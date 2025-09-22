El puerto que tienen los computadores portátiles y puede ser la solución ante los ladrones

Este sistema de anclaje, creado por Kensington Computer Products Group, se ha convertido en un estándar de la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de las computadoras portátiles ha sido una preocupación permanente tanto para usuarios particulares como para empresas. Mientras que las conversaciones actuales suelen girar en torno a la ciberseguridad, el refuerzo de contraseñas y la protección ante amenazas digitales, existe una vulnerabilidad que a menudo se pasa por alto: el robo físico del dispositivo.

Dentro de este escenario, un pequeño detalle en el chasis del portátil puede marcar la diferencia. Se trata del puerto Kensington, también conocido como K-Slot o Kensington Lock, un complemento esencial para quienes buscan proteger sus equipos más allá del mundo digital.

Qué es el puerto Kensington en los computadores

El puerto Kensington se suele ubicar en el lateral o la parte trasera de las laptops, diferenciándose por tener un diseño rectangular junto con el ícono característico de un candado y la letra “K”.

Aunque se trata de un componente físico, su importancia en la estrategia de seguridad de los dispositivos es indiscutible, sobre todo en ambientes como bibliotecas, oficinas, aulas o cualquier espacio público.

El puerto Kensington permite fijar laptops y otros dispositivos a objetos sólidos mediante un cable de alta resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de este puerto remonta a la empresa Kensington Computer Products Group, la responsable de crear este método de anclaje. La compañía, a pesar de su innovación, optó por no patentar el invento, abriendo así el estándar para que cualquier fabricante pudiera incorporar esta ranura de seguridad en sus productos.

Este movimiento facilitó su masificación, logrando que el puerto Kensington se encuentre actualmente en la mayoría de portátiles, monitores, impresoras y otros dispositivos de alto valor.

Para qué sirve el puerto Kensington

A diferencia de otros puertos ubicuos —como el USB-A, USB-C, HDMI o Ethernet—, el propósito del Kensington Slot no está dirigido a la transferencia de datos ni a la conexión de periféricos. Su función primordial es la protección física del equipo ante robos. A través de un mecanismo similar al de los candados para bicicletas, este puerto permite fijar la computadora portátil a un objeto sólido, como una mesa o un escritorio, mediante un cable de alta resistencia.

El sistema consta de un candado o cerradura —que puede funcionar con llave o combinación— que se inserta en el puerto y que, a su vez, está unido a un cable de acero recubierto. Este cable se ancla a un punto fijo, evitando que quienes tengan intenciones de robar el portátil puedan llevárselo fácilmente, aunque intenten forzarlo.

El mecanismo de seguridad utiliza un candado con llave o combinación y un cable de acero recubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estándares de seguridad promovidos por Kensington y adoptados por la industria exigen que el dispositivo tenga un refuerzo metálico y plástico alrededor de la ranura, además de la medida fija de 7 x 3 milímetros para asegurar la compatibilidad con todos los candados homologados.

La utilidad de este diseño abierto y estandarizado extendió su adopción e impulsó la aparición de distintos modelos y niveles de seguridad para los candados, aunque siempre respetando el tamaño y el mecanismo del slot para garantizar la interoperabilidad.

Cómo se utiliza y en qué situaciones resulta indispensable

El uso del puerto Kensington resulta simple, pero efectivo. Para utilizarlo, el usuario debe adquirir un candado compatible y fijarlo a la ranura del portátil siguiendo las instrucciones del dispositivo de seguridad específico. Una vez insertado el candado y asegurado el cable a un punto fijo, el equipo queda protegido ante cualquier intento rápido de robo por parte de extraños.

Este mecanismo es recomendado para quienes emplean sus laptops en entornos públicos o compartidos, como bibliotecas, cafeterías, oficinas abiertas o aulas. Ante la necesidad de abandonar el dispositivo, aunque sea por unos minutos, el uso del candado Kensington dificulta de manera considerable la posibilidad de un robo oportunista.

El uso del puerto Kensington es esencial en espacios públicos como bibliotecas, oficinas y aulas compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto cobra relevancia en espacios de trabajo colaborativos o lugares donde circulan muchas personas y el control sobre los objetos personales se reduce.

Los cables certificados por Kensington están diseñados para soportar condiciones extremas, incluido un rango de temperaturas entre -30 °C y 65 °C y la resistencia ante herramientas como cizallas, que se emplean para forzar candados tradicionales.

Como ocurre con los candados para bicicletas, ningún sistema es completamente infalible, pero el puerto Kensington constituye una barrera de entrada lo suficientemente robusta como para detener a la mayoría de los ladrones casuales y proteger la información personal y laboral almacenada en el equipo.