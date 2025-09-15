Cómo superar los bloqueos mentales: usa la regla de los 10 minutos de Steve Jobs, fundador de Apple

Varios colaboradores del empresario han contado cómo eran sus conversaciones al interior de la organización. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

La práctica de interrumpir el trabajo intelectual tras 10 minutos de estancamiento para salir a caminar no solo formó parte de la rutina de Steve Jobs en Apple, sino que la ciencia ha comenzado a validar su eficacia para estimular la creatividad y la resolución de problemas.

Este método, que el propio Jobs aplicaba cuando una idea no surgía tras un breve periodo de reflexión, consistía en abandonar el escritorio y dar un paseo, una costumbre que, según quienes lo conocieron, iba mucho más allá de un simple gusto por el ejercicio o el aire libre.

Cómo era el truco de Steve Jobs para motivar la creatividad y despejar la mente

Walter Isaacson, biógrafo de Jobs, relató que “dar un largo paseo era su forma preferida de tener una conversación seria”, mientras que el diseñador Jony Ive recordó que “gran parte de nuestro tiempo juntos lo pasábamos caminando en silencio”.

La mayoría de obras y literatura donde se habla del líder tecnológico menciona esta práctica. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Además, los perfiles y libros dedicados a la figura de Jobs suelen destacar que solía recorrer largas distancias descalzo, lo que subraya la importancia que él mismo otorgaba a este hábito.

Qué dice la ciencia sobre este método y su viabilidad

La intuición de Steve Jobs respecto al poder de caminar para desbloquear la mente encuentra respaldo en la investigación científica actual.

La neurocientífica Mithu Storoni, formada en la Universidad de Cambridge y autora del libro ‘Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work’, explicó en un podcast citado por Inc. que este enfoque puede transformar la manera en que se abordan los desafíos intelectuales.

Tomarse un momento para caminar permite enfocar la mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Storoni compartió el caso de un director gerente que adoptó la regla de abandonar su escritorio y salir a caminar si no lograba resolver un problema en 10 minutos.

“Tengo algunos clientes, y... un director gerente ha adoptado una regla: si está sentado frente a su computadora con un problema que no ha logrado resolver en 10 minutos, deja su escritorio y se va a caminar”, relató la especialista.

De qué forma se puede mejorar la respuesta del cerebro y la creatividad

Storoni argumentó que, a diferencia de los músculos, el cerebro no responde mejor a la presión continua. En trabajos físicos, como atornillar piezas en una línea de ensamblaje, el esfuerzo adicional suele traducirse en más resultados.

El cerebro, a diferencia de los músculos, no responde mejor a la presión continua en tareas intelectuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en tareas que dependen de la actividad cerebral, insistir durante largos periodos solo genera frustración y bloqueos, en lugar de provocar momentos de inspiración.

La clave, según la neurocientífica, reside en inducir al cerebro a un estado óptimo para la creatividad. “Dar un paseo te mantiene en el estado mental adecuado de alerta, de modo que no te desvías, no te quedas dormido o te sientes letárgico o miras tu teléfono”, dijo.

Agregó que: “pero al mismo tiempo, mantiene tu atención en movimiento, porque tus alrededores están cambiando mientras caminas, así que tu atención no puede fijarse realmente en nada. Entonces, se desvía hacia tu cabeza y explora tus problemas e intenta resolverlos desde diferentes ángulos”.

Cómo ayuda el método usado por Steve Jobs a esclarecer las ideas

El hábito de caminar impide la rumiación y favorece la generación de nuevas ideas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta añadió que este proceso impide que la mente quede atrapada en la rumiación, porque la atención no puede aferrarse a un solo problema durante mucho tiempo, porque debe estar pendiente del espacio exterior.

Asimismo, Storoni describió cómo el simple acto de caminar, prestando atención ligera al ambiente para evitar obstáculos, favorece que la mente adopte una actitud similar hacia los pensamientos e ideas que surgen.

“Cuando sales a caminar, te mueves físicamente por el paisaje, prestando ligera atención para no chocar con un poste o caer en un agujero. Esto anima a tu mente a prestar ligera atención a los pensamientos e ideas que pasan por ella. Ese estado resulta ser el ideal para generar nuevas ideas”, señaló la neurocientífica.