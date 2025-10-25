Cuánto cuestan en Argentina los iPhone 17, Pro y Pro Max

El nuevo modelo de Apple integra el chip A19, diseñado para mejorar el rendimiento y potenciar la inteligencia artificial. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El iPhone 17 ya se encuentra disponible en Argentina a partir de 2.599.000 pesos. Este modelo, el más reciente de Apple, incorpora el avanzado chip A19, desarrollado para ofrecer mayor rendimiento y optimizar funciones de inteligencia artificial, según la empresa.

La serie utiliza tecnología de 3 nanómetros, lo que permite un funcionamiento más fluido y hasta ocho horas extra de batería en comparación con la generación anterior. Además, presenta una pantalla de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, garantizando imágenes claras y movimientos suaves.

La serie iPhone 17 incluye el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece más potencia y hasta ocho horas extra de batería, según Apple. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

El resto de los modelos de la familia iPhone 17 tienen los siguientes precios:

iPhone 17 Pro : desde 3.100.000 pesos.

iPhone 17 Pro Max: desde 5.364.110 pesos.

Es importante destacar que los valores pueden variar según la capacidad de almacenamiento elegida.

Qué características tiene esta nueva línea de iPhone

La nueva familia iPhone 17 integra el chip A19 de 3 nanómetros, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética, permitiendo hasta ocho horas adicionales de autonomía frente a la generación anterior, según Apple.

La pantalla de 6,3 pulgadas, junto con una tasa de refresco de 120 Hz, brinda imágenes nítidas y transiciones más suaves.

Entre las novedades destacan la traducción instantánea y la búsqueda de imágenes impulsada por IA. REUTERS/Evgenia Novozhenina

En el apartado fotográfico, el modelo base está equipado con un sensor principal de 48 MP y un teleobjetivo de 12 MP. La cámara frontal, impulsada por inteligencia artificial, amplía automáticamente el encuadre, detecta a más personas y facilita capturas horizontales sin necesidad de rotar el dispositivo.

Entre las nuevas funciones de software destacan la traducción instantánea y la búsqueda de imágenes optimizada por inteligencia artificial.

El iPhone Air resalta por su diseño ultradelgado, con solo 5,6 mm de grosor, y está disponible en negro, blanco, dorado y azul.

Este modelo cuenta con una cámara trasera única de 48 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP. Prescinde de la bandeja SIM física y utiliza únicamente eSIM, acompañado del chip A19 Pro.

El iPhone 17 Pro incorpora el chip A19 Pro, que eleva el rendimiento en un 40%. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Por su parte, el iPhone 17 Pro incorpora el chip A19 Pro, que aumenta el rendimiento en un 40%.

Incluye un sistema avanzado de refrigeración por cámara de vapor, un módulo trasero de cámaras con diseño rectangular, y tres sensores de 48 MP con zoom digital de 40x y mejor captación de luz para lograr colores más vivos y realistas.

Cuál es la diferencia entre el iPhone 17 y el iPhone Air

La principal distinción entre el iPhone 17 y el iPhone Air radica en su diseño, especificaciones técnicas y características integradas. El iPhone 17 presenta unas medidas de 71,5 mm de ancho y 149,6 mm de alto, con un peso de 177 gramos.

El iPhone Air se caracteriza por ser más ancho y alto (74,7 mm x 156,2 mm), pero destaca especialmente por su perfil ultradelgado de solo 5,64 mm y un peso reducido de 165 gramos.

El iPhone Air sobresale por su diseño ultradelgado de 5,6 mm y se ofrece en tonos negro, blanco, dorado y azul. REUTERS/Manuel Orbegozo

En cuanto a rendimiento, el iPhone 17 incorpora el chip A19, mientras que el iPhone Air está equipado con el chip A19 Pro, que ofrece una CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro orientados a la eficiencia), una GPU de cinco núcleos con aceleradores neuronales, motor neural de 16 núcleos y hardware dedicado a ray tracing.

En fotografía, el iPhone 17 incluye un sistema dual de cámaras traseras de 48 MP, mientras que el iPhone Air dispone de una única cámara trasera de 48 MP. Ambos modelos integran una cámara frontal de 18 MP con la función Center Stage.

El iPhone Air solo es compatible con eSIM debido a su diseño fino, a diferencia del iPhone 17, que mantiene la ranura para SIM física.

El iPhone Air combina un cuerpo más amplio con un perfil de solo 5,64 mm y un peso ligero de 165 gramos. REUTERS/Ann Wang

Junto al lanzamiento del iPhone 17, Apple presentó los AirPods Pro 3, que ofrecen una cancelación de ruido hasta cuatro veces superior, traducción en tiempo real y certificación de resistencia IP57.

En su línea de relojes inteligentes, el Apple Watch Series 11 sobresale por su pantalla ultrarresistente y su capacidad de detectar hipertensión.

El Ultra 3 incorpora conectividad satelital, una pantalla más grande y alcanza hasta 42 horas de autonomía. Por su parte, el SE 3 brinda funciones esenciales a un precio más accesible.