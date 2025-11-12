Microsoft lanza nuevas actualizaciones para Windows 11: conoce las novedades más importantes

HANDOUT - El logo de Windows 11 con un fondo de pantalla renovado. Foto: Microsoft/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Microsoft continúa reforzando Windows 11 con nuevas funciones y correcciones de seguridad. La compañía liberó la actualización KB5068861, disponible tanto para las versiones 25H2 como 24H2 del sistema operativo.

Este paquete se instala de forma automática mediante Windows Update y es considerado uno de los parches más importantes de 2025, debido a que introduce cambios visuales, optimizaciones de rendimiento y ajustes en la experiencia del usuario.

El cambio más visible tras instalar la actualización es el rediseño del menú de inicio. Microsoft renovó esta sección para simplificar la navegación y mejorar la organización de las aplicaciones.

Nuevo menú de inicio para Windows 11. (Windows Latest)

El nuevo menú ahora presenta una estructura de una sola página, lo que elimina la necesidad de pulsar “Todos” para ver las apps instaladas. Los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para acceder a todo el contenido. Además, se agregó un modo de visualización por “Categorías”, que organiza los programas según su tipo, como “Entretenimiento” o “Productividad”.

Si no hay suficientes aplicaciones en un grupo (menos de tres), estas se muestran en la sección “Otros”. También es posible cambiar entre la vista alfabética tradicional o una cuadrícula de iconos, según las preferencias de cada usuario.

Rediseño del icono de batería con indicadores dinámicos

Otro cambio que acompaña a esta actualización es el nuevo diseño del icono de batería ubicado en la barra de tareas. A diferencia de versiones anteriores, donde el símbolo era blanco o negro dependiendo del tema, ahora su color varía en función del nivel de carga.

Rojo: cuando la batería está por debajo del 6%.

Naranja: si el modo ahorro de energía está activado.

Verde: durante la carga.

Blanco: en condiciones normales.

Además, el icono muestra el porcentaje de carga, aunque esta función se mantiene desactivada por defecto.

Rediseño del ícono de batería para la barra de tareas. (Windows Latest)

Mejoras en rendimiento y corrección de errores

Microsoft también ha optimizado el rendimiento general del sistema. La barra de tareas carga más rápido después de encender o desbloquear el equipo, corrigiendo un error que provocaba demoras en versiones anteriores.

Otra corrección importante está relacionada con el Administrador de tareas. Antes, algunos usuarios no podían cerrar esta herramienta desde el botón de salida, lo que generaba múltiples procesos abiertos y un consumo excesivo de memoria RAM. Con el parche KB5068861, este fallo ha sido completamente solucionado.

Cómo descargar e instalar la actualización KB5068861

La actualización se está distribuyendo gradualmente a través de Windows Update, con un tamaño aproximado de 1 GB. Sin embargo, quienes prefieran hacerlo manualmente pueden acceder al Catálogo de Microsoft Update, donde se encuentran tanto las versiones opcionales como las obligatorias del sistema.

Microsoft Update te permite descargar antes las actualizaciones de Windows. (Microsoft)

En la versión 25H2, la compilación avanza a la 26200.7171, mientras que para la 24H2 se actualiza a la 26100.7171. En su formato manual, el instalador tiene un peso cercano a 4 GB.

Asimismo, con el final del soporte oficial para Windows 10, Microsoft acelera la optimización de Windows 11, consolidando su estabilidad antes del salto hacia futuras versiones. La KB5068861 no solo mejora el aspecto visual del sistema, sino que también refuerza la experiencia del usuario y corrige errores reportados durante meses, marcando un paso importante en la evolución del sistema operativo más popular del mundo.