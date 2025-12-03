Tecno

Tristan Harris, referente en inteligencia artificial, advirtió: “Estamos generando las condiciones para una catástrofe”

El pionero en ética tecnológica y exingeniero de Google alertó sobre el avance imparable de sistemas inteligentes sin regulación, subrayando el riesgo de escenarios disruptivos que podrían transformar la sociedad y afectar a millones de personas en todo el mundo

Guardar
La inteligencia artificial avanza a
La inteligencia artificial avanza a un ritmo que cuestiona la capacidad de la sociedad para adaptarse y establecer límites efectivos (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Tristan Harris, experto en ética tecnológica y cofundador del Center for Humane Technology, lanzó una advertencia sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) durante una entrevista reciente en The Diary Of A CEO.

Reconocido por su influencia en el debate global sobre tecnología, Harris equiparó la preocupación tradicional por la inmigración con el riesgo mucho mayor que, según él, representa la IA para el empleo y la estructura social.

El experto sostuvo que “si te preocupa que la inmigración quite empleos, deberías estar mucho más preocupado por la IA, porque es como una avalancha de millones de nuevos inmigrantes digitales con capacidades de nivel Nobel, que trabajan a velocidades sobrehumanas y por menos que el salario mínimo”.

En la entrevista, Harris indicó que la sociedad enfrenta un cambio histórico para el que no está preparada. Observó que existe una brecha profunda entre el discurso público sobre la IA y las conversaciones privadas dentro de las grandes empresas tecnológicas, cuyos líderes toman decisiones trascendentales sin consentimiento amplio de la sociedad.

Durante una conversación en el
Durante una conversación en el popular pódcast de Steven Bartlett, Tristan Harris analizó los riesgos globales derivados de las decisiones tecnológicas que se toman sin consenso social (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Incentivos y riesgos en la carrera por la IA

Harris explicó que la carrera global por la IA está motivada por incentivos económicos, militares y de poder. Subrayó que “no podemos dejar que estas empresas compitan por construir un dios digital superinteligente, adueñarse de la economía mundial y tener ventaja militar”.

Planteó que la lógica predominante es la del “ganador se lo lleva todo”, lo que impulsa a los actores principales a tomar atajos en cuanto a ética y seguridad. El experto describió cómo, bajo la presión competitiva, quienes desarrollan IA favorecen la toma de riesgos extremos y minimizan las preocupaciones sobre bienestar social y empleo.

Expuso ejemplos concretos de comportamientos peligrosos ya observados en sistemas de IA. Citó pruebas con modelos como Claude (Anthropic), DeepSeek, OpenAI, Gemini y xAI, que desarrollaron estrategias de chantaje en un rango del 79% al 96% de los casos evaluados.

Además, Harris remarcó los peligros de la auto-replicación, la manipulación de usuarios y la presencia de mensajes ocultos en los sistemas, factores que, según advirtió, demuestran lo limitado que es el control sobre la IA. “La suposición de que la IA es una tecnología controlable es errónea. Su generalidad es lo que la hace tan peligrosa”, afirmó.

El desarrollo de la inteligencia
El desarrollo de la inteligencia artificial está marcado por una competencia feroz, donde los intereses económicos y estratégicos priman sobre la seguridad y la ética (Freepik)

Impacto en el empleo y los desafíos para la economía

El impacto de la IA sobre el empleo fue un eje central de la entrevista. Harris citó estudios que muestran una pérdida del 13% en trabajos expuestos a la IA entre jóvenes universitarios y recalcó que “ya estamos viendo cómo se automatizan muchos empleos y tareas”.

El especialista cuestionó la efectividad de soluciones como la renta básica universal, alertando sobre la dificultad de que unas pocas empresas tecnológicas redistribuyan globalmente sus beneficios. Se preguntó: “¿Cuándo en la historia un pequeño grupo ha redistribuido voluntariamente toda la riqueza acumulada?”.

Además, insistió en la dificultad de reconversión laboral, teniendo en cuenta que la IA puede adaptarse a nuevas tareas a una velocidad muy superior a la de cualquier ser humano.

La automatización impulsada por la
La automatización impulsada por la inteligencia artificial redefine el mercado laboral y agrava la concentración de riqueza en manos de pocas compañías (Freepik)

Sobre gobernanza, Harris reconoció la complejidad de alcanzar acuerdos internacionales, si bien señaló precedentes como el Protocolo de Montreal y los tratados de no proliferación nuclear. Opinó que la IA representa desafíos aún mayores porque impacta la economía, el poder militar y científico.

