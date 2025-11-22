Tecno

Google informa que hackers robaron datos de 200 empresas tras reciente filtración de la plataforma Gainsight

La filtración internacional expuso vulnerabilidades en integraciones externas y motivó respuestas urgentes en grandes corporaciones

Guardar
El colectivo Scattered Lapsus$ Hunters,
El colectivo Scattered Lapsus$ Hunters, vinculado a ShinyHunters, asumió la autoría del ataque. (Reuters)

Google ha confirmado que un grupo de hackers robó datos almacenados en Salesforce pertenecientes a más de 200 empresas, tras una brecha de seguridad originada en aplicaciones de Gainsight.

El ataque, de alcance internacional, fue reivindicado por el colectivo Scattered Lapsus$ Hunters, que incluye a la banda ShinyHunters, y ha puesto en alerta a grandes corporaciones y expertos en ciberseguridad.

La magnitud del incidente fue reconocida por Google a través de su Grupo de Inteligencia de Amenazas. Austin Larsen, principal analista de amenazas de la compañía, declaró a The Register que Google “tiene conocimiento de más de 200 instancias de Salesforce potencialmente afectadas”.

Salesforce, por su parte, comunicó el jueves la existencia de una brecha que comprometió datos de “ciertos clientes”, aunque evitó identificar a las empresas involucradas. El ataque se inscribe en una serie de incidentes recientes que han afectado a la cadena de suministro digital de grandes organizaciones.

Salesforce reveló la existencia de
Salesforce reveló la existencia de una brecha relacionada con datos de clientes. (Reuters)

El acceso no autorizado a los datos se produjo a través de aplicaciones desarrolladas por Gainsight, una plataforma de soporte al cliente utilizada por numerosas empresas y conectada a Salesforce. De acuerdo con la página de incidentes de Gainsight, la intrusión se originó en conexiones externas a la plataforma, descartando que la vulnerabilidad residiera en Salesforce.

Gainsight explicó que el incidente “se originó en la conexión externa de las aplicaciones, no en ninguna vulnerabilidad dentro de la plataforma de Salesforce”, y que la investigación forense continúa como parte de una revisión independiente y exhaustiva.

El grupo ShinyHunters, integrante de Scattered Lapsus$ Hunters, detalló a TechCrunch que obtuvo acceso a Gainsight tras una campaña previa contra clientes de Salesloft, proveedor de la plataforma de marketing Drift. En esa operación, los atacantes robaron tokens de autenticación de Drift, lo que les permitió infiltrarse en instancias vinculadas de Salesforce y descargar su contenido.

Un portavoz de ShinyHunters afirmó: “Gainsight era cliente de Salesloft Drift, fueron afectados y, por lo tanto, comprometidos completamente por nosotros”.

Gainsight explicó que el acceso
Gainsight explicó que el acceso no autorizado se originó en conexiones externas de sus aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Scattered Lapsus$ Hunters aseguró en su canal de Telegram haber accedido a datos de empresas como Atlassian, CrowdStrike, Docusign, F5, GitLab, Linkedin, Malwarebytes, SonicWall, Thomson Reuters y Verizon. Sin embargo, varias de estas compañías han negado haber sufrido filtraciones o se encuentran investigando la situación.

CrowdStrike, a través de su portavoz Kevin Benacci, indicó que “no está afectada por el incidente de Gainsight y todos los datos de los clientes permanecen seguros”. La empresa también confirmó la desvinculación de un “colaborador sospechoso” por supuestamente filtrar información a los atacantes. Verizon, por su parte, señaló mediante su portavoz Kevin Israel que “está al tanto de la afirmación no fundamentada del actor de amenazas”, sin aportar pruebas adicionales.

Desde Docusign, el director de seguridad de la información, Michael Adams, declaró que “tras un análisis exhaustivo de registros e investigación interna, no hay indicios de compromiso de datos de Docusign en este momento”.

