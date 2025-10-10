Tecno

El sencillo y desconocido truco para limpiar la pantalla del televisor: queda como nueva

Para realizar esta limpieza de forma eficiente, solo se necesita un paño suave y agua destilada

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Un paño de microfibra es
Un paño de microfibra es el mejor aliado para mantener tu televisor libre de polvo y huellas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Dejar la pantalla del televisor como nueva es más sencillo de lo que parece. Solo se necesita un paño suave de microfibra o franela, similar al que se usa para limpiar gafas, y un poco de agua destilada.

Samsung Chile recomienda utilizar una tela exclusiva para limpiar la pantalla y el marco del televisor, evitando emplearla en otros objetos para prevenir el contacto con polvo o sustancias externas.

Cómo limpiar la pantalla del televisor

Una vez el usuario tenga su paño suave y el agua destilada, debe seguir estos pasos:

Evita los productos químicos agresivos:
Evita los productos químicos agresivos: un poco de agua destilada basta para dejar tu pantalla como nueva. (Imágen Ilustrativa Infobae)
  1. Frotar muy suave el paño sobre la pantalla. Un panel LCD es delgado y flexible, así que no apliques demasiada presión.
  2. Si es necesario, humedece el paño con agua destilada, exprímelo y utilízalo para limpiar la pantalla. Inmediatamente después de limpiar la pantalla, elimina la humedad de la superficie con un paño seco.

La compañía coreana advierte que "las toallas de papel, los trapos, las esponjas y los cepillos que normalmente usarías para limpiar las cosas de la casa son insuficientes para limpiar las pantallas de televisión".

Cómo eliminar manchas severas en la pantalla del TV

Limpia la pantalla del TV
Limpia la pantalla del TV con suavidad para prolongar su vida útil y disfrutar siempre de una imagen nítida. (Imagen ilustrativa Infobae).

Si la suciedad o las manchas de la pantalla del televisor no se eliminan con un paño seco, se recomienda usar agua destilada o etanol desinfectante.

Aplica una pequeña cantidad sobre el paño y limpia las manchas de forma rápida y suave. Luego, seca con un paño de microfibra limpio para retirar cualquier resto de humedad u aceite.

Evita rociar agua directamente sobre la pantalla, ya que el líquido podría filtrarse y causar daños en los componentes internos o provocar una descarga eléctrica.

Por qué no se recomienda usar limpiadores químicos

Es común pensar que la pantalla del televisor puede limpiarse como una ventana, pero usar limpiavidrios, jabón, polvos abrasivos o productos con alcohol, benceno o amoníaco puede dañarla gravemente.

Una limpieza regular ayuda a
Una limpieza regular ayuda a prevenir manchas, reflejos y acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas LCD son muy delicadas y estos químicos pueden provocar deterioro permanente. En la mayoría de los casos, solo es necesario retirar el polvo o las huellas dactilares con un paño suave y seco.

Qué pasa si utilizo alcohol para limpiar la pantalla del TV

Usar alcohol para limpiar la pantalla del televisor puede parecer una opción rápida y efectiva, pero en realidad es una práctica riesgosa que puede causar daños permanentes.

Las pantallas modernas, especialmente las LCD, LED y OLED, están recubiertas con una capa protectora antirreflejo diseñada para mejorar la imagen y reducir los brillos. El alcohol, al ser un solvente fuerte, disuelve o deteriora esta capa, dejando manchas opacas, zonas descoloridas o una apariencia rayada imposible de reparar.

Además, si el alcohol entra por los bordes de la pantalla, puede filtrarse hacia los componentes internos del televisor, provocando cortocircuitos o fallos en la retroiluminación.

No rocíes agua directamente sobre
No rocíes agua directamente sobre la pantalla: podrías dañar los componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el alcohol isopropílico, que a veces se usa en dispositivos electrónicos, puede ser demasiado agresivo para este tipo de superficies si se aplica en exceso o sin diluir.

La mejor forma de mantener la pantalla limpia y en buen estado es usar un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua destilada o con un limpiador específico para pantallas electrónicas.

Evitar productos químicos garantiza una mayor durabilidad del televisor y una mejor calidad de imagen.

Cada cuánto limpiar la pantalla del TV

La frecuencia ideal para limpiar la pantalla del televisor depende del entorno, pero en general se recomienda hacerlo una vez por semana o cada quince días. Si el televisor está en un lugar con mucho polvo o se usa con frecuencia, puede requerir limpiezas más seguidas.

Lo importante es retirar el polvo de forma regular con un paño de microfibra seco para evitar que se acumule y mantener la pantalla siempre clara y libre de manchas.

Temas Relacionados

TelevisorPantallaSamsungLimpiezaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué simboliza la orquídea en el amor: esto revela la IA

Esta flor representa el amor intenso y la pasión, así como la admiración por la belleza y la fortaleza de la relación

Qué simboliza la orquídea en

Por qué Sam Altman, CEO de OpenAI, siente “envidia” de los desertores universitarios de la Generación Z

La trayectoria de Altman respalda su perspectiva poco convencional sobre el valor de la educación universitaria en el mundo de la tecnología

Por qué Sam Altman, CEO

iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max: cuáles son sus precios en Argentina

El valor puede variar según la capacidad de su almacenamiento. El iPhone 16 de 128 GB tiene un costo de $1.374.714

iPhone 16, Plus, Pro y

Cómo saber quién está usando el WiFi de mi casa de forma fácil y rápida

Algunos proveedores de internet ofrecen a sus usuarios aplicaciones móviles para consultar esta información. Si tu servicio no dispone de esa opción, también puedes hacerlo desde la configuración del router

Cómo saber quién está usando

Apple prepara Health+: su nuevo servicio de suscripción enfocado en salud y bienestar con inteligencia artificial

La plataforma ofrecería sugerencias personalizadas de alimentación, actividad física y descanso mediante un agente de IA especializado

Apple prepara Health+: su nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rata topo desnuda que

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Rocío Marengo contó que le

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos