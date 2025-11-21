Tecno

Los éxitos que marcan el ritmo global: las canciones más buscadas en Shazam

Muestra las tendencias de lo que está sonando en el momento y que los usuarios quieren conocer

Guardar
La app reconoce canciones en
La app reconoce canciones en segundos, permitiendo a los usuarios extender su biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un artista al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a plataformas como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al al escucha el nombre de la melodía y del cantante. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están haciendo cantar a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Cada semana Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

El top de las más "shazameadas"

1.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

2.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

3.- Olivia Dean - Man I Need

4.- Alex Warren - Ordinary

5.- 4 Non Blondes - What's Up?

6.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

7.- Nicki Minaj - Beez In The Trap (feat. 2 Chainz)

8.- David Guetta, Teddy Swims & Tones And I - Gone Gone Gone

9.- Jakone & Kiliana - Жиганская

10.- EMIN & JONY - Камин

El mercado de la nostalgia en el streaming

Shazam cuenta con una amplia
Shazam cuenta con una amplia biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las listas de éxitos de Shazam se han convertido en un reflejo directo de los momentos más virales de la cultura pop, un claro ejemplo es el fenómeno que rodeó a “Running Up That Hill” de Kate Bush, canción de 1985 que volvió a la cima tras aparecer en la cuarta temporada de Stranger Things. Tras su inclusión en la serie, la pista ocupó el puesto número uno del Top 200 global de la plataforma durante 10 días y logró entrar en el Top 25 de múltiples listas nacionales, siendo una de las canciones más exitosas de 2022.

Pero no fue la única, pues la serie también impulsó otros clásicos, incluyendo “Master of Puppets” de Metallica. Este tema, interpretado en una de las escenas más icónicas por el personaje Eddie Munson, disparó su popularidad en plataformas de streaming y alcanzó el puesto número cinco en Shazam a nivel mundial.

Particularmente en Latinoamérica, “Master of Puppets” se convirtió en la canción más buscada en dicha plataforma, superando incluso a los éxitos del momento. Aunque en Spotify se posicionó en el puesto 14 y también figuró en los rankings de iTunes, YouTube y Deezer, su logro en Shazam es el más reconocido, amplificando uno de los momentos culturales que definió a una generación.

Temas Relacionados

ShazamMúsicaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Prueba el nuevo comando en Google Chrome para activar el Modo IA en menos de un segundo

Para que este truco funcione correctamente, es fundamental usarlo en una nueva pestaña; de lo contrario, se activarían funciones propias de la página que se esté visitando

Prueba el nuevo comando en

Xiaomi adelanta el despliegue de HyperOS 3 Global: estos modelos ya lo reciben y estos serán los próximos

La compañía amplió la lista de teléfonos, tablets y plegables que ya ejecutan HyperOS 3 y confirmó una nueva oleada de actualizaciones para las próximas semanas

Xiaomi adelanta el despliegue de

El juego con 98% de reseñas positivas en Steam que salió este año y ahora es gratis

El título combina viñetas ilustradas y minijuegos para explorar vivencias emocionales desde una perspectiva respetuosa y accesible

El juego con 98% de

ChatGPT ahora ajusta sus respuestas a tu forma de ser: guía para activarlo

La nueva herramienta “Personalizar GPT” ofrece controles simples para definir cómo debe responder la IA en cualquier conversación

ChatGPT ahora ajusta sus respuestas

Por qué la batería de mi celular se descarga rápido si no lo use tanto

El brillo excesivo, notificaciones constantes y cargadores no certificados son algunas de las causas que aceleran el deterioro y el reemplazo prematuro del teléfono

Por qué la batería de
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

TELESHOW
El mal momento de Alejandra

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

La confesión de Tini Stoessel tras los conciertos de FUTTTURA: “Es una reconciliación con lo que fui”

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

Samanta Schweblin: “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Donald Trump le dio a Volodimir Zelensky hasta el próximo jueves para responder a su plan de paz en Ucrania