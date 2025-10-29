Cuánto valen las nuevas gafas inteligentes de Ray-Ban y Oakley con Meta

Las gafas inteligentes de Meta con Oakley y Ray-Ban le dan a los usuarios diferentes opciones para acceder a esta tecnología, ya sea con un enfoque más deportivo o para el uso diario.
En ambos casos hay distintos modelos, por lo que los precios y alternativas cambian, algo clave para saber cuál conviene más y se adapta a las necesidades que cada uno esté buscando.
Cuáles son los precios de las gafas Oakley Meta
Las Oakley Meta fueron diseñadas para un público enfocado en el rendimiento deportivo y actividades al aire libre. Existen dos líneas principales: Oakley Meta HSTN y Oakley Meta Vanguard, cada una con variantes según el tipo de lente y funciones asociadas.
Modelos y precios en dólares (USD):
- Oakley Meta HSTN
- Lente solar estándar: desde 399 USD.
- Lente de transición: 479 USD.
- Edición limitada (celebración 50 años): 499 USD.
- Oakley Meta Vanguard
- Lente solar estándar: desde 499 USD.
Modelos y precios en euros (EUR):
- Oakley Meta HSTN
- Lente solar estándar: desde 439 EUR.
- Lente polarizada: 489 EUR.
- Lente con filtro de luz azul y fotocromática: 519 EUR.
- Oakley Meta Vanguard
- Lente solar estándar: 549 EUR.
Características principales de las Oakley Meta:
- Cámara ultra ancha de 12 MP con grabación de video en 3K.
- Autonomía de hasta 8 horas de uso, con estuche que suma hasta 48 horas adicionales de carga.
- Cinco micrófonos y altavoces optimizados para llamadas y reproducción de música.
- Asistente Meta AI integrado para comandos de voz y acceso en tiempo real a información.
- Compatibilidad con dispositivos Garmin y la app Strava para métricas deportivas en tiempo real.
- Diseño deportivo resistente, especialmente en la versión Vanguard, con certificación IP67 contra agua y polvo.
- Lentes Oakley PRIZM con protección contra rayos UV y variantes polarizadas o fotocromáticas.
Ray-Ban Meta: modelos y precios escalonados para uso cotidiano
Las Ray-Ban Meta se dirigen a usuarios que buscan gafas inteligentes para la vida diaria y priorizan la portabilidad y el estilo clásico, con sistemas de inteligencia artificial y la opción de elegir entre múltiples tipos de lentes.
Precios y versiones en dólares (USD):
- Ray-Ban Meta (segunda generación):
- Lente estándar: desde 379 USD.
- Lente polarizada: desde 409 USD.
- Lente de transición: desde 459 USD.
- Ray-Ban Meta Display (con pantalla y banda neuronal): 799 USD.
Precios y versiones en euros (EUR):
- Ray-Ban Meta (segunda generación):
- Lente estándar: desde 419,95 EUR.
- Lente polarizada: desde 449,95 EUR.
- Ray-Ban Meta Display: 678 EUR (según medios especializados).
Precios en tiendas selectas:
- En la tienda online oficial de Ray-Ban España, el modelo básico se ofrece a 329 EUR, aunque este monto puede variar según promociones y el tipo de lente seleccionado.
Características principales de las Ray-Ban Meta:
- Cámara integrada (con resolución según el modelo).
- Asistente Meta AI para comandos de voz y consultas en tiempo real.
- Altavoces y micrófonos en la montura para reproducir música y realizar llamadas.
- Versión Display con pantalla integrada y banda neuronal para nuevas formas de interacción.
Diferencias entre Oakley Meta y Ray-Ban Meta
Las Oakley Meta se distinguen por su resistencia y funcionalidad destinadas al deporte y a las actividades al aire libre. Esto se refleja en la presencia de una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles capaz de grabar en calidad 3K, autonomía de uso extendida y opciones de lentes sofisticadas que brindan protección adicional frente a impactos y rayos UV.
Los modelos Oakley Meta Vanguard, por ejemplo, incluyen mejoras sustanciales como resistencia a agua y polvo con certificación IP67, audio optimizado con micrófonos adicionales para uso en ambientes ruidosos, y compatibilidad con equipos Garmin y la app Strava para la obtención y visualización inmediata de métricas deportivas.
Por su parte, las Ray-Ban Meta están diseñadas para un uso más cotidiano, con énfasis en la comodidad y la portabilidad, sin sacrificar estilo ni funcionalidad inteligente.
Al incorporar el asistente Meta AI, permiten el acceso por voz a información y la gestión de música y llamadas manos libres, ajustándose a diferentes preferencias mediante la personalización del tipo de lente.