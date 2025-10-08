Tecno

Netflix estrena ‘Caramelo’ una película emotiva de los perritos inspirada en Brasil

El nuevo largometraje cuenta la historia de Pedro, un talentoso chef brasileño cuya vida cambia drásticamente tras recibir un complicado diagnóstico médico, pero que afronta este desafío acompañado siempre por su fiel perro mestizo

Isabela Durán San Juan

Esta nueva película de Netflix celebra el término brasilero caramelo, el cual se refiere a perros mestizos de color marrón. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Netflix presenta la nueva y conmovedora película brasileña ‘Caramelo’, una producción que rinde homenaje a los perros mestizos de color café. En Brasil, el perro caramelo es todo un símbolo de la cultura popular y representa a los perros mestizos de este color, muy habituales en las calles del país.

Este icónico perro fue declarado patrimonio inmaterial de Río de Janeiro y existe una propuesta para reconocerlo como patrimonio nacional, buscando promover la adopción y el valor de estos animales.

La película narra la historia de un chef que, tras recibir un diagnóstico médico que cambia su vida, encuentra compañía en su perro caramelo.

La película Caramelo se estrenó
La película Caramelo se estrenó recientemente en Netflix a nivel mundial. (Netflix)

De qué trata la película Caramelo

La película ‘Caramelo’, disponible en Netflix, narra la historia de Pedro, un chef brasileño talentoso cuya vida da un giro inesperado tras recibir un complejo diagnóstico médico.

En medio de la incertidumbre y la tristeza, aparece Amendoim, un simpático perro callejero de pelaje amarillo y marrón, que se cruza en su camino de forma inesperada.

Ese encuentro fortuito pronto se transforma en una amistad profunda e inquebrantable, que impulsa a Pedro a replantearse su vida y a inspirar a quienes lo rodean.

Junto a su nuevo compañero, el chef afrontará retos, abrirá la puerta a nuevas relaciones y redescubrirá el valor de la familia y la esperanza.

El término "caramelo" es popular
El término "caramelo" es popular en Brasil, especialmente en Río de Janeiro. (Netflix)

Cuál ha sido la reacción en redes sociales

En redes sociales, el estreno de la película ‘Caramelo’ ha generado gran emoción entre los usuarios, quienes han compartido sus reacciones y sentimientos ante la película.

Una de las mayores curiosidades es saber si el perro muere al final, tanto que muchos prefieren pedir este spoiler directamente en los comentarios de las publicaciones de Netflix en Instagram para decidir si verla.

Algunos espectadores expresan su agradecimiento y entusiasmo: “¡Qué película tan increíble! Me mantuvo cautivado de principio a fin. Reí, lloré, reflexioné y sentí alivio. ¡Todo un torbellino de emociones! Gracias por esto”.

Una persona involucrada en la creación del filme confesó: “Participé en la película y aun así no pude evitar llorar al verla, fue indescriptible”. Otro usuario resumió la esencia de la historia con estas palabras: “Una adopción que se convirtió en una historia emotiva”.

Estos comentarios reflejan el impacto que ‘Caramelo’ ha tenido en la audiencia, destacando el valor de la adopción y el vínculo especial entre humanos y perros.

El perro de la película
El perro de la película tiene su propio Instagram. (Netflix)

Como dato curioso, el perro que aparece en la película tiene su propia cuenta de Instagram, @carameloamendoim, donde reúne a más de 154 mil seguidores. En este perfil se comparte información sobre su vida y sobre la forma en que participa activamente en la promoción de la película.

Cuál es el origen del término caramelo para estos perros

El término “caramelo” se usa en Brasil para describir a los perros callejeros mestizos de pelaje corto, generalmente de color marrón, amarillo o canela.

Su origen es popular y coloquial:

  • El nombre surge de la tonalidad del pelaje, que recuerda al color del caramelo o el azúcar quemada.
  • Con el tiempo, en internet y redes sociales brasileñas, “vira-lata caramelo” (perro mestizo color caramelo) se convirtió en un símbolo cultural. Estos perros son vistos en plazas, barrios y ciudades de todo el país.
La película brasilera ha ganado
La película brasilera ha ganado diversos comentarios en redes sociales. (Instagram: netflixbrasil)
  • La figura del “vira-lata caramelo” ha llegado a representar al perro típico brasileño, tanto que se ha convertido en un meme nacional, en campañas de adopción, e incluso ha sido incluido en representaciones oficiales y hasta en ilustraciones de la NASA como guiño cultural.

Llamarles “caramelo” no es un término técnico, sino un apodo cariñoso y popular que surgió de la gente aludiendo al color clásico de estos perros mestizos comunes en Brasil.

