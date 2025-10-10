El sencillo y desconocido truco para limpiar la pantalla del televisor: queda como nueva

Un paño de microfibra es el mejor aliado para mantener tu televisor libre de polvo y huellas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Dejar la pantalla del televisor como nueva es más sencillo de lo que parece. Solo se necesita un paño suave de microfibra o franela, similar al que se usa para limpiar gafas, y un poco de agua destilada.

Samsung Chile recomienda utilizar una tela exclusiva para limpiar la pantalla y el marco del televisor, evitando emplearla en otros objetos para prevenir el contacto con polvo o sustancias externas.

Cómo limpiar la pantalla del televisor

Una vez el usuario tenga su paño suave y el agua destilada, debe seguir estos pasos:

Evita los productos químicos agresivos: un poco de agua destilada basta para dejar tu pantalla como nueva. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Frotar muy suave el paño sobre la pantalla. Un panel LCD es delgado y flexible, así que no apliques demasiada presión. Si es necesario, humedece el paño con agua destilada, exprímelo y utilízalo para limpiar la pantalla. Inmediatamente después de limpiar la pantalla, elimina la humedad de la superficie con un paño seco.

La compañía coreana advierte que "las toallas de papel, los trapos, las esponjas y los cepillos que normalmente usarías para limpiar las cosas de la casa son insuficientes para limpiar las pantallas de televisión".

Cómo eliminar manchas severas en la pantalla del TV

Limpia la pantalla del TV con suavidad para prolongar su vida útil y disfrutar siempre de una imagen nítida. (Imagen ilustrativa Infobae).

Si la suciedad o las manchas de la pantalla del televisor no se eliminan con un paño seco, se recomienda usar agua destilada o etanol desinfectante.

Aplica una pequeña cantidad sobre el paño y limpia las manchas de forma rápida y suave. Luego, seca con un paño de microfibra limpio para retirar cualquier resto de humedad u aceite.

Evita rociar agua directamente sobre la pantalla, ya que el líquido podría filtrarse y causar daños en los componentes internos o provocar una descarga eléctrica.

Por qué no se recomienda usar limpiadores químicos

Es común pensar que la pantalla del televisor puede limpiarse como una ventana, pero usar limpiavidrios, jabón, polvos abrasivos o productos con alcohol, benceno o amoníaco puede dañarla gravemente.

Una limpieza regular ayuda a prevenir manchas, reflejos y acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas LCD son muy delicadas y estos químicos pueden provocar deterioro permanente. En la mayoría de los casos, solo es necesario retirar el polvo o las huellas dactilares con un paño suave y seco.

Qué pasa si utilizo alcohol para limpiar la pantalla del TV

Usar alcohol para limpiar la pantalla del televisor puede parecer una opción rápida y efectiva, pero en realidad es una práctica riesgosa que puede causar daños permanentes.

Las pantallas modernas, especialmente las LCD, LED y OLED, están recubiertas con una capa protectora antirreflejo diseñada para mejorar la imagen y reducir los brillos. El alcohol, al ser un solvente fuerte, disuelve o deteriora esta capa, dejando manchas opacas, zonas descoloridas o una apariencia rayada imposible de reparar.

Además, si el alcohol entra por los bordes de la pantalla, puede filtrarse hacia los componentes internos del televisor, provocando cortocircuitos o fallos en la retroiluminación.

No rocíes agua directamente sobre la pantalla: podrías dañar los componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el alcohol isopropílico, que a veces se usa en dispositivos electrónicos, puede ser demasiado agresivo para este tipo de superficies si se aplica en exceso o sin diluir.

La mejor forma de mantener la pantalla limpia y en buen estado es usar un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua destilada o con un limpiador específico para pantallas electrónicas.

Evitar productos químicos garantiza una mayor durabilidad del televisor y una mejor calidad de imagen.

Cada cuánto limpiar la pantalla del TV

La frecuencia ideal para limpiar la pantalla del televisor depende del entorno, pero en general se recomienda hacerlo una vez por semana o cada quince días. Si el televisor está en un lugar con mucho polvo o se usa con frecuencia, puede requerir limpiezas más seguidas.

Lo importante es retirar el polvo de forma regular con un paño de microfibra seco para evitar que se acumule y mantener la pantalla siempre clara y libre de manchas.