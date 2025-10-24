WhatsApp: activa ya esta función para que la IA no acceda a tus chats grupales o individuales

WhatsApp cuenta con una opción que bloquea el acceso de Meta AI al contenido de los chats individuales y grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp ofrece una función fácil de activar que impide que Meta AI acceda al contenido de los chats, tanto individuales como grupales.

Se trata de la herramienta ‘Privacidad avanzada del chat’, que restringe cómo se pueden compartir los mensajes y archivos multimedia dentro de esas conversaciones.

Al activar esta opción, tus chats estarán más protegidos y tus datos serán más privados.

Cómo activar la ‘Privacidad avanzada del chat’ en WhatsApp

Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat. (WhatsApp)

Para activar la ‘Privacidad avanzada del chat’ en WhatsApp, debes seguir estos pasos:

Ir a WhatsApp y abrir el chat de interés. Pulsar sobre el nombre del contacto. Deslizar en los ajustes del chat y seleccionar ‘Privacidad avanzada del chat’. Habilitar la función.

Qué hace la ‘Privacidad avanzada del chat’ en WhatsApp

La función ‘Privacidad avanzada del chat‘ en WhatsApp limita la forma en que los mensajes y archivos multimedia de ese chat pueden compartirse fuera de la aplicación.

La función Privacidad avanzada del chat restringe cómo se comparten mensajes y archivos fuera de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Tus mensajes personales permanecen protegidos por cifrado de extremo a extremo, incluso cuando se activa la privacidad avanzada del chat. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp o Meta, puede leer, escuchar ni compartir tus mensajes.

Al activar esta función, se aplican las siguientes restricciones para las personas en ese chat:

No podrán guardar automáticamente los archivos multimedia en la galería de sus dispositivos.

No podrán usar funciones de IA, como enviar mensajes a Meta AI o resumir mensajes no leídos.

“De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación”, explicó WhatsApp cuando presentó esta función.

WhatsApp señala que esta opción es útil en grupos donde los participantes no se conocen bien y se tratan temas sensibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Para qué sirve esta función de WhatsApp

La función de ‘Privacidad avanzada del chat’ en WhatsApp resulta útil para los grupos, que suelen reflejar nuestras relaciones fuera del entorno digital y pueden incluir tanto personas cercanas como conocidas recientes.

Según WhatsApp, esta herramienta es ideal para aquellos grupos en los que no todos los miembros se conocen a fondo, pero donde se abordan temas delicados. Por ejemplo, puede ser de gran ayuda en chats de apoyo donde se discuten cuestiones de salud, o al organizar actividades importantes para la comunidad.

“Este nuevo ajuste está disponible para todos los usuarios que tengan la versión más reciente de WhatsApp”, indica la plataforma.

Integrar Meta AI en WhatsApp hace que las conversaciones sean más dinámicas y útiles, al permitir obtener ayuda sin salir del chat. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para qué sirve involucrar Meta AI en los chats de WhatsApp

Involucrar Meta AI en los chats de WhatsApp sirve para ofrecer asistencia directa dentro de las conversaciones, sin necesidad de salir de la aplicación. Esta inteligencia artificial puede:

Responder preguntas en tiempo real, ya sea sobre temas generales o información práctica.

Ayudar a redactar mensajes , resumir textos o proponer ideas.

Sugerir contenido , como imágenes generadas por IA, recordatorios o respuestas automáticas.

Facilitar la organización de tareas, como crear listas, planificar actividades o buscar lugares cercanos.

En pocas palabras, integrar Meta AI en WhatsApp convierte los chats en un espacio más interactivo y productivo, donde los usuarios pueden obtener ayuda o información sin salir de la conversación.

Al usar Meta AI, se deben tomar precauciones para cuidar la privacidad y mantener la seguridad de los datos personales. (Meta)

Qué precauciones tener en cuenta al usar Meta AI

Al usar Meta AI, es importante tomar ciertas precauciones para proteger la privacidad y la seguridad personal. Se recomienda evitar compartir información sensible, como datos bancarios, contraseñas o direcciones, ya que las conversaciones pueden utilizarse para mejorar los sistemas de inteligencia artificial.

Además, conviene verificar la precisión de las respuestas, pues la IA puede cometer errores o generar información desactualizada. Es aconsejable revisar la configuración de privacidad en las plataformas de Meta, especialmente en WhatsApp, Facebook o Instagram, para controlar qué datos se utilizan.

Por último, se debe mantener un uso responsable, recordando que la IA es una herramienta de apoyo y no un sustituto del criterio humano al tomar decisiones importantes.