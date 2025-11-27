Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus para diciembre de 2025: Sony dará cinco títulos

La promoción de PlayStation Plus estará disponible del 2 de diciembre al 5 de enero e incluye títulos de acción, terror y plataformas. (PlayStation)

Sony ha decidido cerrar el año 2025 con una propuesta inusual para sus suscriptores de PlayStation Plus. Cambiando el ritmo de tres títulos gratuitos por mes, la compañía japonesa anunció que desde el martes 2 de diciembre estarán disponibles cinco juegos gratuitos para los suscriptores del servicio en PS5 y PS4.

La oferta, que según la empresa permanecerá activa hasta el lunes 5 de enero, incluye propuestas para una variedad de gustos: desde aventuras cooperativas y acción trepidante hasta desafíos de terror psicológico y experiencias con tintes futuristas.

Cómo descargar los juegos gratuitos de PlayStation Plus

Como sucede cada mes, la descarga de estos títulos está reservada para aquellos con una suscripción activa a PlayStation Plus. Los usuarios podrán sumar los juegos a su biblioteca digital sin coste adicional durante el plazo de disponibilidad, y conservar el acceso mientras mantengan la membresía vigente.

La promoción incluye tanto a usuarios de PS5 como a quienes todavía utilizan PS4, aunque algunos títulos serán exclusivos para la consola de nueva generación.

Sony sorprende a los suscriptores de PlayStation Plus con cinco juegos gratuitos para PS5 y PS4 en diciembre de 2025. (Foto: PlayStation)

Adicionalmente, quienes deseen reclamar los juegos de noviembre tienen una última oportunidad hasta el 1 de diciembre, fecha límite para incorporar Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator a su catálogo personal.

Cuáles son los juegos gratuitos de PlayStation Plus para diciembre de 2025

LEGO Horizon Adventures

El primer gran atractivo del mes es LEGO Horizon Adventures para PS5, una reinvención del universo de Horizon con la heroína Aloy al frente y un giro familiar y desenfadado. El aspecto visual transforma a los conocidos personajes y bestias mecánicas en piezas de LEGO, combinando acción e ingenio con un aire más accesible y cómico que sus entregas originales.

En la propuesta, Aloy debe enfrentar tanto a un antiguo demonio digital como a una secta de adoradores del Sol, tratando de evitar que la Tierra quede consumida por el fuego.

Los jugadores podrán abordar el reto en solitario o invitar a un segundo participante para jugar en modo cooperativo, ya sea online o mediante un innovador sistema local en pantalla compartida. La experiencia se complementa con la opción de desbloquear distintos héroes, cada uno con habilidades particulares, y la posibilidad de repetir niveles modificados que presentan desafíos adicionales.

LEGO Horizon Adventures reinventa el universo de Horizon con Aloy y personajes en formato LEGO, exclusivo para PS5. (PlayStation)

Killing Floor 3

Killing Floor 3 se posiciona como la opción ideal para quienes prefieren emociones fuertes, sangre y combate cooperativo. En esta nueva entrega de la saga, hasta seis jugadores pueden formar un equipo para enfrentarse a múltiples oleadas de criaturas biomanipuladas y espeluznantes, conocidas como Zeds.

El argumento sitúa a la humanidad al borde del abismo tras la rebelión de monstruos creados por la corporación Horzine. Solo la facción rebelde Nightfall, armada con habilidades personalizadas y un arsenal devastador, podrá dar pelea en mapas ambientados en entornos oscuros y peligrosos.

The Outlast Trials

En el terreno del horror, diciembre presenta The Outlast Trials, disponible tanto para PS4 como para PS5. Desarrollado por Red Barrels, el título ofrece una experiencia pensada para jugar en solitario o acompañado por hasta dos personas más en línea.

La dinámica central recrea la angustia y el aislamiento al colocar a los protagonistas contra su voluntad en las instalaciones de la Corporación Murkoff. El objetivo será sobrevivir a pruebas de terror psicológico, evadiendo enemigos y mejorando habilidades de sigilo mediante herramientas que podrán ser desbloqueadas y potenciadas a medida que avanza la partida.

The Outlast Trials desafía a los jugadores con terror psicológico y pruebas de supervivencia en las instalaciones de la Corporación Murkoff.

Cada jugador debe concentrarse en escapar y sobrevivir, priorizando la estrategia y el trabajo en equipo. El miedo cobra protagonismo gracias a escenarios opresivos y mecánicas que premian la astucia por encima del combate directo.

Neon White

Entre las novedades más frenéticas se encuentra Neon White, lanzado para PS4 y PS5. El juego propone una singular mezcla de acción y plataformas en primera persona, donde los jugadores asumen el rol de White, un asesino salido del infierno que debe competir con otros exterminadores de demonios en el cielo para merecer una segunda oportunidad de vida.

El principal atractivo mecánico radica en el uso estratégico de «cartas de alma», que permiten atacar enemigos o ejecutar movimientos ágiles. Combinar cartas en tiempo real abre la puerta a atajos y rutas alternativas, fomentando la experimentación y la búsqueda de los mejores tiempos.

La atmósfera estilizada y la narrativa misteriosa, que insinúa conexiones entre los personajes de vidas pasadas, añaden profundidad a un título orientado a quienes valoran la habilidad y la competición.

Neon White combina acción y plataformas en primera persona, con mecánicas de cartas y una narrativa de asesinos en el cielo. (Foto: Twitter)

Synduality Echo of Ada

La quinta propuesta de diciembre, Synduality Echo of Ada, aparece como un título exclusivo para PS5 que adopta mecánicas de juego tanto PvE como PvP. La historia se sitúa en el año 2222, cuando la civilización humana ha sido reducida tras el azote de una lluvia tóxica denominada ‘Lágrimas de la Luna Nueva’ y el surgimiento de bestias mutantes conocidas como enders.

Los sobrevivientes deben instalarse bajo tierra y ascender periódicamente a la peligrosa superficie para recolectar cristales AN, un recurso valioso pero difícil de conseguir.

El protagonista, un nómada apoyado por su inteligencia artificial llamada magus, debe colaborar con otros jugadores y estar alerta frente a los ataques de enders y rivales humanos, sabiendo que cada error puede resultar en la pérdida no solo del botín, sino también de su mecha y suministros, que pasan a manos de otros supervivientes.