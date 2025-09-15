Engaños con el iPhone 17: la falsa pantalla que circula en redes estafando a miles

La calidad visual de los montajes y el entusiasmo por los lanzamientos de Apple contribuyen a la propagación de contenido engañoso sobre capacidades no incluidas en los nuevos modelos, según lo confirmado por la marca

El reciente lanzamiento del iPhone 17 por parte de Apple ha generado una oleada de comentarios, análisis y expectativas en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok. Entre el entusiasmo por la nueva tecnología y los debates sobre precios internacionales, la presentación del dispositivo se ha visto ensombrecida por la difusión de reseñas engañosas.

Cuál es la falsa función del nuevo iPhone

Varios videos aseguran mostrar en funcionamiento una supuesta pantalla trasera, que permitiría visualizar el interfaz del teléfono en ambos lados del equipo. Sin embargo, esta característica no ha sido incluida por Apple y no figura en ninguna especificación oficial de la empresa.

TikTok y otras redes sociales han registrado miles de visualizaciones en videos creados por supuestos especialistas, quienes simulan interactuar con una pantalla secundaria que en realidad no existe. Esta tendencia ha conseguido confundir a entusiastas y seguidores poco informados, quienes asumen como reales funcionalidades que Apple nunca ha implementado en sus modelos.

Las redes sociales impulsan el mito de la pantalla trasera en el iPhone 17 pese a la ausencia de esta función - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El engaño cobra fuerza por la calidad visual de los montajes y porque los lanzamientos de Apple suelen estar rodeados de rumores, filtraciones y contenidos de marketing generados por fanáticos.

La proliferación de ese tipo de videos vuelve a poner en agenda el desafío de identificar fuentes confiables y contrastar la información con los anuncios e informes oficiales de la marca, evitando caer en falsas expectativas respecto a las capacidades reales del producto.

Características reales del iPhone 17 presentadas por Apple

Más allá de los contenidos engañosos, la compañía estadounidense sí ha introducido novedades relevantes con la llegada de la familia iPhone 17. En la tradicional Keynote de septiembre celebrada en el Apple Park de Cupertino, se presentaron variantes que incluyen los modelos base, Air, Pro y Pro Max.

Uno de los puntos destacados del iPhone 17 es su pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y tecnología ProMotion, que ofrece mayor fluidez y eficiencia visual. El diseño suma marcos más finos, paleta renovada de colores (como azul claro, verde y morado) y estructura compuesta por aluminio y cristal trasero con acabado mate antihuellas.

La apuesta de Apple pone énfasis en la integración de hardware y software, desde la traducción en tiempo real hasta el sensor LiDAR, marcando un estándar en funcionalidades y resistencia para el usuario actual - crédito Apple

A nivel de potencia y rendimiento, el dispositivo incorpora el procesador A19 de 3 nanómetros, que promete mejoras sustanciales en eficiencia energética y velocidad de procesamiento. El iPhone 17 está disponible en versiones de 256 y 512 GB de almacenamiento, con indicios de ampliación de memoria RAM hasta 8 GB en determinadas configuraciones.

Según Apple, la autonomía ha aumentado hasta ocho horas con respecto al iPhone 16, en respuesta a la demanda de jornadas de uso más prolongadas con una sola carga. El sistema operativo de fábrica es iOS 26, adaptado a las exigencias del nuevo hardware y compatible con las funciones de Apple Intelligence.

Cámaras y tecnología de inteligencia artificial

La cámara principal y el sensor ultra gran angular del iPhone 17 alcanzan los 48 MP, brindando mayor definición y calidad en fotos y videos. El equipo permite grabar a 4K y 60 cuadros por segundo con soporte para Dolby Vision e incluye una cámara frontal de 24 MP con la función Center Stage, que adapta automáticamente el encuadre en videollamadas o selfies grupales.

La inteligencia artificial potencia además el reconocimiento de rostros y el ajuste automático de encuadre, junto con nuevas opciones de captura en horizontal sin rotar el dispositivo.

Apple cuenta detalles de la cámara del iPhone 17 Air. La cámara cuenta con 48 MP y al mismo tiempo con un teléfono con un zoom óptimo de 2x. Mientras que la cámara frontal es de 18 MP, con funciones similares a las del iPhone 17 - crédito Apple

El modelo Air suma zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP, replicando varias de las funciones inteligentes desplegadas en el modelo base.

Precio y disponibilidad global de la nueva generación iPhone

Apple ha confirmado que el iPhone 17 tendrá un precio de 799 dólares, el iPhone 17 Air costará 999 dólares, el iPhone 17 Pro saldrá al mercado por 1.099 dólares y el Pro Max por 1.199 dólares. Las reservas ya están habilitadas y la entrega de dispositivos comienza el 19 de septiembre en los principales mercados.

El caso de los videos viralizados en TikTok sobre la supuesta pantalla trasera del iPhone 17 pone en evidencia el impacto de los rumores y la importancia de consultar fuentes confiables. Apple refuerza su posición con datos oficiales sobre sus dispositivos, mientras la viralización de información incorrecta deja expuestos tanto a seguidores como a potenciales compradores frente a contenidos engañosos.