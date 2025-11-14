Por qué se seca la lengua de suegra, según la inteligencia artificial

La lengua de suegra destaca por ser una planta muy resistente y fácil de cuidar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, puede llegar a secarse si no se presta atención a ciertos factores. Según la aplicación móvil PictureThis, esta planta es sensible al frío y a la baja humedad, lo que puede provocar que las puntas de sus hojas se marchiten.

Por su parte, ChatGPT señala que el exceso de riego es la causa más frecuente de problemas. Cuando hay demasiada humedad, las raíces se pudren y la planta no puede absorber el agua, por lo que sus hojas se ven secas aunque la tierra esté mojada.

Otros factores que pueden causar sequedad en la lengua de suegra incluyen:

Sol directo en exceso: Tolera la luz intensa, pero el sol fuerte quema las hojas, originando manchas marrones o puntas secas.

El exceso de riego es la causa más común de daños en esta planta, indica ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Maceta sin drenaje : Si el agua no puede salir, las raíces se asfixian y se secan.

Frío extremo : Las temperaturas muy bajas dañan la planta y secan las hojas desde las puntas.

Sustrato muy compacto : Una tierra demasiado dura impide el correcto paso del agua, debilitando las raíces y causando deshidratación.

Exceso de fertilizante: Mucho abono puede quemar las hojas, dejando bordes y puntas secos.

Cómo recuperar una lengua de suegra que se secó

Recuperar una lengua de suegra (también conocida como Sansevieria) que se ha secado es posible si se actúa a tiempo y se corrigen las causas que produjeron el daño.

El primer paso es examinar la planta cuidadosamente y retirar las hojas totalmente secas o deterioradas utilizando tijeras limpias y desinfectadas. Esto evitará que enfermedades se propaguen y permitirá que la planta concentre su energía en el crecimiento de hojas sanas.

La lengua de suegra puede recuperarse si se interviene pronto y se corrigen los errores de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental revisar el sistema de raíces; si se observan raíces podridas o muy blandas, deben eliminarse y desinfectarse antes de trasplantar. Opta por una maceta con buen drenaje y un sustrato ligero, aireado y específico para suculentas.

Debes asegurarte de que la ubicación tenga luz indirecta y protección contra temperaturas frías o cambios bruscos, debido a que es sensible a estos aspectos.

El riego debe moderarse considerablemente: espera a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar. Evita dejar agua estancada en el plato de la maceta. No fertilices hasta ver signos de recuperación, ya que el exceso de abono podría empeorar la situación.

Lo primero es revisar la planta y cortar las hojas secas con tijeras limpias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos cuidados, la lengua de suegra puede brotar hojas nuevas en pocas semanas o meses. La clave está en la paciencia y en devolverle un entorno adecuado libre de excesos de agua, frío o calor intenso.

Dónde ubicar una lengua de suegra en casa

La lengua de suegra es una planta muy versátil y resistente, ideal para interiores. Para asegurar su buen crecimiento, lo mejor es ubicarla en un lugar con luz indirecta brillante, aunque también puede adaptarse a espacios con luz media o semisombra.

Es preferible evitar la exposición directa al sol intenso durante muchas horas, ya que puede quemar las hojas y causar manchas.

Esta planta tolera bien los ambientes secos, por lo que resulta adecuada para salas, dormitorios, pasillos y oficinas.

Usa una maceta con drenaje y un sustrato ligero para suculentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede colocarse cerca de una ventana, pero asegurándose de que no reciba corriente de aire frío ni contacto directo con radiadores o fuentes de calor. Las temperaturas óptimas para la lengua de suegra están entre 15 y 27 grados.

No es recomendable ubicarla en baños o lugares excesivamente húmedos ni junto a ventanas que permanezcan abiertas en invierno. Un rincón luminoso pero protegido, donde la luz natural llegue de forma suave, será el sitio ideal para que la planta se mantenga sana y atractiva en el hogar.