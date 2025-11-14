Starlink hace un anuncio en España para el internet satelital: un servicio gratuito

Los usuarios reciben datos ilimitados y una prueba de 30 días en algunos planes de Starlink. (Starlink)

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, está ofreciendo instalación profesional gratuita a los usuarios de España que contraten planes residenciales.

Aunque la instalación de los dispositivos de Starlink, como el router y el módem, suele ser sencilla y puede realizarse de forma autónoma, la opción de instalación profesional resulta útil en casos donde se requiere una ubicación específica para el equipo, se presentan dificultades técnicas o el usuario prefiere dejar el proceso en manos de especialistas.

Así, los nuevos usuarios pueden asegurarse de que su sistema Starlink quede correctamente configurado y optimizado para ofrecer la mejor conexión posible, sin costo adicional por el servicio de instalación profesional.

Starlink ofrece instalación profesional gratuita en España para quienes contraten planes residenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué planes residenciales hay de Starlink en España

En España, Starlink ofrece planes residenciales ideales para el hogar, con instalación rápida y sencilla (Plug & Play), tiempo de actividad superior al 99,9% y resistencia a las inclemencias climáticas. Los usuarios cuentan con datos ilimitados y una prueba de 30 días para comprobar el servicio.

En cuanto a los precios, el plan Residencial Lite tiene un coste de 29 €/mes, mientras que el plan Residencial se ofrece por 40 €/mes.

Cabe destacar que los usuarios del plan Residencial Lite pueden experimentar velocidades limitadas durante las horas de mayor demanda, y este plan no está disponible en todas las zonas.

Esto garantiza que el sistema quede bien configurado y optimizado, sin pagar extra por la instalación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el internet satelital de Starlink

El internet satelital de Starlink se basa en una red de satélites de órbita baja, conocida como “constelación”, desarrollada por SpaceX para ofrecer acceso a internet de alta velocidad en prácticamente cualquier lugar del mundo.

A diferencia de los servicios tradicionales, que dependen de cables de fibra óptica o infraestructura terrestre, Starlink transmite la señal directamente desde el espacio hasta el usuario final mediante satélites que orbitan la Tierra a baja altitud.

El funcionamiento es sencillo: el usuario instala una antena parabólica especial (comúnmente llamada “dish”) que se comunica con los satélites de Starlink.

Su amplia red de satélites reduce la latencia y mejora la velocidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta antena capta la señal enviada por los satélites y la transmite al router incluido en el kit de instalación, permitiendo que los dispositivos en el hogar accedan a internet vía WiFi.

Gracias a la gran cantidad de satélites desplegados, Starlink logra minimizar la latencia y mejorar la velocidad de conexión, alcanzando coberturas y niveles de rendimiento que antes eran imposibles en áreas rurales, remotas o con escasa infraestructura. Asimismo, la tecnología está diseñada para resistir condiciones climáticas adversas.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Si bien Starlink representa una opción innovadora para el acceso a internet en zonas donde otros servicios no llegan, también presenta algunas desventajas que los usuarios deben considerar antes de contratarlo.

Starlink funciona con una constelación de satélites de órbita baja creada por SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En primer lugar, aunque la velocidad de su conexión suele ser alta, la calidad del servicio puede variar según la ubicación y las condiciones climáticas. Fenómenos como tormentas intensas, nieve o lluvias fuertes pueden afectar la estabilidad y la velocidad del internet satelital.

Además, en áreas con obstrucciones como árboles altos, edificios o montañas, la antena podría tener dificultades para interactuar con los satélites, lo que repercute en la calidad de la señal.

El costo inicial de los equipos y la suscripción mensual también puede ser un factor limitante.

El precio del equipo y la cuota mensual pueden ser una barrera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque Starlink ha reducido sus precios en algunos países, la inversión sigue siendo más alta en comparación con otros servicios de banda ancha tradicionales, especialmente para quienes ya cuentan con acceso a fibra óptica o cable en zonas urbanas.

Otro aspecto relevante es que, en horas de alta demanda, especialmente en el plan Residencial Lite, pueden presentarse caídas de velocidad debido a la saturación de la red.

Por último, aunque Starlink tiene una amplia cobertura, en ciertas regiones el servicio aún se encuentra en fase de expansión y puede no estar disponible para todos los usuarios interesados.