Cinco videojuegos familiares sobre Halloween para pasar la noche juntos

Las opciones van desde juegos cooperativos hasta experiencia de terror ligero adaptados para todos los miembros de la casa

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Los videojuegos recomendados para Halloween
Los videojuegos recomendados para Halloween incluyen opciones cooperativas y multijugador que promueven la integración familiar y la diversión. (Nintendo)

Desde mansiones embrujadas hasta desfiles de disfraces y cocinas caóticas, la noche de Halloween en familia puede convertirse en rato divertido disfrutando de videojuegos con esta temática.

Ya sea en consolas con en PC, hay una gran variedad de opciones para que niños, adolescentes y adultos pasen un tiempo juntos luego de salir a pedir dulces con sus disfraces. Así que a continuación traemos un listado con cinco juegos variados para que toda la familia esté junta esa noche.

Videojuegos familiares para Halloween

  • Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3, disponible exclusivamente para Nintendo Switch, presenta una aventura protagonizada por Luigi, quien se adentra en un misterioso hotel embrujado para rescatar a sus amigos.

Lejos de ser un título de terror convencional, el juego ofrece una experiencia cómica y encantadora, donde los fantasmas resultan cómicos en lugar de aterradores.

Luigi’s Mansion 3 ofrece una
Luigi’s Mansion 3 ofrece una aventura familiar de Halloween en un hotel embrujado, ideal para niños y adultos en Nintendo Switch. (Foto: Twitter).

Un punto destacado es su modo cooperativo local, donde un segundo jugador puede sumarse controlando a “Gomiluigi”, una simpática versión gelatinosa de Luigi. Esta modalidad permite que ambos jugadores resuelvan puzles y enfrenten desafíos juntos. Además, cuenta con minijuegos y modos multijugador adicionales, ampliando las opciones para reuniones familiares.

El juego se recomienda para toda la familia, particularmente para niños desde los 5 hasta los 10 años, aunque su atractivo visual y sus mecánicas también conquistan a los adultos que buscan una noche de Halloween animada, con un toque de misterio y diversión sin sobresaltos intensos.

  • Costume Quest 1 o 2

Costume Quest o Costume Quest 2 logran capturar la esencia lúdica de Halloween a través de una aventura RPG en la que un grupo de niños sale de “truco o trato” por el vecindario. Sus disfraces, al entrar en combate, se convierten mágicamente en asombrosos superhéroes o monstruos.

Costume Quest y Costume Quest
Costume Quest y Costume Quest 2 capturan el espíritu de Halloween con combates de disfraces y humor para todas las edades en consolas y PC.

Ambos títulos están disponibles en PC (Steam) y en consolas, incluidas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Su historia es ideal para quienes quieren compartir una narrativa corta o media con los más pequeños. Además, los combates por turnos son accesibles, lo que permite que jugadores jóvenes disfruten sin mayor complejidad.

  • Overcooked! 2

Si la noche de Halloween se celebra alrededor de la mesa, Overcooked! 2 aprovecha la combinación de cocina, caos y desafíos colaborativos para unir a todos frente al televisor. Presente en todas las plataformas (Switch, PlayStation, Xbox, PC), este título traslada a los jugadores a un universo donde la tarea principal consiste en preparar comidas lo más rápido posible en cocinas cuyas condiciones se tornan cada vez más alocadas.

Algunos niveles incorporan escenarios propios de Halloween, como cementerios, pantanos o mansiones embrujadas. Aunque no apela al miedo, el ambiente tiene un toque espeluznante que añade sabor a la experiencia. El verdadero desafío está en la coordinación: cada integrante debe cumplir tareas precisas, lo que fomenta la comunicación y el trabajo en equipo.

La accesibilidad y el concepto de juego rápido hacen que Overcooked! 2 sea ideal tanto para niños desde los 7 u 8 años como para adolescentes y adultos. La dificultad escala de forma amigable, permitiendo que los menos experimentados participen desde el primer momento.

Overcooked! 2 convierte la cocina
Overcooked! 2 convierte la cocina en un desafío caótico con escenarios de Halloween, fomentando el trabajo en equipo y la diversión familiar.
  • The Dark Pictures Anthology

Para quienes buscan dar a la noche de brujas un giro más oscuro sin renunciar a la experiencia compartida, The Dark Pictures Anthology —especialmente los títulos Man of Medan y Little Hope— representan una opción ideal. Están disponibles en PC, PlayStation y Xbox, y sobresalen por su estilo de “películas interactivas”.

El núcleo de la experiencia gira en torno al Modo Noche de Película, donde hasta cinco jugadores se turnan el control para tomar decisiones cruciales que afectan el rumbo de la historia. El resultado es una dinámica familiar con dosis de suspenso, sustos y jump scares.

Estos juegos están recomendados para preadolescentes, adolescentes y adultos, especialmente para aquellos que toleran el terror ligero, la tensión narrativa y el derramamiento de sangre moderado.

  • Just Dance

Cuando se trata de transformar la sala en una pista de baile y sumar espíritu festivo a Halloween, Just Dance, en sus ediciones recientes, se mantiene como la referencia obligada en juegos de baile familiar. Disponible en Switch, PlayStation y Xbox, el título incluye, año tras año, canciones especialmente seleccionadas y coreografías en las que los bailarines aparecen disfrazados de monstruos, brujas o zombis.

Just Dance transforma la sala
Just Dance transforma la sala en una pista de baile con coreografías temáticas de Halloween y canciones para toda la familia.

La premisa es sencilla: los jugadores deben seguir los movimientos en pantalla, compitiendo o colaborando en grupo. No hay sustos, pero sí mucha actividad física y momentos únicos.

El juego cubre un rango de edades muy amplio, siendo apropiado desde niños pequeños hasta adultos. Resulta también perfecto para quienes prefieren celebrar Halloween sin elementos de terror, optando por la alegría, la música y la integración social.

