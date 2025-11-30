Aprende a acceder a la memoria interna de tu celular Android sin usar cables y ordenar el almacenamiento

Aplicaciones como AirDroid y PushBullet permiten transferir archivos entre el móvil y el PC por WiFi, superando las limitaciones del Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción cómoda para gestionar los archivos de un celular Android es conectarlo al computador y eliminar o mover el contenido. Pero no siempre tenemos un cable USB a la mano y por eso existen otras opciones para realizar ese proceso de forma inalámbrica.

Diversas soluciones oficiales y de terceros ofrecen herramientas para mover, copiar y gestionar archivos directamente desde el PC, aprovechando tanto la red WiFi como Bluetooth, y últimamente también gracias a la integración nativa en Windows 10 y Windows 11.

Soluciones inalámbricas en Android y Windows para gestionar archivos

Hoy en día, acceder a la memoria interna del móvil sin cables resulta mucho más sencillo gracias a la aparición de métodos basados en la conectividad inalámbrica.

En primer lugar, el envío de archivos por Bluetooth permanece como una alternativa válida, aunque menos eficiente debido a la baja velocidad de transferencia y a la necesidad de aceptar manualmente cada actividad de envío o recepción en ambos dispositivos.

La sincronización en la nube con Google Drive, OneDrive o Dropbox facilita el acceso a archivos desde cualquier dispositivo conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de alternativas más lentas como Bluetooth, existen aplicaciones de terceros como AirDroid o PushBullet, que permiten enviar archivos de forma rápida entre móviles y ordenadores por WiFi, agregando funciones de mensajería, acceso remoto y transmisión de notificaciones.

Para su funcionamiento requieren la instalación tanto en el móvil como en el PC, o el acceso a través de sus respectivas aplicaciones web. Esto posibilita la transferencia de archivos, así como la gestión remota de mensajes y fotos, con notificaciones integradas para el control total sobre el dispositivo móvil desde el escritorio.

Otra alternativa contemporánea es la sincronización en la nube. Plataformas como Google Drive, Microsoft OneDrive o Dropbox permiten a los usuarios subir archivos desde cualquier ubicación y acceder a ellos después desde el PC o viceversa.

El proceso solo demanda una cuenta vigente y la carga y descarga respectiva de los archivos deseados. Algunos usuarios recurren, además, a aplicaciones de mensajería tipo Telegram o WhatsApp para enviarse a sí mismos archivos de interés, aprovechando el almacenamiento en la nube de estas plataformas.

El proceso de vinculación entre el PC y el móvil Android se realiza mediante código QR y conexión a la misma red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de Windows para gestionar la memoria de un celular

Recientemente, Microsoft ha implementado una función novedosa y muy esperada en Windows 10 y Windows 11: el acceso directo a la memoria interna de móviles Android de forma inalámbrica.

Esta actualización, que se está desplegando de manera gradual, permite ver y gestionar los archivos del teléfono directamente desde el Explorador de archivos de Windows cuando ambos dispositivos se encuentran conectados a la misma red WiFi y han sido vinculados correctamente.

Para hacer uso de esta herramienta, el usuario debe actualizar su sistema a la última versión de Windows 10 o 11, y asegurarse de tener instalada la aplicación Host de Experiencias de Dispositivos Cruzados, disponible de manera gratuita en la Microsoft Store. En el smartphone, es necesario disponer de Android 11 o posterior y descargar la app Enlace a Windows desde la Google Play Store, actualizada al menos a la versión 1.24071.

Microsoft incorpora en Windows 10 y 11 el acceso directo a la memoria interna de móviles Android mediante red WiFi. (MICROSOFT)

El proceso de vinculación se realiza accediendo a la sección Configuración > Bluetooth y Dispositivos > Dispositivos móviles en el equipo. Allí, tras la detección del terminal Android, la interfaz permitirá enlazar ambos dispositivos mediante un código QR, completando así el emparejamiento.

Cuando la conexión se haya establecido, el móvil aparecerá como una unidad más en la barra lateral de Windows, con acceso directo a carpetas, archivos y opciones de copia, movimiento y eliminación.

Esta característica no solo facilita la transferencia de archivos desde el móvil al PC y viceversa, sino que también añade la posibilidad de gestionar elementos eliminados, los cuales pasarán a una “papelera” en la memoria interna del teléfono, permitiendo su eventual recuperación.