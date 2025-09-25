Tecno

La nueva función de Google Fotos permite retocar imágenes usando comandos de voz

Los usuarios podrán eliminar objetos, mejorar iluminación o restaurar fotos antiguas simplemente hablándole al editor

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Nueva actualización para Google Fotos
Nueva actualización para Google Fotos que ahora integra Gemini. (Foto: Google)

Google sigue ampliando las capacidades de su aplicación Fotos con un nuevo paso hacia la integración total de la inteligencia artificial en las herramientas de edición. La compañía anunció que ahora los usuarios de dispositivos Android podrán realizar cambios en sus imágenes utilizando únicamente comandos de voz, gracias a la incorporación de Gemini, su modelo de IA más avanzado.

Hasta hace poco, editar una fotografía desde el celular implicaba explorar filtros, recortar, ajustar brillo o eliminar elementos molestos mediante distintas funciones. Con esta actualización, ese proceso se simplifica: basta con decir lo que se desea y la aplicación se encarga del resto. Los usuarios pueden, por ejemplo, pedir que se aclare una imagen oscura, que se elimine un objeto que aparece en segundo plano o que se restaure una foto deteriorada.

El sistema reconoce instrucciones específicas y las aplica automáticamente sobre la foto seleccionada. Si el resultado no cumple con lo esperado, se pueden dar nuevas indicaciones de manera inmediata, incluso encadenando varias en un solo pedido. De esta forma, la experiencia de edición se acerca a una conversación con el asistente de la aplicación, lo que reduce al mínimo la curva de aprendizaje para quienes no están familiarizados con herramientas avanzadas de fotografía.

Para quienes no dominan los
Para quienes no dominan los conceptos técnicos de edición, la actualización de Google Fotos representa una solución de accesibilidad inédita. (Unsplash)

Opciones para usuarios creativos

La novedad no se limita a ajustes técnicos. Google Fotos también permite realizar cambios más imaginativos. Los usuarios pueden solicitar, por ejemplo, un cambio de fondo, añadir detalles decorativos o generar versiones alternativas de la misma imagen. Esto abre la puerta a un sinfín de posibilidades para quienes buscan un toque más lúdico en sus creaciones digitales.

La compañía señala que el objetivo es que las personas no tengan que preocuparse por qué herramienta elegir dentro del editor ni cómo combinarlas. La IA se encarga de interpretar la instrucción y aplicar las transformaciones necesarias, sin que el usuario deba tener conocimientos previos de edición.

Sugerencias para comenzar

Para quienes no saben cómo arrancar, la aplicación incluye recomendaciones automáticas. Al seleccionar la opción de ayuda en el editor, se pueden ver sugerencias como “mejorar” o ajustes predefinidos que orientan al usuario en los primeros pasos. A partir de allí, las instrucciones personalizadas permiten continuar perfeccionando la imagen hasta alcanzar el resultado deseado.

Gemini se integrará a Google
Gemini se integrará a Google Fotos. (Composición Infobae: Europa Press)

Google asegura que este nuevo enfoque busca democratizar la edición fotográfica. Con la ayuda de Gemini, incluso aquellos que nunca antes habían utilizado programas de retoque pueden obtener resultados de nivel profesional en cuestión de segundos.

Una evolución en línea con la IA generativa

La incorporación de edición por voz en Google Fotos se enmarca en el camino que la empresa viene recorriendo en torno a la IA generativa. Tras el lanzamiento de Gemini y su integración en distintos productos como Gmail, Maps o el buscador, la apuesta ahora es llevar esa misma tecnología al terreno de las imágenes personales.

Según la compañía, la intención es transformar la experiencia de los usuarios al convertir una acción tradicionalmente compleja en un proceso accesible para todos. Además, al combinar el reconocimiento de voz con la edición automática, se crea una interacción más natural entre el usuario y la tecnología.

Google Fotos tendrá nuevas funciones
Google Fotos tendrá nuevas funciones IA. (Google)

Un nuevo estándar en aplicaciones de fotografía

La llegada de estas funciones refuerza el papel de Google Fotos como una de las aplicaciones más completas para almacenar, organizar y editar imágenes. Lo que comenzó como una simple galería de fotos en la nube se ha transformado en un ecosistema que incorpora inteligencia artificial para tareas cada vez más avanzadas.

Aunque la edición por voz está disponible inicialmente para dispositivos Android, se espera que Google extienda la herramienta a más plataformas en los próximos meses. Con este avance, la empresa de Mountain View busca marcar un nuevo estándar en la manera en que los usuarios interactúan con sus recuerdos digitales, eliminando barreras técnicas y priorizando la creatividad.

En definitiva, la nueva función convierte a la aplicación en un asistente capaz de entender peticiones simples o complejas y devolver resultados personalizados en tiempo real. Una muestra más de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la relación cotidiana entre las personas y la tecnología.

Temas Relacionados

Google FotosAndroidGeminiLo último en tecnología

Últimas Noticias

Instagram renueva completamente la manera de ver anuncios: este es el cambio que debes conocer ya

En la esquina superior derecha de estos videos cortos se muestra un conteo regresivo que indica en qué momento aparecerá un anuncio

Instagram renueva completamente la manera

Estos son los 11 electrodomésticos que elevan el gasto de electricidad si permanecen conectados

Expertos advierten que el “consumo fantasma” puede representar hasta el 10% de la factura de electricidad en los hogares

Estos son los 11 electrodomésticos

Cómo eliminar mis conversaciones con ChatGPT, paso a paso

Esta herramienta de inteligencia artificial de OpenAI recopila datos como el correo electrónico, empleado para la autenticación, así como el nombre de usuario cuando este ha sido proporcionado

Cómo eliminar mis conversaciones con

Google reveló que el 90% de los profesionales tecnológicos ya usa inteligencia artificial en su trabajo

La adopción masiva de sistemas inteligentes transformó la dinámica de los equipos y redefine la eficiencia en la industria del software, según el DORA Report 2025

Google reveló que el 90%

Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Los jugadores podrán reclamar sin costo un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental y una comedia interactiva llena de humor absurdo

Epic Games Store anuncia los
ÚLTIMAS NOTICIAS
ANSES oficializó de cuánto serán

ANSES oficializó de cuánto serán las jubilaciones en octubre 2025

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

Tras el respaldo de EEUU, un grupo de gobernadores se mostró abierto al diálogo político pero hay dudas por los tiempos electorales

Elecciones 2025: cómo sigue el calendario electoral de los comicios del 26 de octubre

Un economista de Wells Fargo habló del apoyo financiero de EEUU: “Aportará estabilidad de corto plazo”

INFOBAE AMÉRICA
Cinco libros que muestran por

Cinco libros que muestran por qué el narcotráfico se adaptó con éxito a la Argentina

Luis Arce cuestiona la eficiencia de la ONU y planteó seis acciones para superar la desigualdad global

Cómo es Jimbōchō, el barrio japonés que fue elegido como el más cool del planeta

Seychelles: el país más pequeño de África elegirá presidente en medio de una crisis por el alto consumo de heroína

La caravana de palestinos que huyen de la ofensiva israelí en Gaza no se detiene: “No sabemos a dónde vamos”

TELESHOW
Bautista Mascia, el ganador de

Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2024, donó la casa que ganó en el reality: cuál será el destino final

Luis Brandoni regresa al teatro luego de su descompensación: “Tiene buena salud para reponerse a sus 85 años”

Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”