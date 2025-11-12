Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló la habilidad humana que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar

Jeff Bezos dejó su trabajo fijo en Wall Street por querer innovar en el sector del comercio en línea antes del auge del internet. (Foto: EFE/Alessandro Di Marco)

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral ha impulsado a los líderes tecnológicos a reflexionar sobre el futuro de las habilidades humanas. En este debate, Jeff Bezos ha destacado una habilidad que, en su opinión, ningún robot podrá replicar: la capacidad de inventar.

Durante su participación en la Italian Tech Week 2025 en Turín, el fundador de Amazon afirmó que la creatividad constituye el motor fundamental de la innovación y el progreso, y que será el rasgo decisivo para quienes aspiren a sobresalir en la era digital dominada por la automatización.

Por qué Jeff Bezos cree que la creatividad es una habilidad humana fundamental

Bezos explicó que el avance tecnológico depende de quienes se atreven a imaginar soluciones inéditas, y a construir lo que aún no existe. Según dijo en el evento, la inventiva no solo impulsa el desarrollo tecnológico, sino que representa la base de todo desarrollo.

Bezos manifestó que el espíritu de innovar impulsa el progreso en cualquier compañía. (Foto: REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El empresario ilustró este concepto con una experiencia personal vivida junto a su abuelo en el rancho familiar de Texas: ambos dedicaron un verano completo a reparar un bulldozer sin ayuda externa.

“Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, relató Bezos en Turín. Aquella experiencia, según dijo, le enseñó el valor de la creatividad práctica y la importancia de afrontar los desafíos con ingenio y determinación.

Qué necesita un trabajador para progresar en una empresa ante el avance de la IA

En su intervención, el empresario subrayó que la creatividad no es solo una cualidad deseable, es una condición indispensable para prosperar en grandes empresas y adaptarse al avance de la automatización.

Las empresas exitosas priorizan la mentalidad creativa en sus procesos de selección, buscando candidatos capaces de inventar soluciones nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se definió como inventor por naturaleza y describió su propio proceso creativo: “Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, explicó. Esta actitud, aseguró, es la que busca en los candidatos que aspiran a formar parte de sus compañías.

“Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, indicó. Para el fundador de Amazon, los trabajadores con mentalidad creativa son quienes mantienen viva la experimentación y la innovación dentro de la organización.

Cuál factor tienen en común las grandes compañías tecnológicas

Jeff Bezos abordó el papel de la innovación como respuesta al temor a la competencia. En una entrevista pasada, reconoció: “Me dan más miedo dos jóvenes en un garaje que los competidores que ya conozco”. Con esta frase, aludió al espíritu que dio origen a gigantes como Google o Apple.

Compañías como Google o Apple surgieron de ideas que traían conceptos fuera de lo común. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Amazon, esta filosofía se ha convertido en una norma interna: quienes no disfrutan explorando caminos nuevos o probando ideas que pueden fracasar, “no permanecen mucho tiempo en la compañía”.

Además, el empresario defendió que el auge de la inteligencia artificial, ha acelerado un cambio profundo en la manera en que las empresas valoran a sus grupos de trabajo.

El avance tecnológico ha transformado todos los espacios de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el actual consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, comparte esta perspectiva, y ha afirmado que “los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie”.

Qué piensan otros líderes sobre el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos

La mirada de Bezos se suma a otras voces en el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Sam Altman, creador de ChatGPT, sostuvo en una entrevista con The Tucker Carlson Show que no todas las labores están amenazadas por la automatización.

Según el empresario, aquellas ocupaciones que requieren contacto directo y cercanía emocional, como la enfermería o el acompañamiento de colectivos en condiciones vulnerables, conservarán su importancia. “La gente quiere esa conexión real con otra persona, por muy buena que sea la IA”, afirmó Altman