléfono en lugares públicos y no aceptar solicitudes de conexión de equipos desconocidos. Las actualizaciones periódicas del sistema y de los dispositivos vinculados son otra capa de protección clave, ya que corrigen fallos que pueden ser explotados por los atacantes. De igual forma, se aconseja modificar las contraseñas predeterminadas, eliminar conexiones que ya no se utilizan e instalar herramientas de seguridad que alerten sobre actividades sospechosas.

Otra recomendación es evitar el uso de estaciones de carga públicas, que en algunos casos pueden estar manipuladas para acceder a los datos del dispositivo mediante puertos USB o conexiones inalámbricas asociadas.

Si bien el Bluetooth continúa siendo una herramienta útil e indispensable para muchas tareas cotidianas, los especialistas coinciden en que su uso debe ir acompañado de medidas básicas de protección. Mantenerlo apagado cuando no sea necesario es una de las acciones más efectivas para reducir riesgos y mantener a salvo la información personal. En un contexto en el que los ataques digitales se vuelven más sofisticados, adoptar buenos hábitos de seguridad es la principal defensa de los usuarios.