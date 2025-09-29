Microsoft no se olvida de Paint y añade funciones: herramientas de edición, capas y más

Microsoft Paint incorpora archivos de proyecto y controles avanzados en su mayor actualización. (Microsoft)

El histórico Microsoft Paint sigue dando pasos para dejar atrás su imagen de editor básico de imágenes. Con el reciente anuncio de una serie de actualizaciones, la aplicación se prepara para ofrecer un entorno más avanzado y práctico, incluyendo un sistema de archivos de proyecto de desarrollo propio y controles detallados para herramientas creativas.

Estas novedades, que ya están siendo probadas por los integrantes de los canales Dev y Canary del programa Windows Insider, marcan un nuevo capítulo para un software considerado fundamental en la tradición de la computación personal, ahora inserto de lleno en la modernidad de Windows 11.

Qué significa la llegada de los archivos de proyecto a Paint

Uno de los avances más representativos llega con la introducción del formato de archivo .paint. Inspirado en el principio de archivos de proyectos presente en editores profesionales como Photoshop (PSD) o GIMP, este formato permite que los usuarios guarden no solo la imagen final, sino también toda la estructura editable de su trabajo, incluyendo las capas.

Gracias a esta función, ya no resulta necesario exportar constantemente en PNG o JPEG y perder la flexibilidad de edición. El archivo .paint almacena los elementos esenciales del proyecto: capas, el lienzo, la transparencia y todas las herramientas básicas que se usaron durante la edición.

El nuevo formato .paint permite guardar capas y editar imágenes de forma no destructiva en Paint. (Microsoft)

Al abrir un archivo con la extensión .paint, Paint reconstruye la imagen preservando intacta su estructura original y todas las capas utilizadas. Esto facilita retomar un trabajo exactamente desde el punto de interrupción, o modificar elementos específicos sin necesidad de deshacer avances previos.

El procedimiento para crear este archivo resulta sencillo: basta con elegir la opción Guardar como proyecto desde el menú principal de Paint, asignar el nombre correspondiente y seleccionar el formato .paint. Más adelante, estos archivos pueden exportarse fácilmente a formatos de amplia compatibilidad como PNG, JPG, AVIF o HEIC.

Esta actualización no busca necesariamente competir directamente con los paquetes profesionales de edición, pero sí representa una solución efectiva y mucho más simple para el usuario promedio y para quienes buscan una experiencia menos abrumadora que la de editores como Photoshop.

De hecho, el .paint se reserva lo esencial, mientras que el formato PSD de Adobe incluye elementos avanzados como objetos inteligentes, máscaras o perfiles de color, y puede resultar excesivo para muchos usuarios.

Herramientas de edición renovadas en Paint

Sumado a esta innovación en el manejo de proyectos, Paint añade controles de edición más finos, entre ellos el deslizador de opacidad para las herramientas de lápiz y pincel. Este ajuste otorga un control preciso sobre la transparencia de cada trazo directamente desde la interfaz, mediante un deslizador ubicado en el lateral izquierdo del lienzo.

La versión 11.2508.361.0 de Paint introduce un deslizador de opacidad para pinceles y lápices. (Microsoft)

Ahora se puede modificar fácilmente cuánto se ve a través de los trazos, lo que habilita técnicas de sombreado sutiles o la superposición de colores, efectos antes reservados a programas más complejos.

La posibilidad de ajustar tanto el tamaño como la opacidad de los pinceles abre la puerta a experimentos creativos que antes resultaban poco viables en Paint, desde el difuminado hasta la creación de efectos de luz y sombra detallados.

Estos cambios buscan expandir el rango expresivo para artistas digitales, estudiantes y entusiastas que eligen Paint por su sencillez, pero que no quieren renunciar a cierto nivel de sofisticación en sus obras.

Los nuevos controles de opacidad y tamaño amplían las posibilidades creativas en Microsoft Paint. (Microsoft)

Cuándo estarán disponibles las novedades en Paint

Ambas funciones, tanto el nuevo formato .paint como el controlador de opacidad, forman parte de la versión 11.2508.361.0 de Paint y resultan exclusivas, por ahora, para los canales Canary y Dev del programa Insider de Windows 11. Esto implica que su disponibilidad general todavía se encuentra en periodo de pruebas, y podrían implementarse cambios en función de la retroalimentación que reciban desde la comunidad. La expectativa es que, en poco tiempo, estas novedades lleguen también a las versiones estables del sistema operativo.

Los usuarios que ya participan en estos canales tienen la oportunidad de guardar sus creaciones como proyectos editables y experimentar con las nuevas posibilidades de fusión de colores y opacidad, elevando Paint desde una simple herramienta para bocetos hacia una aplicación mucho más versátil.