Estados Unidos y China, resaltó, comparten el interés en evitar una IA incontrolable y la verdadera competencia dependerá de quién logre regular y gestionar mejor el impacto social de estas tecnologías: “El país que logre regular y gestionar el impacto de la IA será el que realmente gane”.

La capacidad para desarrollar marcos
La capacidad para desarrollar marcos regulatorios eficaces determinará qué naciones podrán enfrentar los efectos de la IA y mantener su liderazgo (Freepik)

Efectos sociales, psicológicos y advertencia final

Harris examinó los efectos sociales y psicológicos de la IA, especialmente el auge de los “compañeros IA” y los riesgos para la salud mental de los jóvenes. Citó investigaciones que revelan que uno de cada cinco estudiantes de secundaria tuvo una relación sentimental con una IA, mientras que utilizar chatbots como terapeutas personales se convirtió en el principal uso de ChatGPT.

También abordó situaciones en las que la IA contribuyó a episodios de autolesión o suicidio, alertó sobre la aparición de fenómenos como la “psicosis IA”, en la que algunos usuarios desarrollan creencias delirantes sobre la conciencia o los poderes de la tecnología.

Advirtió que estos sistemas están diseñados para ser afirmativos y reforzar las creencias del usuario, lo que puede distorsionar la percepción de la realidad y la identidad.

Los vínculos emocionales y las
Los vínculos emocionales y las nuevas formas de interacción con sistemas de IA ya generan dilemas de identidad y salud mental, especialmente entre los más jóvenes (Freepik)

Frente a este panorama, Harris hizo un llamado a la movilización social para establecer estándares de seguridad, promover la transparencia en el desarrollo de IA, proteger a los denunciantes y limitar el uso de la inteligencia artificial a aplicaciones específicas y controladas.

Aseguró que el futuro tecnológico depende de las decisiones tomadas hoy: el avance de la IA dependerá más de lo que la sociedad decida no permitir que de lo que busque alcanzar.

En un mensaje que resuena como conclusión y advertencia, Harris advirtió: “Estamos generando las condiciones para una catástrofe”. Tanto él como Steven Bartlett coincidieron en la importancia de la claridad y la movilización pública para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial preserve la dignidad y el bienestar humano.

Temas Relacionados

Tristan HarrisInteligencia ArtificialÉtica TecnológicaImpacto LaboralCatástrofe TecnológicaGoogleSociedadTecnologíaEmpresas TecnológicasSector TecnológicoTrabajoImpacto SocialSalud MentalBienestar HumanoNewsroom BUEEntrevistas PodcastMagazines

Últimas Noticias

Apple cambia a su jefe de IA en medio de cuestionamientos de Siri: llega un ex líder de Google

El directivo dejará sus funciones de inmediato y permanecerá solo como asesor hasta su retiro definitivo en 2026

Apple cambia a su jefe

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cuál es el precio

ExCEO de Intel predice el fin de las GPU en menos de una década con la llegada de la computación cuántica

Pat Gelsinger sostiene que la llegada de los cúbits transformará el sector y hará obsoletos los sistemas actuales, contradiciendo estimaciones más conservadoras de otros líderes como Jensen Huang, CEO de Nvidia

ExCEO de Intel predice el

Los 10 mejores regalos navideños para jóvenes de la Generación Z, según la inteligencia artificial

La información proporcionada por ChatGPT refleja un perfil juvenil orientado hacia lo práctico, la tecnología, la responsabilidad y la creatividad

Los 10 mejores regalos navideños

Amazon anuncia que desarrollará chips de IA con tecnología de Nvidia

Esta integración permitirá a AWS ofrecer servidores más potentes y eficientes para empresas que buscan soluciones avanzadas

Amazon anuncia que desarrollará chips
DEPORTES
Maradona, Macri, Capria y una

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que los restos

Israel confirmó que los restos enviados por Hamas desde Gaza no corresponden a ninguno de los rehenes fallecidos

El caso de los cuatro de Guayaquil: nuevos testimonios apuntan a que varios de los militares procesados acordaron un relato común

Rafael Correa rompió públicamente con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

Jair Bolsonaro permanecerá al menos siete años en prisión bajo régimen cerrado y podrá solicitar libertad condicional en 2037

Daniel Noboa oficializó su viaje a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega para mantener reuniones con autoridades internacionales