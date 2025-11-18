Facebook lanza una herramienta para proteger y rastrear tus Reels originales

Con Content Protection, Facebook busca respaldar a los creadores de contenido. REUTERS/Dado Ruvic

Facebook ha anunciado el lanzamiento de Content Protection, una herramienta destinada a que los creadores puedan proteger automáticamente los Reels originales que publican en la plataforma. Esta función, ya disponible dentro del Panel Profesional de la app móvil de Facebook, permite a los autores recibir alertas ante posibles coincidencias de sus Reels en las redes sociales de Meta.

Cómo funciona Content Protection y el proceso para creadores en Facebook

Al inscribirse en Content Protection, cada Reel original publicado en Facebook queda protegido de manera automática. Los creadores también tienen la opción de proteger Reels publicados previamente seleccionando manualmente los que deseen cubrir.

La tecnología examina continuamente ambas plataformas —Facebook e Instagram— buscando coincidencias, sean totales o parciales, empleando la tecnología de Rights Manager adaptada para creadores que utilizan dispositivos móviles.

Cuando se detecta una coincidencia, los creadores reciben una notificación que les permite revisar detalles como el número de visualizaciones y el perfil de la cuenta implicada. Desde el Panel Profesional pueden elegir entre tres acciones:

Seguimiento: Mantener el Reel coincidente visible pero tener acceso a información sobre su rendimiento, añadiendo la opción de enlace de atribución en ciertos casos.

Bloquear: Oculta el Reel coincidente en ambas plataformas pero sin sancionar a la otra cuenta.

Liberar: Permite que el Reel siga visible, eliminando la declaración de coincidencia y retirando el seguimiento.

Los creadores que hayan dado permiso a determinados usuarios para utilizar su contenido pueden añadirlos a una lista de permitidos para que Content Protection no marque esas coincidencias. Además, en caso de disputas sobre la autoría de un Reel, el sistema contempla vías de resolución y reclamación para proteger los derechos legítimos de los creadores, incluyendo reclamaciones de copyright por los canales de propiedad intelectual de Facebook.

Acceso y consideraciones para el uso responsable de Content Protection

El acceso automático a Content Protection se encuentra habilitado para quienes forman parte del Programa de Monetización de Contenido de Facebook que cumplen con criterios de integridad y originalidad, además de estar ampliándose a usuarios de Rights Manager.

Los creadores elegibles recibirán notificaciones en su feed, el Panel Profesional y su perfil, y pueden comprobar su acceso directamente en la plataforma o solicitarlo si creen cumplir con los requisitos.

Entre las recomendaciones difundidas por Facebook para sacar el máximo partido a Content Protection se incluye publicar los Reels directamente en Facebook para garantizar su cobertura, especialmente antes de compartirlos en otras redes.

Se insta a utilizar la función con responsabilidad, dado que el uso indebido —como reclamar contenido ajeno— puede conllevar restricciones o pérdida de acceso. Aquellos Reels que no cumplan los estándares de originalidad pueden perder la protección automáticamente, por lo que es recomendable retirarla en el Panel Profesional en tales casos.



Con Content Protection, Facebook busca respaldar a los creadores de contenido, proporcionando un entorno más justo y seguro, donde la autoría se valora y protege, y la innovación puede destacarse sin riesgo de uso indebido por parte de terceros.

Cómo aprovechar Facebook

Para sacarle provecho a Facebook, es clave utilizar las nuevas herramientas de personalización de contenido y filtros avanzados para descubrir publicaciones, grupos y páginas alineadas a tus intereses.

Aprovechar las opciones de Marketplace, eventos en línea y transmisiones en vivo permite ampliar tu red de contactos y explorar oportunidades en comercio electrónico, educación, entretenimiento y redes colaborativas.

Además, la integración con inteligencia artificial facilita la gestión de publicaciones y la segmentación de audiencias para quienes utilizan Facebook como plataforma de negocio. Programar publicaciones, analizar métricas y ajustar campañas publicitarias contribuye a potenciar tu presencia digital y maximizar resultados, tanto para marcas personales como para empresas.