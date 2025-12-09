Descubre los mejores trucos para evitar estafas en Airbnb y Booking en diciembre de 2025

Los viajeros suelen revisar ofertas de viviendas turísticas en plataformas digitales antes de reservar su plan de descanso. (Imagen ilustrativa Infobae)

En temporada de vacaciones de fin de año, aquellos que buscan alquilar un alojamiento temporal en plataformas como Airbnb, Booking o Despegar, suelen enfrentar un aumento de estafas digitales vinculadas al alquiler vacacional online.

La creciente demanda de viviendas turísticas en plataformas digitales , impulsa no solo las ofertas genuinas, sino también la aparición de anuncios falsos, técnicas de engaño sofisticadas y propuestas que explotan la urgencia de los viajeros en fechas clave.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) resalta la importancia de revisar a detalle la información emitida en la página web, además de no realizar pagos fuera de la plataforma web.

Cuáles son las estafas más comunes al reservar un alojamiento vacacional

Muchos anuncios fraudulentos buscan infectar el dispositivo de malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE señala que las formas de engaño más recurrentes incluyen anuncios de viviendas con precios inusualmente bajos, descripciones deficientes o comunicaciones con errores evidentes.

“Si se observa un anuncio con imágenes espectaculares, precios que no se corresponden con el mercado y mensajes escritos con mala redacción o incompletos, existe una alta probabilidad de que se trate de una estafa”, advirtió el organismo.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) puntualiza dos maniobras habituales: el pago por adelantado fuera de la plataforma de reservas, lo que deja al usuario sin mecanismos de reclamo y los intentos de phishing, donde el supuesto arrendador suplanta la identidad de la web o solicita datos confidenciales bajo apariencia legítima.

Por qué se debe desconfiar de anuncios con precios muy bajos y sin fotos verificables

Es necesario comparar los precios antes de realizar la reserva. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayoría de los fraudes aprovechan ofertas atractivas para captar rápidamente el interés de las víctimas. El INCIBE sugiere sospechar de precios más bajos que los observados en otras plataformas y de anuncios que carecen de fotografías suficientes o de calidad.

“Los precios bajos habitualmente implican restricciones y condiciones muy poco flexibles, así que resulta fundamental comparar distintas páginas web y valorar siempre la opción de contratar un seguro de anulación”, aseguró la entidad.

Asimismo, revisar las fotografías a través de buscadores como Google Imágenes permite detectar si han sido tomadas de otros anuncios o si se están reutilizando para diferentes supuestos alojamientos. Las plataformas serias suelen ofrecer galerías actualizadas, mientras que los fraudes optan por imágenes descontextualizadas.

Qué señales de alerta suelen aparecer al pagar por un alquiler vacacional

Se debe optar por realizar pagos directamente en la plataforma que se elija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insistencia en utilizar vías de diálogo ajenas a la plataforma, sumada a la presión para realizar pagos rápidos, constituye una de las señales más claras de intento de fraude, según el INCIBE.

“Los estafadores suelen proponer alternativas poco seguras, como transferencias internacionales o pagos por aplicaciones no oficiales, evitando siempre los sistemas protegidos de las webs”, detalló el organismo.

La OCU remarcó que la suplantación de identidad mediante correos o enlaces falsificados representa otro riesgo central. “En estos casos, el fraude puede explotar tanto el acceso a información confidencial como la instalación de malware en el dispositivo del usuario”, informó la organización.

Cómo se puede verificar la autenticidad del anunciante y la veracidad del espacio

Contactar directamente al anunciante a través de los canales internos de la plataforma y solicitar información adicional sobre el alojamiento es clave antes de concretar la reserva.

La plataforma debe tener canales por donde los usuarios pueden solicitar información ante un problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto es revisar las opiniones de otros inquilinos y evaluar si está tratando con un propietario particular, una agencia o una empresa profesional resulta clave para conocer el marco legal aplicable.

“Si es una empresa, se aplicarán las protecciones de consumo; si se trata de un particular, la relación queda ajustada a la normativa civil y turística”, añadió la OCU.

Qué pasos concretos fortalecen la seguridad en la reserva y el pago del alquiler

Uno de los consejos principales del INCIBE y la OCU consiste en realizar todas las transacciones utilizando los medios de pago seguros que ofrece la plataforma, nunca transferencias fuera del portal.

Las organizaciones sugieren conservar siempre una copia digital de la reserva, negociar las condiciones de pago, exigir la descomposición detallada del precio, incluidos comisiones y depósitos, y nunca transferir la totalidad del importe hasta el momento de ocupación del inmueble.