No obstante, la compañía adoptó medidas preventivas, como la desconexión de todas las integraciones con Gainsight y la contención de los flujos de datos relacionados. Malwarebytes y Thomson Reuters confirmaron que sus equipos de seguridad están investigando el incidente. El resto de las empresas mencionadas no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de la publicación.

Scattered Lapsus$ Hunters busca presionar
Scattered Lapsus$ Hunters busca presionar a sus víctimas con la posible publicación de datos robados en una página web dedicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gainsight informó que colabora con la unidad de respuesta a incidentes Mandiant, propiedad de Google, para esclarecer el alcance de la brecha y reforzar la seguridad de sus integraciones externas.

Scattered Lapsus$ Hunters es un colectivo de ciberdelincuentes de habla inglesa que agrupa a bandas como ShinyHunters, Scattered Spider y Lapsus$. Sus miembros emplean tácticas de ingeniería social para engañar a empleados y obtener acceso a sistemas corporativos.

En los últimos años, el grupo ha reivindicado ataques contra objetivos de alto perfil, incluidos MGM Resorts, Coinbase y DoorDash, y se caracteriza por la extorsión pública a través de sitios web dedicados.

En línea con su historial, Scattered Lapsus$ Hunters anunció en su canal de Telegram que prepara el lanzamiento de una página web específica para presionar a las víctimas de su última campaña, intensificando así su estrategia de chantaje digital.

Temas Relacionados

SalesforceCiberseguridadGoogleHackerLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA desafía al oído humano: solo el 3% puede diferenciar la música generada por inteligencia artificial, según un estudio

Con nuevas herramientas y etiquetas que permiten a usuarios y artistas reconocer fácilmente los temas creados mediante este método, una plataforma busca impulsar una etapa de mayor transparencia

La IA desafía al oído

Black Friday 2025 en Amazon: cuándo es, qué rebajas hay y qué productos están en descuento

La compañía confirmó que el Black Friday se realizará hasta el día 1 de diciembre, seguido por las promociones de Cyber Monday

Black Friday 2025 en Amazon:

Un hombre juntó 1.000 baterías de laptop durante 8 años y ahora tiene electricidad gratis en casa

La experiencia de este aficionado a la tecnología revela el potencial del reciclaje electrónico para alcanzar independencia energética en el hogar

Un hombre juntó 1.000 baterías

Experimento con paneles solares rompe el récord de transmisión de electricidad desde el espacio a la Tierra

El experimento utilizó un sistema óptico avanzado para enviar potencia inalámbrica a una base de la NASA. Un hito en la innovación energética global

Experimento con paneles solares rompe

Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app

Puedes mostrar mensajes actualizados sobre disponibilidad o actividad, con opciones de duración automática y mayor visibilidad en los chats

Estados temporales de WhatsApp: cómo
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Las Vegas

La sorpresiva frase de Carlo Ancelotti ante la posible citación de un campeón con Argentina para jugar en Brasil

Levantó siete match points, rompió su camiseta y consoló a su rival: la épica clasificación de Italia a la final de la Copa Davis

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

El balance de Javier Frana tras la eliminación en la Copa Davis: “Perdimos una serie, pero ganamos muchas otras cosas”

TELESHOW
Johnny Depp se hizo un

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

El emotivo agradecimiento de Lali a Eros Ramazzotti tras lanzar su colaboración: “Lali Niña baila de felicidad”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que Volodimir

Donald Trump dijo que Volodimir Zelensky deberá decidir entre aceptar un acuerdo con Rusia o “seguir luchando”

El arte del lujo sobre ruedas, este es el vehículo que une innovación y sofisticación para trascender generaciones

Jair Bolsonaro pidió cumplir la condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

El primer ministro polaco califica el sabotaje ferroviario de “terrorismo de Estado ruso”

Resiliencia costera: cómo las costas de California lograron mantener sus playas durante casi 40 años