Desactiva tu cuenta de WhatsApp si te roban el móvil: instrucciones paso a paso

Mantener activada la verificación en dos pasos en WhatsApp y asegurarte de tener un PIN o método biométrico en el móvil ayudarán a dificultar el acceso no autorizado

Independientemente de la opción utilizada, se recomienda notificar la situación a tus contactos para evitar suplantaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Perder o sufrir el robo del móvil representa un riesgo directo para la privacidad de tus conversaciones en WhatsApp. Cualquier persona que acceda físicamente al teléfono podría entrar a la aplicación y manipular tus chats, en especial si el dispositivo no está protegido por PIN, patrón o huella.

Afortunadamente, existen formas efectivas y seguras de desactivar tu cuenta de WhatsApp sin tener el celular contigo, protegiendo así tu información y evitando malos usos.

Formas prácticas de desactivar WhatsApp en caso de pérdida o robo

1. Iniciar sesión en otro dispositivo

WhatsApp solo permite que tu cuenta esté activa en un equipo a la vez. Si logras conseguir una nueva tarjeta SIM con tu número (tras suspender la anterior con tu operador), basta con instalar WhatsApp e iniciar sesión en el nuevo teléfono. Al recibir el SMS de confirmación en la línea recuperada, el sistema cerrará automáticamente la sesión en el móvil extraviado o robado.

La función “Buscar mi iPhone” permite eliminar el contenido del dispositivo de forma remota. REUTERS/Dado Ruvic

Es preciso señalar que este método depende de contar de nuevo con tu número telefónico y suele ser el más rápido para bloquear el acceso.

2. Borrar todos los datos del dispositivo de forma remota

La solución más drástica y segura es eliminar de forma remota todo el contenido de tu móvil, incluyendo WhatsApp. Si tienes un Android, puedes recurrir a la función “Encontrar mi dispositivo” de Google, que permite borrar los datos de todo el equipo.

Para los usuarios de iPhone, la función “Buscar mi iPhone” cumple una función equivalente, permitiendo eliminar el contenido del teléfono desde cualquier lugar. Ten en cuenta que, tras este proceso, dejarás de poder rastrear la localización del dispositivo.

WhatsApp solo permite que tu cuenta esté activa en un equipo a la vez. REUTERS/Dado Ruvic

3. Solicitar la desactivación a WhatsApp

Si las alternativas anteriores no son viables, puedes pedir directamente a WhatsApp que desactive tu cuenta. Debes enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com con el asunto “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” y repetir este mensaje en el cuerpo del correo, incluyendo además tu número telefónico en formato internacional.

Por ejemplo, para Perú, con prefijo +51 seguido de tu número. Es pertinente indicar que el equipo de soporte podrá pedirte una verificación de identidad antes de proceder con la desactivación.

Consejos adicionales para proteger la seguridad de tu WhatsApp

Independientemente de la opción utilizada, se recomienda notificar la situación a tus contactos para evitar suplantaciones y modificar todos los accesos relacionados con el teléfono afectado. Mantener activada la verificación en dos pasos en WhatsApp y asegurarte de tener un PIN o método biométrico en el móvil ayudarán a dificultar el acceso no autorizado si se repite una situación similar en el futuro.

Llevar a cabo alguna de estas acciones de forma inmediata puede evitar la exposición de información sensible y la utilización indebida de tu cuenta de WhatsApp en situaciones desafortunadas como el robo o extravío del celular.

Configurar un PIN o activar la autenticación biométrica en el móvil dificulta el acceso no autorizado al dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic

Esta es la función de WhatsApp para gestionar archivos de todos los chats en una sola ventana

En la primera mitad de 2025, WhatsApp comunicó que trabajaba en una nueva función orientada a facilitar la gestión de archivos multimedia recientes de los usuarios. El objetivo de esta herramienta es ofrecer un espacio centralizado —un hub multimedia— donde sea posible acceder de manera rápida a todas las imágenes, videos, GIF, documentos y enlaces que se han compartido en las conversaciones, sin necesidad de abrir cada chat por separado.

Esta novedad, que actualmente se encuentra en fase de pruebas y limitada a ciertos usuarios, se accede fácilmente desde una nueva opción en la barra lateral del cliente web de WhatsApp. Allí, los usuarios pueden revisar y gestionar todo el contenido distribuido en sus chats de manera mucho más simple y ordenada.

En línea con la intención de crear una experiencia homogénea en todas sus plataformas, WhatsApp también ha comenzado a implementar esta funcionalidad en su aplicación para Mac.

Así, el nuevo hub multimedia centralizado aparece en la barra lateral tanto en la versión web como en la app de escritorio, permitiendo a los usuarios consultar de un vistazo todo el contenido multimedia reciente compartido, independientemente del dispositivo que utilicen.

