Semana de regalos en Pokémon TCG Pocket: cómo obtener relojes de arena solo por jugar

Los jugadores podrán obtener hasta 96 relojes de arena, Polvos Iris y un fondo especial solo por participar y conectarse a diario en la app móvil

Pokémon TCG Pocket lanza una semana de recompensas con sobres gratis y premios exclusivos (Pokémon)

La expansión ‘Megaascenso’ de Pokémon TCG Pocket ha logrado captar la atención de coleccionistas y jugadores desde su lanzamiento, pero ahora la propuesta digital impulsa aún más el interés de la comunidad tras anunciar una Semana extra de recompensas. Entre el 9 y el 16 de noviembre, los usuarios podrán sumar hasta 96 relojes de arena para sobres de cartas solo con participar en las actividades diarias y retos especiales dentro del juego móvil.

Cómo obtener las recompensas de Pokémon TCG

El evento promocional de esta semana se centra en una mecánica simple: solo es necesario iniciar sesión todos los días para reclamar la mayor parte de los premios. Cada jornada de las siete programadas otorga de inmediato 12 relojes de arena, el recurso clave para abrir sobres en el juego.

Alcanzar los siete días de conexión consecutiva garantiza 84 relojes de arena gratuitamente, expandiendo las opciones para conseguir nuevas cartas y ampliar la colección.

Pokémon TCG Pocket premia la constancia: regalos diarios, retos y novedades para coleccionistas - (Pokémon)

Cómo obtener todos los premios

Además del bono diario, la semana de regalos en Pokémon TCG Pocket suma una serie de misiones adicionales. Completar estas actividades puede acercar a los jugadores no solo a los 96 relojes de arena prometidos, también a otras recompensas exclusivas como Polvos Iris y un fondo especial de la Isla Desierta para el perfil dentro del juego.

Entre los objetivos se encuentran realizar elecciones mágicas, participar en combates y dar las gracias a otros usuarios, lo que incentiva tanto la interacción como la exploración del título.

Los retos están diseñados para que la comunidad aproveche al máximo las funciones principales:

  • Haz 1 Elección Mágica: recibe 2000 unidades de Polvo Iris.
  • Haz 3 Elecciones Mágicas: suma 12 relojes de arena.
  • Participa en 1 Combate: obtiene 2000 unidades de Polvo Iris.
  • Participa en 3 Combates: obtén otros 2000 de Polvo Iris.
  • Da las Gracias 5 veces: desbloquea el fondo Isla Desierta.

Al cumplir con todos estos requisitos y los siete inicios de sesión, los jugadores podrán terminar la semana con 96 relojes de arena, 6000 Polvos Iris y un fondo temático único, beneficios que refuerzan el atractivo del evento.

Pokémon es una de las franquicias más populares y millonarias en todo el mundo y sigue renovándose con juegos para smartphones - Foto: Pokémon

Cómo es el juego digital de Pokémon

Pokémon TCG Pocket se consolida como la versión digital más versátil y accesible del Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon. Llegó a dispositivos iOS y Android de forma gratuita desde el 30 de octubre de 2024, permitiendo abrir dos sobres sin costo todos los días como parte de su propuesta base.

El juego incorpora cartas con ilustraciones clásicas y otras creadas exclusivamente para la plataforma, algunas con animaciones 3D y efectos visuales que diferencian esta versión de la experiencia física y de alternativas como Pokémon TCG Live.

Las partidas de Pokémon TCG Pocket destacan por su ritmo rápido y reglas simplificadas. El tamaño reducido de los mazos, de solo 20 cartas, junto a la posibilidad de automatizar combates y construir barajas de forma asistida, ha resultado atractivo para quienes buscan partidas cortas e intensas o se acercan por primera vez al mundo del coleccionismo digital.

El acceso a recompensas diarias, la variedad de retos adicionales y la sencillez del sistema han posicionado al juego como una opción ideal tanto para veteranos que buscan nostalgia y competencia, como para quienes recién comienzan en el universo Pokémon. Aunque el sistema permite realizar compras dentro de la aplicación, uno de sus atractivos principales es la posibilidad de expandir la colección sin gastar dinero, solo con actividad frecuente.

El evento de la semana de regalos refleja la estrategia de Pokémon TCG Pocket para motivar la participación y premiar la constancia. Tanto si el objetivo es ampliar la colección, probar nuevas cartas o simplemente disfrutar de la experiencia, la campaña vigente invita a los jugadores a no dejar pasar la oportunidad de recibir sobres, polvos y fondos de manera sencilla y sin coste, solo con jugar cada día.

