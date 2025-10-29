Tecno

Cuánto valen las nuevas gafas inteligentes de Ray-Ban y Oakley con Meta

Ambas gafas inteligentes integran Meta AI, permitiendo comandos de voz y acceso a información en tiempo real

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Las gafas inteligentes Oakley Meta
Las gafas inteligentes Oakley Meta ofrecen modelos HSTN y Vanguard, con precios que varían según el tipo de lente y funciones deportivas avanzadas. (Meta)

Las gafas inteligentes de Meta con Oakley y Ray-Ban le dan a los usuarios diferentes opciones para acceder a esta tecnología, ya sea con un enfoque más deportivo o para el uso diario.

En ambos casos hay distintos modelos, por lo que los precios y alternativas cambian, algo clave para saber cuál conviene más y se adapta a las necesidades que cada uno esté buscando.

Cuáles son los precios de las gafas Oakley Meta

Las Oakley Meta fueron diseñadas para un público enfocado en el rendimiento deportivo y actividades al aire libre. Existen dos líneas principales: Oakley Meta HSTN y Oakley Meta Vanguard, cada una con variantes según el tipo de lente y funciones asociadas.

Las Oakley Meta Vanguard destacan
Las Oakley Meta Vanguard destacan por su resistencia al agua y polvo, certificación IP67 y compatibilidad con Garmin y Strava para métricas deportivas. (Meta)

Modelos y precios en dólares (USD):

  • Oakley Meta HSTN
    • Lente solar estándar: desde 399 USD.
    • Lente de transición: 479 USD.
    • Edición limitada (celebración 50 años): 499 USD.
  • Oakley Meta Vanguard
    • Lente solar estándar: desde 499 USD.

Modelos y precios en euros (EUR):

  • Oakley Meta HSTN
    • Lente solar estándar: desde 439 EUR.
    • Lente polarizada: 489 EUR.
    • Lente con filtro de luz azul y fotocromática: 519 EUR.
  • Oakley Meta Vanguard
    • Lente solar estándar: 549 EUR.

Características principales de las Oakley Meta:

  • Cámara ultra ancha de 12 MP con grabación de video en 3K.
  • Autonomía de hasta 8 horas de uso, con estuche que suma hasta 48 horas adicionales de carga.
  • Cinco micrófonos y altavoces optimizados para llamadas y reproducción de música.
  • Asistente Meta AI integrado para comandos de voz y acceso en tiempo real a información.
  • Compatibilidad con dispositivos Garmin y la app Strava para métricas deportivas en tiempo real.
  • Diseño deportivo resistente, especialmente en la versión Vanguard, con certificación IP67 contra agua y polvo.
  • Lentes Oakley PRIZM con protección contra rayos UV y variantes polarizadas o fotocromáticas.

Ray-Ban Meta: modelos y precios escalonados para uso cotidiano

Las Ray-Ban Meta se dirigen a usuarios que buscan gafas inteligentes para la vida diaria y priorizan la portabilidad y el estilo clásico, con sistemas de inteligencia artificial y la opción de elegir entre múltiples tipos de lentes.

Las Ray-Ban Meta están orientadas
Las Ray-Ban Meta están orientadas al uso diario, con diseño clásico, portabilidad y opciones de lentes estándar, polarizadas o de transición. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Precios y versiones en dólares (USD):

  • Ray-Ban Meta (segunda generación):
    • Lente estándar: desde 379 USD.
    • Lente polarizada: desde 409 USD.
    • Lente de transición: desde 459 USD.
    • Ray-Ban Meta Display (con pantalla y banda neuronal): 799 USD.

Precios y versiones en euros (EUR):

  • Ray-Ban Meta (segunda generación):
    • Lente estándar: desde 419,95 EUR.
    • Lente polarizada: desde 449,95 EUR.
    • Ray-Ban Meta Display: 678 EUR (según medios especializados).

Precios en tiendas selectas:

  • En la tienda online oficial de Ray-Ban España, el modelo básico se ofrece a 329 EUR, aunque este monto puede variar según promociones y el tipo de lente seleccionado.

Características principales de las Ray-Ban Meta:

  • Cámara integrada (con resolución según el modelo).
  • Asistente Meta AI para comandos de voz y consultas en tiempo real.
  • Altavoces y micrófonos en la montura para reproducir música y realizar llamadas.
  • Versión Display con pantalla integrada y banda neuronal para nuevas formas de interacción.

Diferencias entre Oakley Meta y Ray-Ban Meta

Las Oakley Meta se distinguen por su resistencia y funcionalidad destinadas al deporte y a las actividades al aire libre. Esto se refleja en la presencia de una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles capaz de grabar en calidad 3K, autonomía de uso extendida y opciones de lentes sofisticadas que brindan protección adicional frente a impactos y rayos UV.

Ambas líneas de gafas inteligentes
Ambas líneas de gafas inteligentes integran el asistente Meta AI, permitiendo comandos de voz y acceso a información en tiempo real.(Instagram: k.mbappe / Ray-Ban)

Los modelos Oakley Meta Vanguard, por ejemplo, incluyen mejoras sustanciales como resistencia a agua y polvo con certificación IP67, audio optimizado con micrófonos adicionales para uso en ambientes ruidosos, y compatibilidad con equipos Garmin y la app Strava para la obtención y visualización inmediata de métricas deportivas.

Por su parte, las Ray-Ban Meta están diseñadas para un uso más cotidiano, con énfasis en la comodidad y la portabilidad, sin sacrificar estilo ni funcionalidad inteligente.

Al incorporar el asistente Meta AI, permiten el acceso por voz a información y la gestión de música y llamadas manos libres, ajustándose a diferentes preferencias mediante la personalización del tipo de lente.

