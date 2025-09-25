Tecno

Compró una PC gaming por 1.200 dólares y descubrió que tenía piezas de hace una década

El equipo incluía un procesador Intel i5-2500 de 2011 y memoria DDR3, piezas que ya no cuentan con soporte oficial

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Padre compró PC Gamer para
Padre compró PC Gamer para su hijo y le dieron piezas de hace una década. (Foto: Ibetrónica)

Un caso reciente en redes sociales ha puesto en evidencia los riesgos de adquirir computadoras sin verificar sus especificaciones técnicas. Un padre, con la intención de regalar a su hijo una PC gamer capaz de ejecutar los títulos más exigentes, pagó 1.200 dólares por lo que creyó era un equipo moderno. Sin embargo, al revisar los componentes, descubrió que la máquina estaba ensamblada con piezas de hace más de una década.

En la actualidad, ese precio suele alcanzar para una configuración de gama media-alta. Ese presupuesto es suficiente para acceder a una tarjeta gráfica de la familia RTX 40 de Nvidia y procesadores Intel o AMD de reciente generación, aptos para ejecutar videojuegos en resolución Full HD o incluso 2K con fluidez, además de ofrecer compatibilidad con tecnologías como el ray tracing.

El equipo entregado a este comprador, en cambio, distaba mucho de esa promesa. El procesador era un Intel Core i5-2500, lanzado en 2011, acompañado de memoria RAM DDR3 y una tarjeta gráfica GTX 1660 Ti. Si bien la GPU aún puede ejecutar títulos recientes en configuraciones moderadas, su desempeño queda limitado por un procesador que ya no recibe soporte oficial y que está muy por debajo de los estándares actuales.

PC gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
PC gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una compra cuestionada

La situación se conoció a través de una publicación en Reddit, donde el caso se volvió viral y generó debate entre aficionados a la informática. Los comentarios coincidieron en señalar que el precio pagado era excesivo para una configuración tan desfasada. En condiciones normales, un equipo con ese nivel de hardware no debería superar unos pocos cientos de dólares en el mercado de segunda mano.

La indignación de los usuarios se centró en que el padre confió en una oferta supuestamente personalizada y terminó recibiendo un ordenador incapaz de responder a las necesidades que buscaba cubrir. Esta combinación no solo afecta la experiencia de juego, sino que también limita la posibilidad de realizar actualizaciones futuras de manera sencilla.

El problema del hardware antiguo

El caso refleja un riesgo recurrente en el mercado tecnológico: la compra de equipos con piezas antiguas a precios poco justificados. Aunque algunos vendedores promueven estas configuraciones como “opciones económicas” o “personalizadas”, en muchos casos resultan desventajosas para los consumidores, que terminan pagando más de lo que realmente vale el producto.

Muchos terminan pagando más de
Muchos terminan pagando más de los que deben por un equipo que está desfasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, utilizar hardware obsoleto implica perder acceso a tecnologías de optimización y seguridad presentes en sistemas más recientes. Por ejemplo, procesadores como el Intel i5-2500 dejaron de recibir parches de seguridad en 2019, lo que significa que el sistema no cuenta con las actualizaciones necesarias para protegerse de ciertas vulnerabilidades.

Cómo evitar caer en estas situaciones

Los especialistas recomiendan revisar siempre las fichas técnicas de los componentes antes de realizar una compra, especialmente cuando se trata de equipos para gaming. Consultar foros especializados, sitios web de referencia en hardware o incluso pedir asesoría profesional puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una estafa.

En el mercado actual es posible encontrar torres con procesadores Intel Core i5 de 12ª generación, 16 GB de memoria RAM y tarjetas gráficas RTX 4060 en un rango de precios que ronda los 900 a 1.000 dólares, cifras inferiores a las que pagó el padre protagonista de este caso. Estos equipos ofrecen un rendimiento significativamente superior y están preparados para los títulos que lideran el mercado de los videojuegos.

Antes de comprar una PC
Antes de comprar una PC gamer se recomienda revisar las especificaciones técnicas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lección para futuros compradores

Aunque este tipo de incidentes no son habituales, sirven como recordatorio de la importancia de verificar la antigüedad y la calidad de los componentes antes de realizar una compra. En el ámbito del gaming, donde los avances tecnológicos son constantes, adquirir un equipo con piezas desfasadas puede traducirse en una experiencia frustrante y en gastos adicionales a corto plazo.

El caso del padre que pagó 1.200 euros por un PC gaming con piezas de 10 años de antigüedad se suma a otros episodios que circulan en internet y que muestran cómo la falta de información puede jugar en contra de los consumidores. La recomendación general es clara: informarse, comparar y no dejarse llevar únicamente por la apariencia externa de un equipo o por el discurso de un vendedor.

Temas Relacionados

PC GamerLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google reveló que el 90% de los profesionales tecnológicos ya usa inteligencia artificial en su trabajo

La adopción masiva de sistemas inteligentes transformó la dinámica de los equipos y redefine la eficiencia en la industria del software, según el DORA Report 2025

Google reveló que el 90%

Luis Videgaray crea empresa de IA en EEUU con yerno del presidente Donald Trump como socio

El exsecretario de Hacienda en México regresó a la vida pública con esta nueva incursión en el mundo de los negocios

Luis Videgaray crea empresa de

Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Los jugadores podrán reclamar sin costo un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental y una comedia interactiva llena de humor absurdo

Epic Games Store anuncia los

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de tratamientos médicos personalizados

El auge de la simulación digital permite probar miles de millones de combinaciones moleculares y abre nuevas posibilidades para combatir enfermedades complejas, según expertos

La inteligencia artificial acelera el

Conoce el primer televisor Micro RGB del mundo: en qué consiste esta tecnología

El Smart TV de 115 pulgadas emplea micro LEDs rojos, verdes y azules para lograr negros profundos e incluye actualizaciones gratuitas del sistema operativo y medidas de protección

Conoce el primer televisor Micro
ÚLTIMAS NOTICIAS
El uso de un tipo

El uso de un tipo de vitamina B3 reduce el riesgo de cáncer de piel

Facundo Manes: “Estamos viendo en la calle un enorme enojo al pasado, pero también al presente”

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: trasladan a los detenidos para que declaren ante el fiscal del caso

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

INFOBAE AMÉRICA
La caravana de palestinos que

La caravana de palestinos que huyen de la ofensiva israelí en Gaza no se detiene: “No sabemos a dónde vamos”

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

Uruguay asegura que no gastará “un peso” en organizar el Mundial 2030 y pide que Punta del Este sea sede del sorteo

TELESHOW
Maxi López contó cómo se

Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda