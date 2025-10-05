Tecno

Pasos para encontrar la papelera secreta de WhatsApp

Eliminar aplicaciones poco usadas, revisar la galería y vaciar la caché también contribuye a mantener el celular ágil y con memoria disponible

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Aprende a ubicar y vaciar
Aprende a ubicar y vaciar la papelera oculta de WhatsApp. (Pixabay)

Muchos usuarios de WhatsApp desconocen que la aplicación cuenta con una función poco visible, conocida como ‘papelera secreta’, que permite gestionar y eliminar archivos acumulados como fotos, videos, audios, documentos y notas de voz. Esta herramienta resulta clave para quienes buscan liberar espacio en el celular y mejorar el rendimiento del dispositivo, ya que los archivos eliminados desde los chats no siempre desaparecen de inmediato. La posibilidad de acceder a esta sección y decidir qué conservar o descartar definitivamente se ha convertido en una solución práctica para optimizar el almacenamiento tanto en dispositivos iPhone como Android.

La papelera secreta de WhatsApp, también llamada carpeta de archivos eliminados, funciona como un espacio de almacenamiento intermedio. Su principal utilidad es almacenar temporalmente los archivos que el usuario elimina desde los chats, pero que aún permanecen en el dispositivo. De este modo, ofrece la oportunidad de recuperar elementos borrados por error o, si se prefiere, eliminarlos de forma definitiva para liberar memoria.

Esta función resulta especialmente útil cuando el teléfono comienza a llenarse de archivos innecesarios o cuando se necesita revisar documentos que parecían perdidos. Desde la papelera, el usuario puede seleccionar de manera precisa qué archivos conservar y cuáles eliminar, lo que otorga un mayor control sobre el uso del almacenamiento interno.

Representación de usuarios de WhatsApp.
Representación de usuarios de WhatsApp. (Reuters)

Paso a paso para encontrar y vaciar la papelera secreta de WhatsApp

Para acceder y vaciar la papelera en WhatsApp, el proceso es sencillo y está disponible tanto en iPhone como en Android.

  • Abrir la aplicación móvil de WhatsApp desde un dispositivo iPhone o Android.
  • Acceder a la sección de ‘Ajustes’.
  • Seleccionar la opción ‘Almacenamiento y datos’.
  • Entrar en el apartado ‘Administración de almacenamiento’.
  • Ubicar la carpeta correspondiente bajo ‘Revisa y elimina elementos’, donde se encuentran los archivos eliminados.
  • Tocar ‘Seleccionar’, marcar los elementos que se desea borrar y pulsar el ícono de la papelera para eliminarlos de forma definitiva.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio en el celular

El motivo por el que WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular se relaciona con la cantidad de archivos que se comparten diariamente en la aplicación. Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan automáticamente y, en muchos casos, permanecen almacenados en la memoria del dispositivo aunque el usuario ya no los utilice. Los chats grupales, en particular, generan un volumen considerable de contenido, lo que incrementa el tamaño de la aplicación y puede llegar a ocupar varios gigabytes.

Ícono de WhatsApp en una
Ícono de WhatsApp en una pantalla de celular. (Reuters)

Asimismo, los respaldos automáticos de las conversaciones, que incluyen archivos multimedia, también contribuyen al consumo de espacio, tanto en el teléfono como en la nube.

Consejos adicionales para ahorrar espacio en el celular

Más allá de la gestión de la papelera de WhatsApp, existen otras estrategias para ahorrar espacio en el celular. Eliminar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia es una de las medidas más efectivas, ya que muchas ocupan memoria y consumen recursos en segundo plano. Revisar la galería de fotos y videos, borrar duplicados o contenido repetitivo y aprovechar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud permite almacenar recuerdos sin saturar la memoria interna. Vaciar la caché de las aplicaciones también ayuda a liberar varios gigabytes de datos temporales acumulados con el uso.

Mantener la papelera de WhatsApp vacía y aplicar estos consejos adicionales permite que el dispositivo funcione de manera más fluida, evitando que la acumulación de archivos afecte la experiencia del usuario y el rendimiento general del celular.

Temas Relacionados

WhatsAppiPhoneAndroidAlmacenamientoCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa ¿Qué es la comunicación M2M y cuáles son sus aplicaciones en la industria vending?

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Magis TV en el celular para ver series y películas: los peligros ocultos de usar esta app

Permisos excesivos, formularios inseguros y redes criminales se esconden detrás de la promesa de acceso gratuito a contenido exclusivo

Magis TV en el celular

Ropa inteligente para deportes de alto impacto: sensores, tejidos avanzados y prevención de lesiones

La ropa inteligente representa la fusión de la ingeniería textil, el diseño de moda y la tecnología microelectrónica

Ropa inteligente para deportes de

Gafas inteligentes para deportes extremos: así funcionan las Oakley Meta Vanguard con IA y resistencia IP67

Pensadas para optimizar la experiencia de los deportistas, estas gafas ofrecen seguimiento de datos en tiempo real y permiten la interacción sin manos

Gafas inteligentes para deportes extremos:

Hogar conectado: gadgets que harán tu vida con hijos más fácil

Contar con herramientas que optimicen la convivencia familiar representa una prioridad para muchos hogares

Hogar conectado: gadgets que harán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llevó su campaña a

Milei llevó su campaña a Entre Ríos: reunión con su aliado Frigerio y una recorrida junto a una multitud

Día Interamericano del Agua: la urgencia de proteger los glaciares ante el avance del cambio climático

Vicentin: con una mayor oferta a los acreedores, una empresa busca evitar la quiebra

Condenaron y expulsaron del país a la ex reina de belleza boliviana que viajaba en la avioneta narco que aterrizó en Entre Ríos

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

INFOBAE AMÉRICA
Temor en Brasil por bebidas

Temor en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol que ya dejaron cerca de 200 intoxicados

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

La música nueva pierde terreno frente a los clásicos: algoritmos y nostalgia dominan el consumo en 2025

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

TELESHOW
“Me cuesta, la extraño mucho”:

“Me cuesta, la extraño mucho”: Arturo Puig relató cómo atraviesa el duelo tras la muerte de Selva Alemán

Music Wins Festival reveló su esperado line up: el evento de música independiente más importante del país

Macarena Rinaldi volvió a bailar tras años de dedicación a la psicología y luego de ser mamá: “Me animo con imperfección”

Daniela Celis decidió peregrinar a Luján tras las mejoras en la salud de Thiago Medina

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina