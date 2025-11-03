Adiós a Magis TV: Amazon bloqueará aplicaciones ilegales en los Fire TV Stick

Amazon comenzó a bloquear apps piratas, como Magis TV (ahora Xuper TV), en los Fire TV Stick. (Amazon)

Amazon ha empezado a bloquear aplicaciones ilegales, como Magis TV (ahora llamada Xuper TV), en los dispositivos Fire TV Stick. Estos dispositivos son muy populares porque permiten convertir cualquier televisor en un centro multimedia con acceso a servicios streaming, juegos y una amplia variedad de aplicaciones.

Esta libertad ha facilitado la instalación de apps que ofrecen contenido pirata o acceso a canales de pago sin autorización, algo que Amazon busca controlar.

La empresa ha confirmado que bloqueará estas aplicaciones directamente desde el sistema operativo de los Fire TV, tanto si se descargaron desde la tienda oficial como si se instalaron manualmente mediante archivos APK.

Esto significa que el bloqueo afecta incluso a quienes usan el método conocido como “sideloading” para instalar apps fuera del catálogo autorizado.

El bloqueo aplica incluso para quienes instalan aplicaciones externas mediante “sideloading”. REUTERS/Stephane Mahe

El nuevo sistema de control mostrará un aviso en pantalla cuando se detecte una app incluida en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería digital.

El usuario recibirá una advertencia sobre el riesgo y la app quedará inhabilitada tras la notificación, impidiendo su uso.

Las aplicaciones legales y oficiales, como Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube, seguirán funcionando sin cambios. Sin embargo, quienes utilicen reproductores de IPTV o apps de origen no verificado podrían experimentar bloqueos inesperados próximamente.

Por el momento, Amazon no ha aclarado si será posible apelar los bloqueos o si habrá opciones para desarrolladores que empleen funciones similares de forma legítima.

Plataformas oficiales como Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube seguirán operando con normalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve un Fire TV Stick

El Fire TV Stick es un dispositivo compacto desarrollado por Amazon que transforma cualquier televisor con puerto HDMI en una completa plataforma de entretenimiento.

Su principal función es convertir una televisión convencional en un televisor inteligente, permitiendo el acceso directo a servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y YouTube, entre otros.

Gracias a una interfaz intuitiva y un control remoto incluido, los usuarios pueden navegar fácilmente entre aplicaciones, buscar contenido y disfrutar de películas, series, documentales, música o incluso juegos sin necesidad de otros dispositivos adicionales.

Además de reproducir contenido en alta calidad, el Fire TV Stick puede instalar aplicaciones adicionales, acceder a canales en directo y realizar búsquedas por voz mediante Alexa, el asistente virtual de Amazon.

Estos dispositivos convierten una TV tradicional en una smart TV, dando acceso a servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y YouTube. REUTERS/Claudia Greco

Esto facilita no solo la selección de programas o películas, sino también controlar dispositivos inteligentes del hogar compatibles, consultar el clima, o gestionar recordatorios, todo desde el televisor.

El Fire TV Stick es útil para quienes buscan portabilidad: su tamaño reducido permite llevarlo a diferentes lugares y usarlo en cualquier televisor disponible.

Qué alternativas a Fire TV Stick existen

Existen varias alternativas al Fire TV Stick para convertir un televisor en un centro multimedia inteligente.

Entre las opciones más populares destacan el Google Chromecast, que permite enviar contenido desde el móvil o la computadora al televisor, y el Roku Streaming Stick, conocido por su interfaz sencilla y amplia compatibilidad de aplicaciones.

Entre las alternativas más populares destacan Google Chromecast, que envía contenido desde el móvil o PC, y Roku Stick, reconocido por su interfaz simple y amplia oferta de apps. (Mercado Libre)

El Apple TV es otra alternativa, ideal para quienes pertenecen al ecosistema de Apple y buscan integración avanzada con otros dispositivos. También existen alternativas de marcas como Xiaomi Mi TV Stick y NVIDIA Shield TV, que ofrecen diversas funciones y sistemas operativos adaptados a diferentes necesidades.

Que pasó con Magis TV

Magis TV ha pasado a llamarse Xuper TV tras enfrentar bloqueos y acciones legales. Aunque cambia de nombre, la nueva aplicación sigue utilizando el mismo sistema para ofrecer contenido sin autorización, lo que mantiene a los usuarios ante los mismos riesgos, tanto desde el punto de vista legal como digital.

Al igual que su predecesora, Xuper TV se consigue únicamente a través de sitios web y no en tiendas oficiales, lo que incrementa la probabilidad de infectarse con malware o sufrir pérdidas de información al instalarla.