Intel revela Crescent Island: nueva GPU optimizada para inferencia de IA en centros de datos

FILE PHOTO: An Intel logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el OCP Global Summit 2025, Intel presentó Crescent Island, una GPU especialmente diseñada para centros de datos que responde a la demanda global de cargas de trabajo de inferencia en inteligencia artificial (IA). Este nuevo acelerador prioriza la eficiencia energética, el alto rendimiento y una gran capacidad de memoria, posicionando a la compañía como un proveedor integral de soluciones innovadoras desde el hardware hasta el software en todo el ecosistema de IA.

Crescent Island: características de la nueva GPU de Intel para IA e inferencia

La GPU Crescent Island surge en un contexto donde la inferencia ha dejado de ser solo una etapa del desarrollo de IA para convertirse en la carga de trabajo dominante, motivada por aplicaciones en tiempo real y el auge de la IA agéntica. Intel busca atender esta transformación con una arquitectura centrada en la eficiencia y el escalado sencillo en entornos empresariales.

Según explicó Sachin Katti, CTO de la compañía, “la IA está pasando del entrenamiento estático a la inferencia en tiempo real y en todas partes, impulsada por la IA agéntica”, y subrayó que el escalado de las cargas de trabajo “requiere sistemas heterogéneos que combinen el silicio adecuado con la tarea correcta, impulsados por una pila de software abierto”.

El objetivo declarado por la empresa es alcanzar “el mejor rendimiento por dólar en el mercado”. REUTERS/Anushree Fadnavis

Crescent Island aprovecha la arquitectura Xe3P, que ofrece un rendimiento por vatio optimizado, aspecto crítico para centros de datos enfocados en eficiencia y sostenibilidad.

Entre los elementos técnicos principales destacan los 160 GB de memoria LPDDR5X, un alto ancho de banda y soporte para múltiples tipos de datos. Esto la convierte en una opción ideal para proveedores de “tokens-as-a-service” o empresas que gestionan grandes volúmenes de inferencia. El diseño de la GPU facilita la instalación en servidores con refrigeración convencional por aire, simplificando el despliegue.

Sistema abierto, innovación y colaboración en IA de Intel

Intel enfatizó que las innovaciones en inteligencia artificial trascienden los procesadores. El éxito en la inferencia moderna no depende únicamente del chip más potente, sino de una visión integral que abarca hardware, orquestación y stacks de software abiertos.

Intel ha dado a conocer Crescent Island, un nuevo chip de IA para centros de datos que promete enfocarse en la eficiencia energética. REUTERS/Amir Cohen

Bajo este enfoque, la GPU Crescent Island se integra dentro de una oferta más amplia que cubre desde la AI PC hasta centros de datos avanzados y edge industrial, trabajando de la mano con los procesadores Intel Xeon 6 y soluciones gráficas específicas.

La compañía subraya la importancia de la continuidad operativa para el despliegue de la inferencia de IA en escenarios reales. Al codiseñar sistemas para el rendimiento, la eficiencia energética y la continuidad del desarrollador —y colaborar con comunidades como el Open Compute Project (OCP)— Intel está permitiendo que la inferencia de IA se ejecute donde se necesite.

La arquitectura abierta ofrece flexibilidad y permite a desarrolladores y socios construir, optimizar y escalar soluciones que respondan a la diversidad de situaciones presentes en la industria actual de la IA. Intel está desarrollando y probando su stack de software abierto y unificado en GPUs Arc Pro Serie B, facilitando así el proceso de optimización e iteración antes de la llegada del nuevo hardware a los clientes finales.

El lanzamiento de Crescent Island se produce en un contexto de intensa competencia por el liderazgo en el mercado de chips de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Lanzamiento, disponibilidad y relevancia para el sector de centros de datos

El cronograma anunciado sitúa el arribo de las primeras muestras de Crescent Island para clientes en la segunda mitad de 2026. Hasta ese momento, Intel continuará su trabajo de integración y pruebas en colaboración directa con la comunidad OCP y aliados tecnológicos.

La introducción de Crescent Island consolida la ambición de Intel de ofrecer soluciones de IA heterogéneas y altamente escalables, facilitando la transición de la inferencia desde clústeres dedicados hasta infraestructuras de nube híbrida y edge computing. La propuesta de un software abierto, sumada a la ingeniería en eficiencia y adaptación a diversos flujos de trabajo, refuerza la apuesta de Intel como jugador relevante en el futuro próximo de los centros de datos inteligentes y optimizados para IA.

La GPU para centros de datos basada en la arquitectura Xe de Intel ofrece mayor eficiencia y valor para los clientes que manejan volúmenes crecientes de tokens. Crescent Island surge como una solución ante los desafíos actuales de la inferencia, enfocándose en eficiencia, rendimiento y facilidad de implementación en entornos empresariales avanzados.