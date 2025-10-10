Tecno

Lengua de suegra con hojas torcidas: qué significa esto, según la IA

Una de las razones puede ser que haya presencia de hongos. En este caso, se recomienda trasplantar la planta a un nuevo recipiente

Isabela Durán San Juan

La lengua de suegra es una planta muy resistente y fácil de cuidar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas más populares por su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, en ocasiones puede presentar hojas torcidas o dobladas, lo que indica que algo no está funcionando correctamente.

Las hojas caídas o sin verticalidad pueden deberse a la presencia de hongos, un sustrato inadecuado, o un exceso de riego o fertilizante.

Si sospechas de un problema con el sustrato o con hongos, se recomienda trasplantar la planta a un nuevo recipiente con una mezcla equilibrada de humus de lombriz y fibra de coco a partes iguales.

A veces puede presentar hojas torcidas o dobladas, señal de un problema en su mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de exceso de abono, lo mejor es suspender el uso de fertilizantes hasta que la planta se recupere. Si utilizas productos químicos, es conveniente realizar una especie de “detox plantil” y pasarte a fertilizantes orgánicos, sugiere la plataforma Purplant.

Por su parte, la inteligencia artificial coincide en que los problemas de humedad y ventilación son causas frecuentes de deformaciones en las hojas, por lo que recomienda mejorar el drenaje y ubicar la planta en un espacio bien iluminado pero sin sol directo.

Recomendaciones de la IA para cuidar esta planta

Las causas más comunes son el exceso de humedad, los hongos o un sustrato inadecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas recomendaciones de la IA para cuidar la lengua de suegra en casa son

  • Luz adecuada: Colócala en un lugar con buena iluminación natural, preferiblemente luz indirecta. Tolera la sombra, pero crece mejor con claridad.
  • Riego moderado: Riégala solo cuando la tierra esté completamente seca. El exceso de agua es la causa más común de pudrición en sus raíces.
  • Maceta con buen drenaje: Usa una maceta con orificios en la base para evitar que el agua se acumule. Un drenaje deficiente puede afectar su salud.
  • Sustrato aireado: Mezcla tierra para cactus o una combinación de fibra de coco, perlita y humus de lombriz. Esto asegura que las raíces respiren bien.
Se recomienda trasplantarla en una mezcla de humus de lombriz y fibra de coco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Evita el exceso de abono: Fertiliza solo una vez cada dos o tres meses, preferiblemente con abonos orgánicos suaves.
  • Limpieza de hojas: Pasa un paño húmedo de vez en cuando para quitar el polvo y permitir que la planta respire mejor.
  • Temperatura y ubicación: Mantenla en un ambiente cálido (entre 18 °C y 27 °C) y lejos de corrientes de aire frío o calefactores.

Cuál es el mejor lugar de la casa para ubicar esta planta

El mejor lugar para ubicar la lengua de suegra en casa es un espacio con buena iluminación natural, pero sin exposición directa al sol intenso. Esta planta se adapta bien a interiores y tolera la sombra, aunque su crecimiento será más vigoroso cerca de una ventana luminosa.

La inteligencia artificial aconseja mejorar el drenaje y la ventilación para evitar deformaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede colocarse en salas, pasillos o dormitorios, donde además purifica el aire y aporta un toque decorativo.

Es importante evitar los lugares con corrientes de aire frío o humedad excesiva, como baños sin ventilación. Con luz suficiente, temperatura estable y poco riego, la lengua de suegra se mantiene fuerte y atractiva durante todo el año.

Qué significa tener una lengua de suegra en casa

De acuerdo con la inteligencia artificial, tener una planta lengua de suegra en casa simboliza protección, purificación y equilibrio energético.

Debe ubicarse en un lugar con buena luz natural, pero sin exposición directa al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su valor estético, esta especie se asocia con la eliminación de energías negativas y la atracción de bienestar y prosperidad en el hogar.

Desde un punto de vista práctico, también contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que absorbe toxinas y libera oxígeno durante la noche. Por su resistencia y fácil cuidado, la lengua de suegra representa una opción ideal para quienes buscan armonía, frescura y vitalidad en sus espacios interiores.

Para qué sirve la lengua de suegra

La lengua de suegra sirve para purificar el aire, reducir toxinas y mejorar la calidad ambiental del hogar. Se asocia con la protección energética y la buena suerte, siendo una planta decorativa, resistente y fácil de cuidar en interiores.

