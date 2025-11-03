El cometa 3I/ATLAS revive la increíble advertencia de Stephen Hawking sobre alienígenas

La llegada de 3I/ATLAS ha reavivado la advertencia de Stephen Hawking sobre los riesgos de un posible contacto con civilizaciones extraterrestres. (REUTERS/Kimberly White/archivo)

La observación del cometa interestelar 3I/ATLAS ha reavivado una advertencia realizada por el astrofísico británico Stephen Hawking sobre los posibles riesgos de entrar en contacto con civilizaciones extraterrestres.

En la serie documental Into the Universe, Hawking afirmó: “Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría parecerse a la llegada de Colón a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos”.

Uno de los momentos más esperados en torno a 3I/ATLAS ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, fecha en la que el cometa alcanzará su máxima proximidad a la Tierra, situándose a unas 1,8 unidades astronómicas (alrededor de 270 millones de kilómetros).

12/09/2025 Esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS fue capturada por la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE (STSCI)

Esta aproximación permitirá profundizar en el estudio y análisis de este cuerpo celeste, que es el tercer cometa interestelar procedente del espacio profundo que cruza nuestro sistema solar.

Entre quienes han mostrado mayor interés científico por 3I/ATLAS se encuentra el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de que el cometa tenga un origen tecnológico.

“Nos preocupamos por amenazas existenciales como la inteligencia artificial o el cambio climático, pero no hablamos de tecnología alienígena. Deberíamos hacerlo”, destacó Loeb.

Qué es el cometa interestelar 3I/ATLAS

Según la NASA, el cometa 3I/ATLAS no supone peligro para la Tierra y pasará a una distancia segura. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

El cometa interestelar 3I/ATLAS es un objeto excepcional que ha captado la atención de la comunidad científica por ser el tercer visitante confirmado proveniente de fuera del sistema solar, después de Oumuamua y Borisov.

Fue descubierto en 2025 por el sistema ATLAS en Chile y su trayectoria hiperbólica confirma que no está ligado gravitacionalmente al Sol, sino que viaja a través del espacio interestelar.

Este cometa presenta una actividad evidente, con una coma y una cola formadas al acercarse al Sol, lo que indica la presencia de gases y polvo liberados por el calentamiento solar.

Los primeros análisis sugieren que posee una composición inusual, con niveles especialmente altos de dióxido de carbono en relación con el agua, una característica poco común en los cometas conocidos del sistema solar.

Los estudios iniciales indican que su composición es inusual, con una proporción de dióxido de carbono muy elevada respecto al agua, algo poco común en los cometas del sistema solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas propiedades lo convierten en una ventana única para estudiar materiales formados en otro entorno estelar y comprender mejor la diversidad de cuerpos que existen en la galaxia.

Aunque no representa peligro para la Tierra, su paso cercano al Sol y su posterior salida hacia el espacio profundo ofrecen una oportunidad limitada, pero valiosa, para observarlo mediante telescopios terrestres y espaciales antes de que continúe su viaje interestelar.

Cómo se puede observar este cometa interestelar

El cometa interestelar 3I/ATLAS puede observarse, pero no es un objeto sencillo de ver a simple vista debido a su brillo limitado y a su posición relativamente cercana al Sol durante gran parte de su paso por el sistema solar.

Para detectarlo, se requiere equipo astronómico y condiciones adecuadas.

En términos prácticos, la observación se realiza mejor con binoculares astronómicos de buena apertura o un telescopio amateur, preferiblemente uno de al menos 6 pulgadas (150 mm) de diámetro.

El cometa 3I/ATLAS puede observarse, aunque no a simple vista, debido a su bajo brillo y su cercanía al Sol durante gran parte de su recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resulta útil utilizar cámaras astronómicas o DSLR con lentes teleobjetivo y tiempos de exposición adecuados, ya que la fotografía de larga exposición permite captar más luz que el ojo humano y resaltar la coma y, si es visible, parte de la cola.

Es fundamental observar desde un lugar con cielos oscuros, alejados de la contaminación lumínica urbana, y en horarios cercanos al amanecer o al anochecer si el cometa se encuentra bajo en el horizonte.

Aplicaciones de astronomía ayudan a ubicar su posición exacta en el cielo en tiempo real, ajustando fecha y ubicación geográfica.

En observatorios profesionales y centros astronómicos, se utilizan telescopios de gran apertura y cámaras especializadas para seguir su evolución y estudiar su composición, proporcionando imágenes y datos que complementan la observación amateur.