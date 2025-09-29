Google Fotos mejora con Gemini: ahora es capaz de hacer vídeos, montajes y collages en segundos

La inteligencia artificial de Gemini automatiza la creación de collages y vídeos en Google Fotos. (Unsplash)

Google Fotos sigue sumando mejoras gracias a Gemini. La más reciente actualización le da a los usuarios más herramientas creativas y de edición gracias a la nueva pestaña llamada Crear, además de incorporar nuevas opciones automáticas que potencian la personalización, simplifican procesos y democratizan el acceso a la edición de imágenes y vídeos.

Para todos los usuarios de la aplicación de Google, detallamos cada una de esas funciones que ahora están disponibles para aprovechar la inteligencia artificial de la compañía.

Cuáles son las herramientas creativas bajo el nuevo menú Crear

La gran novedad visual y funcional en Google Fotos es la llegada de la pestaña Crear, ubicada junto a las secciones de Fotos, Colecciones y Buscar. En este menú, Google centraliza todas las funciones creativas que antes estaban dispersas en distintas áreas de la app. Aquí se gestionan ahora los collages, vídeos automáticos, imágenes cinematográficas, animaciones y, próximamente, la generación avanzada de vídeos mediante Veo 3.

Esta organización mejora la experiencia de navegación y evita que quienes usan la plataforma se pierdan entre menús o tengan dificultades para encontrar la herramienta deseada. Según informa Google, la pestaña está apareciendo gradualmente a los usuarios alrededor del mundo y se espera que pronto esté disponible para todos en dispositivos Android y posteriormente en otras plataformas.

Las imágenes cinematográficas con efecto 3D llegan a Google Fotos gracias a Gemini. (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Collages automáticos y personalizables con Gemini

Una de las funciones que más usuarios emplean para generar contenido rápido es la creación de collages. Tradicionalmente, el proceso suponía seleccionar manualmente fotos, elegir una plantilla y reacomodar los elementos según preferencia. Con la llegada de Gemini, este procedimiento se automatiza aún más: basta con marcar varias imágenes y la inteligencia artificial genera un collage final en cuestión de segundos.

El usuario aún conserva margen para intervenir, ya que puede modificar el orden de las fotos, cambiar su tamaño o añadir marcos y estilos diferentes. Esta combinación de automatización y personalización simplifica la creación de imágenes compuestas, haciéndola más accesible, especialmente para quienes no dominan herramientas de diseño tradicional.

Vídeos de mejores momentos mediante indicaciones de texto

Otra mejora relevante llega con la automatización de vídeos de mejores momentos. Ahora, junto con centralizar la función en la pestaña Crear, Gemini permite al usuario escribir términos como el lugar, personas o detalles que desee incluir en el vídeo a través de un cuadro de texto tipo “prompt”.

Con esas indicaciones, la IA selecciona automáticamente las mejores fotos del viaje o evento, arma un vídeo y lo entrega perfectamente editado, todo en pocos segundos.

La pestaña Crear mejora la experiencia de usuario al organizar todas las funciones creativas en un solo lugar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El resultado puede compartirse inmediatamente o personalizarse, lo que ahorra tiempo y evita el uso de editores de vídeo externos. Esta función resalta por su utilidad en la creación de recuerdos familiares, resúmenes de viajes y contenido para redes sociales, donde la inmediatez es un valor clave.

Imágenes cinematográficas generadas automáticamente

La actualización también introduce una opción llamativa: la producción de fotos cinematográficas. En este caso, Gemini trabaja a partir de una imagen estática y genera un efecto 3D mediante desplazamiento tridimensional sobre el contenido bidimensional. Esta animación confiere a las fotografías un aire dinámico y especial, transformando capturas simples en piezas visuales atractivas.

El usuario solo necesita seleccionar una foto y activar la opción correspondiente; el resto del proceso lo realiza la inteligencia artificial. No se trata de una animación generativa compleja, sino de un añadido visual que aporta profundidad sin necesidad de intervenir en parámetros técnicos.

Google Fotos también deja editar usando comandos de voz

Más allá de la generación de composiciones y vídeos, una de las revoluciones prácticas de Gemini en Google Fotos es la posibilidad de editar imágenes de forma intuitiva, con instrucciones expresadas por voz o en texto. Esta funcionalidad, ya disponible en Android, elimina la barrera del conocimiento técnico: quienes no están familiarizados con editores tradicionales acceden ahora a cambios avanzados con solo describir lo que buscan.

La actualización de Google Fotos democratiza el acceso a herramientas avanzadas de edición y personalización. (Google)

Al pulsar el botón “Ayúdame a editar”, el usuario puede escribir o decir comandos como “aumentar el brillo de la foto”, “borrar a la persona del fondo” o “poner el cielo despejado”. Gemini interpreta la orden y ejecuta la modificación en segundos. El sistema admite desde ajustes simples hasta transformaciones creativas, como “aplicar un efecto vintage” o “cambiar el color de la camiseta a rojo”.

La aplicación también sugiere retoques automáticos cuando el usuario no sabe exactamente qué pedir, a través de la opción “mejóralo”, que optimiza la imagen de manera integral.