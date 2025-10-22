Tecno

Airbnb lanza experiencia con Sabrina Carpenter: visita el set de su nuevo álbum y recibe un cambio de look

Las personas que visiten el estudio de ‘Short n Sweet’ recibirán un cambio de imagen inspirado en el estilo de la artista, guiado por sus propios estilistas

Los visitantes pueden realizar una sesión de fotos al estilo de este álbum. (Instagram: airbnb)

Airbnb lanzó una experiencia junto a Sabrina Carpenter que permite visitar el set de grabación de su último álbum ‘Short n Sweet’ y recibir un cambio de imagen inspirado en su estilo, guiado por los propios estilistas de la artista.

Carolina González y Evanie Frausto, los creadores del look de la cantante de detrás de exitos como ‘Espresso’ o ‘Manchild’, se encargarán del cabello, labios y pestañas de los visitantes para capturar el momento con una sesión de fotos que será al final de la experiencia.

Cómo es la experiencia de Sabrina Carpenter en Airbnb

La experiencia de Sabrina Carpenter en Airbnb se desarrollará en el estudio de televisión ‘Short n’ Sweet’, ubicado en la ciudad de Los Ángeles. Las reservas para vivir esta actividad única estarán disponibles a partir del 23 de octubre.

Los visitantes contarán con asesoría personalizada para la sesión de fotos. (Airbnb)

Al llegar, los participantes serán recibidos en un punto de encuentro y trasladados en lanzadera hasta el estudio, donde podrán explorar una fiel recreación del plató de Sabrina’s Short n’ Sweet.

Durante el recorrido, cada espacio revela detalles de inspiración vintage: desde el famoso inodoro en forma de corazón hasta una auténtica cama redonda, todo pensado para sumergirse en el ambiente del programa.

Luego, los asistentes podrán transformar su imagen inspirados en los bailarines de la gira de Sabrina. Satén, purpurina y plumas darán el toque especial a cada look.

El equipo de Evanie y Carolina estará a cargo del estilismo, aportando glamour al nivel de una estrella del pop, ya sea con los característicos rizos de Sabrina o con un maquillaje vibrante.

Al finalizar la experiencia, los visitantes reciben productos oficiales de Sabrina Carpenter. (Airbnb)

La experiencia incluye una sesión de fotos profesional con asesoría personalizada en poses para asegurar que cada recuerdo sea impecable.

Al finalizar, cada invitado recibirá merchandising exclusivo de ‘Short n Sweet‘, además de sus fotos y momentos especiales para conservar por siempre. Esto hace parte de una experiencia original de Airbnb.

Para esta experiencia es necesario tener 18 años o más. La plataforma agrega que se pueden dos participantes máximo por reservación. “Los participantes que reserven tienen que pasar una revisión preliminar de Airbnb para asistir a esta experiencia. De lo contrario, podríamos cancelar su reservación”, explican.

Qué son las Experiencias Airbnb Originals

Las Airbnb Originals representan una categoría exclusiva dentro de las experiencias ofrecidas por Airbnb, diseñadas para brindar momentos únicos. A diferencia de las experiencias habituales, estas actividades destacan por estar organizadas o respaldadas por celebridades, figuras reconocidas o profesionales de alto perfil.

Para que una persona participe en las experiencias originales de Airbnb debe cumplir ciertos requisitos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si bien cualquier usuario puede encontrarlas en la sección ‘Experiencias’ de la plataforma, el proceso de reserva es distinto: en la mayoría de los casos, debes enviar primero una solicitud, completar tu perfil, responder preguntas específicas y, solo si eres seleccionado, recibirás una invitación para reservar. Esto garantiza grupos reducidos y una vivencia más personalizada.

Las Airbnb Originals prometen experiencias que trascienden el turismo convencional: puedes pasar una noche en la ciudad natal de una celebridad, asistir a un taller con un experto de talla mundial o explorar lugares de acceso privilegiado.

La disponibilidad es limitada, con cupos reducidos y criterios de selección especiales según la actividad y la ubicación.

Karol G realizó el evento de lanzamiento de 'Tropicoqueta' en alianza con Airbnb. - crédito @airbnb/Instagram

Actualmente, esta categoría está activa en múltiples ciudades alrededor del mundo.

En Latinoamérica, por ejemplo, ya debutó con experiencias junto a figuras como Karol G en Medellín.

Es importante tener en cuenta que participar en una Airbnb Original no está garantizado tras la solicitud, y muchas experiencias exigen requisitos específicos de edad, residencia o disponibilidad para desplazarse.

Los gastos de transporte suelen correr por cuenta del participante y los precios pueden variar considerablemente. Por ello, se recomienda leer atentamente las condiciones antes de aplicar para vivir una experiencia que no se puede duplicar fácilmente.

