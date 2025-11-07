Tecno

Listado de Shazam: las canciones que conquistan oídos alrededor del mundo

La app reconoce las canciones con una huella digital que coteja con una base de datos que contiene miles desonidos de artistas en todo el mundo

La app reconoce canciones en
La app reconoce canciones en segundos, permitiendo a los usuarios extender su biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un cantante al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a apps como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la melodía y del artista. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a crecer la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están haciendo cantar a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Cada semana Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de consumidores.

El top de las canciones más "shazameadas"

1.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

2.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

3.- 4 Non Blondes - What's Up?

4.- SVOBODA & Alex Kontsov - Fallout Eve

5.- VAD BOYZ - MUEVELOU

6.- Alex Warren - Ordinary

7.- Olivia Dean - Man I Need

8.- Nicki Minaj - Beez In The Trap (feat. 2 Chainz)

9.- OG Abbah - Wayyo Allah Na

10.- Icegergert & Zivert - БАНК

Los 100 mil millones de reconocimientos musicales

Las canciones más buscadas pueden
Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2024, Shazam superó oficialmente las 100 mil millones de canciones identificadas desde su lanzamiento. Para dimensionar esta cifra, el logro equivale a 12 pistas reconocidas por cada persona en el planeta, o a identificar una canción por segundo durante más de tres mil años, lo que revela el apetito global por descubrir nueva música y la popularidad de la plataforma.

Dicho éxito también ha crecido gracias a las constantes mejoras en la experiencia de usuario, pues, por ejemplo, en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch, Shazam se ha integrado al Botón de Acción, lo que permite identificar canciones al instante con solo mantenerlo presionado. Por su parte, los usuarios de Android también se benefician con funciones similares, como el reconocimiento desde relojes con Wear OS y un acceso directo al historial musical a través del mosaico de Configuración Rápida.

La canción “Beautiful Things” de Benson Boone fue la primera en alcanzar los 10 millones de identificaciones en 2024, logrando ese récord en solo 178 días. Además, momentos como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde “Nightcall” de Kavinsky rompió récords de búsquedas por minuto, demuestran cómo Shazam continúa capturando tendencias culturales globales y conectando a sus más de 300 millones de usuarios mensuales con la música que aman.

