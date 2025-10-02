Aceleración, no desplazamiento: cómo la IA redefine el trabajo de los programadores en América Latina

Los humanos son los encargados de darle sentido a estos algoritmos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial generativa se posiciona hoy como una herramienta capaz de crear, revisar y mejorar código con una destreza que iguala, e incluso supera en ciertas tareas, a un profesional junior.

Esta tecnología no solo identifica errores, sugiere refactorizaciones y entiende requisitos funcionales, puede desarrollar prototipos, testear funcionalidades y mejorar procesos en tiempos antes imposibles para los grupos humanos de desarrolladores.

De acuerdo con Luis Caro, líder de inteligencia artificial para Amazon Web Services en Latinoamérica, la potencia de la IA actual ya no reside solo en la automatización de tareas repetitivas, está en su capacidad para “embeberse” en los flujos de trabajo de desarrolladores y empresas.

La automatización representa una ventaja en términos de ahorro de tiempo y uso de recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestra visión es que la tecnología es solo el medio, no el fin. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente, acelerar la innovación y replantear procesos empresariales”, detalló Caro.

Por qué la inteligencia artificial no reemplazará a los programadores

El avance de la inteligencia artificial generativa ha generado inquietudes sobre un eventual desplazamiento masivo de programadores, pero la experiencia de las organizaciones en Latinoamérica muestra un escenario distinto.

Según dijo Caro en Softic 2025, “lo humano es esencial. Toda tecnología es un complemento y está diseñada para trabajar con el desarrollador de software. Le quita muchas tareas manuales, pero el desarrollador todavía necesita inspeccionar, entender y revisar el código”.

Estos expertos permitirán revisar y enfocar los códigos que se adapten a una necesidad real de la organización. (Imagen ilustrativa Infobae)

El experto precisó que la IA actual acelera los ciclos de desarrollo y permite crear prototipos y productos mínimos viables en lapsos mucho menores, aunque el componente humano sigue siendo indispensable en la interpretación, validación y adaptación del código a necesidades reales. “Todavía necesitamos que las personas entiendan cómo funcionan las tecnologías y revisen los requerimientos”, enfatizó.

Qué habilidades definirán al programador del futuro

Para Caro, más que una sustitución, la IA representa una evolución en las habilidades requeridas para los desarrolladores. “Así como en la universidad aprendimos lenguajes fundacionales que después no usamos directamente, ahora el skill está en entender cómo incorporar la IA a los flujos de trabajo y cómo sacarle provecho a nuevas herramientas”, explicó.

El avance de la IA democratiza el acceso al desarrollo de software, pero exige que los profesionales cuenten con capacidades para interactuar con modelos generativos, validar efectividad y cuidar la calidad y seguridad de los proyectos.

De qué forma la IA potencia la innovación en América Latina

Todos los sectores están siendo potenciados por esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial en la región está impactando la capacidad de experimentación y la creación de nuevos productos. Empresas del sector financiero han logrado acortar hasta trece veces el tiempo requerido para procesar quejas y reclamos de clientes, según indicó Caro.

“La inteligencia artificial permite experimentar más y conocer mejor al usuario final, porque ya no tienes que esperar semanas para incorporar una funcionalidad y ver si realmente agrega valor”, sostuvo el experto. Esta agilidad genera un círculo virtuoso para la innovación en el sector de desarrollo y servicios digitales latinoamericano.

Qué desafíos implica implementar IA en los grupos de desarrollo de software

Las barreras para integrar IA en los procesos de desarrollo no son únicamente técnicas. Entre los principales retos, Caro enfatizó la importancia de “tener una estrategia centrada en las personas”.

El especialista subrayó que el proceso de adopción exige que los profesionales se capaciten en el uso y comprensión de los nuevos modelos, además de abordar el desafío del uso responsable de la tecnología.

Para mitigar riesgos de ciberseguridad se requiere fomentar y capacitar en el uso responsable de estas plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fuimos el primer proveedor de nube en ser certificados con ISO 42001, el estándar del uso responsable de la inteligencia artificial generativa”, afirmó.

Por qué es necesario reducir la brecha digital en esta área de formación tecnológica

El crecimiento de la inteligencia artificial ha puesto en evidencia una brecha de talento, no solo en términos tecnológicos sino en supervisión ética y responsabilidad en el uso de las herramientas.

Según Caro, el ecosistema latinoamericano está en expansión, y la proyección oficial apunta a que la inteligencia artificial generativa podría incrementar el PIB de Colombia en un 6,8% a diez años.

“Es una tecnología que ya no es hype”, indicó, y destacó que la región está en condiciones de aprovechar la democratización de la IA para potenciar su desarrollo económico y tecnológico.