Los 10 animes más populares en Crunchyroll

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

1.- Umamusume: Cinderella Gray P2

Oguri Cap es una prodigio que llegó para sacudir el mundo de las carreras. Su arrolladora trayectoria en la escena nacional parecía imparable, hasta que Tamamo Cross, la mejor Umamusume la vence y nombra al “Monstruo Ceniza” como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón. Para enfrentarse a ellas. ¡La Cenicienta que marcó una época está entrando en un nuevo territorio!

2.- My Hero Academia FINAL SEASON

La serie sigue a Izuku Midoriya, un niño que nace sin un “Don” en un mundo donde el 80% de la población lo tiene. A pesar de esto, Izuku sueña con ser un héroe como su ídolo, All Might.Tras heredar el “Don” de All Might, Izuku se matricula en la U.A. High School, una academia de héroes. Allí, Izuku entrena con sus amigos, entre los que se encuentran, Katsuki Bakugo, amigo de la infancia, Shoto Todoroki, inteligente y fuerte, Ochaco Uraraka y Tenya Iida. Juntos, Izuku y sus compañeros de clase ser harán más fuertes mientras exploran la dura realidad tras lo que significa ser un héroe.

3.- SANDA

Japón, un futuro cercano. Con una natalidad muy baja, los niños son atesorados, pero vigilados. Santa está prohibido por considerarse peligroso. En Navidad, Kazushige Sanda, estudiante y descendiente de Santa, es atacado por su compañera Fuyumura, quien quiere que encuentre a su amiga desaparecida, Ono. “Santa, encuéntrala”. Para protegerlos, Sanda se convierte en Santa y enfrenta a los adultos.

4.- SPY x FAMILY S3

Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás.En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría.La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

5.- Ranma1/2 (2024) S2

Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

6.- This Monster Wants to Eat Me

Hinako vive sola junto al mar, sumergida en el silencio tras haber perdido a su familia años atrás. Un día, una sirena llamada Shiori la salva de un monstruo y le dice que ha venido a comérsela… pero cuando llegue el momento. Hasta entonces, Shiori permanecerá a su lado para protegerla. Entonces, un profundo anhelo despierta en Hinako: quizá esta chica pueda concederle final que tanto espera.

7.- May I Ask For One Final Thing?

Scarlet ya ha soportado bastante los abusos de su prometido. El segundo príncipe Kyle no solo es arrogante y vulgar, sino que además rompe su compromiso con ella en pleno baile. Y, por si fuera poco, la acusa de un crimen que jamás cometió. Enfadada por la traición, Scarlet desata toda su furia y la propina al príncipe y a sus nobles una paliza que nunca olvidarán.

8.- To Your Eternity S3

Al principio el “orbe” llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como “persona”. Pero su viaje queda ensombrecido por Nokker, un destructivo e inexplicable enemigo, así como por las crueles depedidas de aquellos a quienes ama.

9.- My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

¡Akira Oda y sus compañeros de instituto son invocados a otro mundo! Mientras que los demás reciben habilidades impresionantes, Akira es un asesino “mediocre”. Sin embargo, pronto sus características superan a las del “héroe”, la profesión más poderosa. Cuando Akira empieza a sospechar del rey que realizó la invocación, le acusan en falso de un crimen y se ve obligado a huir.

10.- Pass the Monster Meat, Milady!

Toda dama noble debe tener unos gustos refinados, y lo que más disfruta la señorita Melphiera son… ¡los monstruos! Por desgracia, la sociedad no ve con buenos ojos tales antojos y la apoda la “Villana Voraz”. En pleno banquete, un monstruo la ataca, pero la salva el “Duque Sediento de Sangre”. Es brutal, misterioso y encantador. ¿Será él la primera persona que aprecie su monstruoso apetito?

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.