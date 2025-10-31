WhatsApp planea abrirse a otras plataformas: pronto podrás chatear con contactos de otras apps

La función permite al usuario decidir y activar o desactivar la interoperabilidad cuando quiera. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp está trabajando en una nueva función para grupos que permitirá añadir e interactuar con contactos que usen otras aplicaciones de mensajería.

Según WaBetaInfo, esta característica hará posible enviar y recibir mensajes con personas fuera de WhatsApp, integrando diferentes servicios en un mismo chat.

Por ejemplo, se podrá crear un grupo en WhatsApp y sumar a un contacto que solo utiliza Telegram o Signal. Ambos podrán participar en la conversación y compartir mensajes sin importar qué aplicación utilicen.

De acuerdo con el portal citado, esta función fue diseñada para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, una normativa que obliga a las grandes empresas tecnológicas a garantizar la interoperabilidad de sus servicios con plataformas de terceros.

Los usuarios pueden crear grupos y añadir contactos de otras plataformas. (WaBetaInfo)

Los usuarios podrán activar o desactivar esta opción de interoperabilidad en cualquier momento, manteniendo así el control total sobre su funcionamiento.

Cómo funcionará esta herramienta de WhatsApp

La nueva herramienta de WhatsApp permitirá a los usuarios enviar y recibir mensajes con contactos que utilicen otras aplicaciones de mensajería, como Telegram o Signal, directamente desde la propia plataforma.

Esta función, diseñada para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, se centrará en la comunicación esencial, permitiendo compartir mensajes de texto, fotos, vídeos, mensajes de voz y documentos entre usuarios de diferentes servicios.

Al activar esta opción, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir cómo gestionar sus mensajes de terceros: podrán optar por una bandeja de entrada combinada, donde todos los chats se verán juntos, o por una bandeja separada para distinguir entre los mensajes de WhatsApp y los provenientes de otras plataformas.

Esta norma aplica a las grandes plataformas que operan en la Unión Europea. REUTERS/Yves Herman

Además, será posible personalizar las notificaciones y la calidad de carga de archivos multimedia, ajustando la experiencia según las preferencias individuales.

Es importante señalar que ciertas funciones exclusivas de WhatsApp, como las actualizaciones de estado, el uso de stickers y los mensajes que desaparecen, no estarán disponibles en los chats con servicios externos.

La herramienta ha sido diseñada para que los usuarios conserven el control total, permitiéndoles activar o desactivar la interoperabilidad cuando lo deseen.

De inicio, la integración cubrirá solo las funciones básicas de mensajería, pero WhatsApp planea ampliar y mejorar las capacidades de estos chats en el futuro.

WhatsApp añadirá una opción para enviar y recibir mensajes con contactos de otras apps como Telegram o Signal desde la misma plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quiénes estará disponible esta función

Esta función estará habilitada únicamente para los usuarios de la Región Europea, debido a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que obliga a los principales servicios de mensajería a ser interoperables.

Dicha normativa se dirige específicamente a las grandes plataformas que operan dentro de la UE. Por esta razón, WhatsApp ofrecerá esta herramienta solo a los usuarios europeos para ajustarse a lo establecido en la legislación local.

Qué nuevas funciones tienen los grupos de WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que tienen los grupos de WhatsApp son:

Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp ofrecen una opción para que los miembros de un grupo conversen por voz en tiempo real, sin necesidad de realizar una llamada grupal convencional.

WhatsApp ha lanzado los chats de audio para grupos de todos los tamaños, de manera que los usuarios podrán comunicarse mediante audios en tiempo real en cualquier momento y cualquier grupo con los participantes que estén conectados. (WhatsApp)

Para comenzar, solo hay que entrar al grupo, pulsar el ícono de onda de sonido que aparece arriba y elegir ‘Iniciar chat de audio’.

A diferencia de las llamadas, esta función no envía una alerta como si se tratara de una llamada entrante; en su lugar, los participantes pueden sumarse libremente a la conversación mientras el chat de audio esté disponible.

Privacidad avanzada del chat.

La función de privacidad avanzada en WhatsApp restringe el modo en que los mensajes y archivos multimedia pueden compartirse fuera de la aplicación, impidiendo, por ejemplo, su guardado automático en la galería o su utilización por herramientas de inteligencia artificial como Meta AI.

Para habilitarla, solo tienes que acceder a la información del chat o grupo, buscar la opción correspondiente y activarla.