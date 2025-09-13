Qué pasa si tengo el computador portátil enchufado todo el día

Es común que los usuarios mantengan sus laptops conectadas todo el día y duden sobre la seguridad de esta práctica, considerando los avances de los equipos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas mantienen sus computadores portátiles enchufados durante todo el día y se preguntan si esta práctica es segura, especialmente considerando los avances que han tenido estos dispositivos.

Dejar una laptop conectada y al 100% de batería “es absolutamente seguro y perfectamente normal”, afirma Ashley Rolfe, jefe de Tecnología de Lenovo en Irlanda y Reino Unido, a BBC Mundo.

Según el ejecutivo, las laptops de Lenovo y otras marcas “utilizan sensores y sistemas de control para evitar que la batería se sobrecargue o se sobrecaliente”.

Tener la batería siempre cargada al máximo puede acortar un poco su vida útil.

Sin embargo, mantener la batería siempre al máximo puede reducir ligeramente su vida útil.

Phil Jakes, director de Tecnología Estratégica e ingeniero principal de Lenovo, señala que “las baterías de alta densidad de energía adoptadas en los últimos años se degradan más rápido si se mantienen completamente cargadas, sobre todo a temperaturas altas”.

HP añade que, aunque la mayoría de las baterías modernas cuentan con tecnología para evitar la sobrecarga una vez alcanzado el 100%, este nivel de carga genera “una tensión adicional que puede acelerar la degradación con el tiempo”.

Por ello, los especialistas recomiendan limitar el tiempo que la laptop permanece con carga completa o, en lugar de cargarla hasta el 100%, cargarla solo hasta el 80% cada vez que se conecta. Esta simple práctica puede ayudar a alargar la vida útil de la batería y mantener el rendimiento del equipo a largo plazo.

Es recomendable no dejar la batería siempre cargada al máximo.

Cómo cuidar la batería de un computador portátil

Cuidar la batería de un computador portátil es clave para prolongar su vida útil y mantener un rendimiento óptimo. Uno de los consejos más importantes es evitar mantener la batería siempre al 100% de carga.

Aunque las laptops modernas cuentan con sistemas que evitan la sobrecarga, mantener la batería completamente cargada genera tensión que puede acelerar su desgaste con el tiempo. Por eso, muchos expertos recomiendan cargarla solo hasta un 80% y desconectarla cuando no sea necesario.

Otro aspecto fundamental es la temperatura. Las baterías se degradan más rápido si el portátil se calienta demasiado. Por ello, es recomendable usarlo en superficies planas y ventiladas, evitando bloquear los ventiladores y manteniendo el equipo limpio de polvo.

También es útil no dejar que la batería se descargue por completo con frecuencia. Lo ideal es mantenerla entre un 20% y un 80% de carga. Para quienes no usan la laptop durante varios días, se aconseja almacenarla con alrededor del 50% de carga y en un lugar fresco.

Es recomendable cargar la batería hasta un 80% y mantenerla desconectada cuando no se use.

Usar cargadores originales y de buena calidad ayuda a mantener la batería segura y estable. Con estos hábitos simples, es posible alargar la vida útil de la batería y garantizar que el computador portátil funcione de manera eficiente por más tiempo.

Por qué las baterías de un computador portátil son importantes

Las baterías de un computador portátil son un componente esencial, ya que permiten que el dispositivo funcione de manera autónoma sin depender de una conexión eléctrica constante.

Gracias a ellas, los usuarios pueden trabajar, estudiar o entretenerse desde cualquier lugar, ya sea en casa, en la oficina, en un café o de viaje.

La autonomía que proporciona la batería es uno de los principales factores que diferencia a un portátil de una computadora de escritorio y determina en gran medida su practicidad.

Mantener la batería saludable es vital para un desempeño eficiente del equipo.

Además, las baterías modernas no solo suministran energía, sino que también protegen el rendimiento del equipo.

Las laptops actuales utilizan sistemas de control y sensores que regulan la carga y evitan sobrecalentamientos, contribuyendo a la seguridad del dispositivo y a la durabilidad de sus componentes internos. Por ello, mantener la batería en buen estado es fundamental para que el computador funcione de manera eficiente.

Otro aspecto relevante es que la batería permite realizar tareas críticas incluso durante cortes de energía, evitando la pérdida de información y trabajos importantes.

Su calidad y cuidado afectan directamente la experiencia del usuario, ya que una batería degradada reduce la autonomía y obliga a depender constantemente del cargador.