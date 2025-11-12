Tecno

Microsoft lanza nuevas actualizaciones para Windows 11: conoce las novedades más importantes

Microsoft lanzó la actualización KB5068861 para Windows 11, una de las más importantes del año, que introduce mejoras visuales, de rendimiento y seguridad

Guardar
HANDOUT - El logo de
HANDOUT - El logo de Windows 11 con un fondo de pantalla renovado. Foto: Microsoft/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Microsoft continúa reforzando Windows 11 con nuevas funciones y correcciones de seguridad. La compañía liberó la actualización KB5068861, disponible tanto para las versiones 25H2 como 24H2 del sistema operativo.

Este paquete se instala de forma automática mediante Windows Update y es considerado uno de los parches más importantes de 2025, debido a que introduce cambios visuales, optimizaciones de rendimiento y ajustes en la experiencia del usuario.

El cambio más visible tras instalar la actualización es el rediseño del menú de inicio. Microsoft renovó esta sección para simplificar la navegación y mejorar la organización de las aplicaciones.

Nuevo menú de inicio para
Nuevo menú de inicio para Windows 11. (Windows Latest)

El nuevo menú ahora presenta una estructura de una sola página, lo que elimina la necesidad de pulsar “Todos” para ver las apps instaladas. Los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para acceder a todo el contenido. Además, se agregó un modo de visualización por “Categorías”, que organiza los programas según su tipo, como “Entretenimiento” o “Productividad”.

Si no hay suficientes aplicaciones en un grupo (menos de tres), estas se muestran en la sección “Otros”. También es posible cambiar entre la vista alfabética tradicional o una cuadrícula de iconos, según las preferencias de cada usuario.

Rediseño del icono de batería con indicadores dinámicos

Otro cambio que acompaña a esta actualización es el nuevo diseño del icono de batería ubicado en la barra de tareas. A diferencia de versiones anteriores, donde el símbolo era blanco o negro dependiendo del tema, ahora su color varía en función del nivel de carga.

  • Rojo: cuando la batería está por debajo del 6%.
  • Naranja: si el modo ahorro de energía está activado.
  • Verde: durante la carga.
  • Blanco: en condiciones normales.

Además, el icono muestra el porcentaje de carga, aunque esta función se mantiene desactivada por defecto.

Rediseño del ícono de batería
Rediseño del ícono de batería para la barra de tareas. (Windows Latest)

Mejoras en rendimiento y corrección de errores

Microsoft también ha optimizado el rendimiento general del sistema. La barra de tareas carga más rápido después de encender o desbloquear el equipo, corrigiendo un error que provocaba demoras en versiones anteriores.

Otra corrección importante está relacionada con el Administrador de tareas. Antes, algunos usuarios no podían cerrar esta herramienta desde el botón de salida, lo que generaba múltiples procesos abiertos y un consumo excesivo de memoria RAM. Con el parche KB5068861, este fallo ha sido completamente solucionado.

Cómo descargar e instalar la actualización KB5068861

La actualización se está distribuyendo gradualmente a través de Windows Update, con un tamaño aproximado de 1 GB. Sin embargo, quienes prefieran hacerlo manualmente pueden acceder al Catálogo de Microsoft Update, donde se encuentran tanto las versiones opcionales como las obligatorias del sistema.

Microsoft Update te permite descargar
Microsoft Update te permite descargar antes las actualizaciones de Windows. (Microsoft)

En la versión 25H2, la compilación avanza a la 26200.7171, mientras que para la 24H2 se actualiza a la 26100.7171. En su formato manual, el instalador tiene un peso cercano a 4 GB.

Asimismo, con el final del soporte oficial para Windows 10, Microsoft acelera la optimización de Windows 11, consolidando su estabilidad antes del salto hacia futuras versiones. La KB5068861 no solo mejora el aspecto visual del sistema, sino que también refuerza la experiencia del usuario y corrige errores reportados durante meses, marcando un paso importante en la evolución del sistema operativo más popular del mundo.

Temas Relacionados

MicrosoftWindows 11Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Google presenta una IA que protege la privacidad: así funciona su nuevo sistema sin rastrear tus datos

Google presentó Private AI Compute, una plataforma que promete ejecutar tareas de inteligencia artificial sin exponer los datos personales de los usuarios

Google presenta una IA que

Descubre el botón oculto del aire acondicionado para ahorrar dinero y energía en invierno

Los electrodomésticos que incorporan una bomba de calor consumen menos recursos que los calentadores eléctricos convencionales y ofrecen un confort similar al momento de calentar el interior del hogar

Descubre el botón oculto del

Las empresas apuestan por embajadores internos para impulsar la adopción de IA

Compañías como Morgan Stanley recurren a empleados expertos para motivar a sus equipos en el uso de inteligencia artificial, buscando cerrar la brecha entre la dirección y la plantilla

Las empresas apuestan por embajadores

Black Friday 2025: verificar el sitio web, desconfiar de ofertas muy bajas y más pautas para evitar estafas

Las ofertas de noviembre y fin de año multiplican los riesgos para quienes compran productos en línea, siendo el envío de enlaces peligrosos y la suplantación de plataformas oficiales los fraudes más comunes

Black Friday 2025: verificar el

Lista de plataformas para ver películas y series gratis en vez de XUPER TV o Magis TV

Frente a la amenaza de malware y estafas en plataformas ilegales, existen aplicaciones que ofrecen acceso legal a catálogos amplios sin requerir datos bancarios ni registros complejos

Lista de plataformas para ver
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Vergara se convierte en

Sofía Vergara se convierte en embajadora global en una colaboración inspirada en su experiencia personal tras cirugía

Auroras boreales y riesgo tecnológico: el impacto de la tormenta solar que llega a Estados Unidos

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal