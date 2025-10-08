La tecla que debes oprimir al retirar dinero de un cajero que puede salvarte de ser víctima de un robo

Unos segundos se toma realizar este paso antes de alejarse de la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La simple acción de presionar el botón ‘cancelar’ al concluir una operación en un cajero automático puede ser decisiva para proteger los fondos y la información personal de los usuarios.

Autoridades como el Banco de España advierten que, en ciertos modelos de terminales, la sesión permanece activa durante algunos segundos tras la retirada del dinero, lo que abre una ventana de vulnerabilidad en la que terceros podrían acceder a datos sensibles o realizar transacciones no autorizadas.

Según las pautas de seguridad de la autoridad financiera, omitir este paso expone a los usuarios a riesgos innecesarios, porque durante ese breve intervalo, una persona ajena podría visualizar información como el saldo o los movimientos recientes e incluso iniciar nuevas operaciones si la sesión no se ha cerrado.

Es probable que modelos antiguos mantengan la sesión abierta por unos segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el organismo insiste en la necesidad de pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal, garantizando así el cierre total de la sesión y bloqueando cualquier intento de acceso posterior.

Qué otras medidas permiten retirar dinero de un cajero de forma segura

Antes de utilizar cualquier cajero, es fundamental inspeccionar el aspecto del terminal. Es necesario verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener efectivo.

Entonces, si no se requiere conservarlo, debe destruirse, porque puede contener datos sensibles como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a información privada, lo que incrementa el riesgo de fraude.

Se debe tapar el teclado al poner el PIN de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pauta esencial consiste en guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal. Esta precaución reduce la posibilidad de distracciones y disminuye la exposición a posibles robos o fraudes.

Asimismo, al introducir el PIN, se aconseja cubrir el teclado con la mano libre, el teléfono o la cartera, con el objetivo de impedir que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

Cuáles son los métodos de fraude más comunes en cajeros automáticos

Hay que revisar que no hayan accesorios extrañas en la terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España alerta sobre diferentes métodos habituales de fraude en terminales, entre los que destacan los siguientes:

La clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

La colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes.

Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener datos privados.

Para minimizar los riesgos, la entidad sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

De qué forma la tecnología puede ayudar a reducir robos bancarios

Desde el celular se puede identificar cualquier movimiento extraño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidades financieras sugieren aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras, entre las que destacan:

La activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción.

La configuración de límites diarios de retirada de efectivo y la preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales proporciona una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la revisión constante sobre nuevas modalidades de fraude son claves para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos sólidos y actualizados.