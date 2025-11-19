Si conduces moto y tienes iPhone, mucha atención: las cámaras de tu celular pueden estar en peligro

Si conduces una moto de alto cilindraje y usas un iPhone, la cámara del dispositivo podría verse afectada. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Si tienes una moto de alto cilindraje y conservas un iPhone mientras conduces, debes saber que las cámaras de tu teléfono pueden estar en riesgo.

Apple advierte en su página de soporte que exponer el iPhone a vibraciones de alta intensidad —como las que generan los motores de motocicletas de alta potencia— puede afectar el funcionamiento del sistema de cámara.

La empresa explica que las motos de gran cilindrada producen vibraciones intensas que se transmiten a través del chasis y el manillar.

Por eso, no se recomienda acoplar el iPhone directamente a motocicletas de alta potencia, ya que estas vibraciones pueden dañar los sistemas de estabilización óptica de imagen (OIS) y enfoque automático (AF) del dispositivo.

Apple advierte que las vibraciones fuertes de motores potentes pueden dañar el sistema de cámara del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de vehículos con motores de menor cilindrada o eléctricos, como ciclomotores, scooters y drones, las vibraciones suelen ser menores.

Sin embargo, Apple recomienda usar un soporte antivibración o un gimbal para reducir el riesgo de daño, así como evitar el uso prolongado y regular del iPhone en estas condiciones.

Estas precauciones ayudan a proteger tanto el teléfono como la calidad de sus fotos y videos.

Por qué las vibraciones afectan a las cámaras del iPhone

La cámara del iPhone incorpora tecnologías como la estabilización óptica de imagen (OIS) y el enfoque automático (AF) de bucle cerrado para mejorar la calidad de las fotografías y videos.

En motos de baja cilindrada o vehículos eléctricos como scooters y drones, las vibraciones son mucho menores. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

La OIS utiliza un giroscopio para detectar movimientos involuntarios de la cámara, ajustando automáticamente la posición de la lente y reduciendo la borrosidad causada por pequeñas vibraciones o temblores al tomar una foto.

El AF de bucle cerrado, por su parte, emplea sensores magnéticos capaces de medir las vibraciones y la gravedad, permitiendo que la lente se reposicione con precisión para mantener el enfoque correcto durante la captura de fotos, videos o panorámicas.

Estos sistemas están diseñados para ser duraderos y funcionar en condiciones cotidianas de uso, donde es común que se presenten movimientos leves.

Sin embargo, la exposición prolongada y directa a vibraciones intensas, especialmente aquellas de alta amplitud y en ciertos rangos de frecuencia, puede modificar y degradar el funcionamiento de los mecanismos de la OIS y el AF de bucle cerrado.

La OIS usa un giroscopio para detectar movimientos involuntarios y ajustar la lente, evitando fotos borrosas. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Esto puede traducirse en una disminución progresiva de la capacidad del sistema para contrarrestar movimientos, lo que afecta la nitidez y el enfoque de las imágenes, tanto en fotos como en videos.

Un ejemplo de este tipo de vibraciones extremas ocurre al acoplar el iPhone directamente a motocicletas de gran cilindrada.

Los motores de estos vehículos generan vibraciones que se transmiten a través del manillar y el chasis, alcanzando el dispositivo. Este tipo de exposición puede acelerar el desgaste o la descalibración de los sistemas de la cámara.

Las vibraciones del motor se transmiten por el manillar y chasis hasta el teléfono, lo que puede desgastar o descalibrar la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, Apple recomienda evitar este uso y, en el caso de vehículos con menos vibración, se sugiere emplear soportes antivibración para reducir el riesgo de daño y preservar el rendimiento óptico del equipo.

Qué modelos de iPhone se ven afectados

La estabilización óptica de imagen (OIS) está disponible en el iPhone 6 Plus, el iPhone 6s Plus y el iPhone 7 y modelos posteriores, incluyendo el iPhone SE (2.ª y 3.ª generación).

Cabe destacar que la cámara ultra gran angular del iPhone 11 y modelos posteriores no cuenta con OIS, ni tampoco la cámara teleobjetivo del iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus.

Los motociclistas pueden proteger la cámara del iPhone usando soportes antivibración o gimbals para reducir el impacto. (Apple)

El AF de bucle cerrado está disponible en el iPhone XS y posteriores, incluido el iPhone SE (2.ª y 3.ª generación).

Qué alternativas tienen las personas que conducen moto

Las personas que conducen motocicletas pueden proteger la cámara de su iPhone utilizando soportes antivibración o gimbals, que ayudan a reducir el impacto de las vibraciones en el dispositivo.

Además, es recomendable evitar acoplar el teléfono directamente a la moto, sobre todo en modelos de alta cilindrada, y preferir llevarlo en lugares aislados de vibraciones intensas.