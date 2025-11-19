Tecno

Si conduces moto y tienes iPhone, mucha atención: las cámaras de tu celular pueden estar en peligro

Apple explica que las motocicletas de alta cilindrada generan vibraciones fuertes que se propagan por el chasis y el manillar

Guardar
Si conduces una moto de
Si conduces una moto de alto cilindraje y usas un iPhone, la cámara del dispositivo podría verse afectada. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Si tienes una moto de alto cilindraje y conservas un iPhone mientras conduces, debes saber que las cámaras de tu teléfono pueden estar en riesgo.

Apple advierte en su página de soporte que exponer el iPhone a vibraciones de alta intensidad —como las que generan los motores de motocicletas de alta potencia— puede afectar el funcionamiento del sistema de cámara.

La empresa explica que las motos de gran cilindrada producen vibraciones intensas que se transmiten a través del chasis y el manillar.

Por eso, no se recomienda acoplar el iPhone directamente a motocicletas de alta potencia, ya que estas vibraciones pueden dañar los sistemas de estabilización óptica de imagen (OIS) y enfoque automático (AF) del dispositivo.

Apple advierte que las vibraciones
Apple advierte que las vibraciones fuertes de motores potentes pueden dañar el sistema de cámara del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de vehículos con motores de menor cilindrada o eléctricos, como ciclomotores, scooters y drones, las vibraciones suelen ser menores.

Sin embargo, Apple recomienda usar un soporte antivibración o un gimbal para reducir el riesgo de daño, así como evitar el uso prolongado y regular del iPhone en estas condiciones.

Estas precauciones ayudan a proteger tanto el teléfono como la calidad de sus fotos y videos.

Por qué las vibraciones afectan a las cámaras del iPhone

La cámara del iPhone incorpora tecnologías como la estabilización óptica de imagen (OIS) y el enfoque automático (AF) de bucle cerrado para mejorar la calidad de las fotografías y videos.

En motos de baja cilindrada
En motos de baja cilindrada o vehículos eléctricos como scooters y drones, las vibraciones son mucho menores. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

La OIS utiliza un giroscopio para detectar movimientos involuntarios de la cámara, ajustando automáticamente la posición de la lente y reduciendo la borrosidad causada por pequeñas vibraciones o temblores al tomar una foto.

El AF de bucle cerrado, por su parte, emplea sensores magnéticos capaces de medir las vibraciones y la gravedad, permitiendo que la lente se reposicione con precisión para mantener el enfoque correcto durante la captura de fotos, videos o panorámicas.

Estos sistemas están diseñados para ser duraderos y funcionar en condiciones cotidianas de uso, donde es común que se presenten movimientos leves.

Sin embargo, la exposición prolongada y directa a vibraciones intensas, especialmente aquellas de alta amplitud y en ciertos rangos de frecuencia, puede modificar y degradar el funcionamiento de los mecanismos de la OIS y el AF de bucle cerrado.

La OIS usa un giroscopio
La OIS usa un giroscopio para detectar movimientos involuntarios y ajustar la lente, evitando fotos borrosas. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Esto puede traducirse en una disminución progresiva de la capacidad del sistema para contrarrestar movimientos, lo que afecta la nitidez y el enfoque de las imágenes, tanto en fotos como en videos.

Un ejemplo de este tipo de vibraciones extremas ocurre al acoplar el iPhone directamente a motocicletas de gran cilindrada.

Los motores de estos vehículos generan vibraciones que se transmiten a través del manillar y el chasis, alcanzando el dispositivo. Este tipo de exposición puede acelerar el desgaste o la descalibración de los sistemas de la cámara.

Las vibraciones del motor se
Las vibraciones del motor se transmiten por el manillar y chasis hasta el teléfono, lo que puede desgastar o descalibrar la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, Apple recomienda evitar este uso y, en el caso de vehículos con menos vibración, se sugiere emplear soportes antivibración para reducir el riesgo de daño y preservar el rendimiento óptico del equipo.

Qué modelos de iPhone se ven afectados

La estabilización óptica de imagen (OIS) está disponible en el iPhone 6 Plus, el iPhone 6s Plus y el iPhone 7 y modelos posteriores, incluyendo el iPhone SE (2.ª y 3.ª generación).

Cabe destacar que la cámara ultra gran angular del iPhone 11 y modelos posteriores no cuenta con OIS, ni tampoco la cámara teleobjetivo del iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus.

Los motociclistas pueden proteger la
Los motociclistas pueden proteger la cámara del iPhone usando soportes antivibración o gimbals para reducir el impacto. (Apple)

El AF de bucle cerrado está disponible en el iPhone XS y posteriores, incluido el iPhone SE (2.ª y 3.ª generación).

Qué alternativas tienen las personas que conducen moto

Las personas que conducen motocicletas pueden proteger la cámara de su iPhone utilizando soportes antivibración o gimbals, que ayudan a reducir el impacto de las vibraciones en el dispositivo.

Además, es recomendable evitar acoplar el teléfono directamente a la moto, sobre todo en modelos de alta cilindrada, y preferir llevarlo en lugares aislados de vibraciones intensas.

Temas Relacionados

MotoiPhoneCámarasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo Tamagotchi en WhatsApp: cómo activarlo

Esta es una serie de configuraciones que el usuario debe realizar manualmente. Por ejemplo, puede alterar las notificaciones de app para que suenen como este dispositivo

Modo Tamagotchi en WhatsApp: cómo

PlayStation anuncia descuentos de hasta 75% en videojuegos por el Black Friday de noviembre 2025

Los usuarios que ya tienen PlayStation Plus podrán obtener un 33% de descuento al pasar de Essential o Extra a Deluxe por el tiempo restante de su suscripción

PlayStation anuncia descuentos de hasta

Ahora TikTok te deja elegir cuántos videos hechos con IA aparecen en tu ‘Para ti’

La opción ‘Gestionar temas’ permite modificar la frecuencia con la que aparecen videos de más de diez categorías, como Danza, Deportes o Comida y bebida

Ahora TikTok te deja elegir

Tras el lanzamiento de Gemini 3, Larry Page supera a Jeff Bezos y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

El avance bursátil de Alphabet impulsó su patrimonio en USD 7.600 millones, según Forbes. Cómo su nuevo modelo de inteligencia artificial aceleró la competencia tecnológica internacional

Tras el lanzamiento de Gemini

Alternativas para frenar llamadas spam sin bloquear números desconocidos

La app Teléfono de Google incorpora un sistema de protección contra comunicaciones no deseadas basado en la identificación automática de números sospechosos

Alternativas para frenar llamadas spam
DEPORTES
La emoción de Messi al

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

TELESHOW
“Miren lo que encontré”: Juariu

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

INFOBAE AMÉRICA

Israel pidió apartar al fiscal

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El Supremo italiano confirmó la extradición a Alemania del ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar