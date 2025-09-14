Tecno

Truco para crear una foto con un familiar fallecido usando Gemini, la IA de Google

La aplicación ofrece opciones de estilos fotográficos, desde vintage hasta fotorrealista, según la preferencia del usuario

La inteligencia artificial permite crear fotos con familiares fallecidos a partir de imágenes y descripciones.

Todos tenemos en nuestra familia o grupo de amigos a una persona que se falleció y con el tiempo se perdió momentos importantes, como el nacimiento de un nieto, un matrimonio o simplemente imaginarlos en fechas específicas. La inteligencia artificial nos da una solución: usar Gemini para crear una foto combinada para ver cómo habría sido ese momento.

Este es un contenido que se ha hecho viral en redes sociales y es muy fácil hacerlo desde la aplicación de Google, sin pagar ninguna suscripción y con la opción de tener una foto que nunca sucedió, pero que la IA nos permite imaginar y recordar a aquella persona en una fecha en la que hubiésemos querido tener al lado.

Pasos para crear una foto con un familiar fallecido usando Gemini

El proceso para elaborar una imagen de este tipo requiere preparación, claridad en los detalles y sensibilidad. Estos son los pasos recomendados:

  • Acceso a Gemini

Para comenzar, es imprescindible contar con una cuenta de Google y acceso a la plataforma Gemini. Puede ingresarse desde el navegador en una computadora o descargando la aplicación desde la Play Store en un dispositivo Android. En ambos casos, es necesario iniciar sesión con una cuenta de Gmail.

El proceso requiere seleccionar fotos adecuadas y redactar prompts detallados para lograr resultados realistas.
  • Selección de fotografías adecuadas

La elección de las imágenes es fundamental para lograr un montaje convincente y respetuoso. Se recomienda escoger:

  • Una fotografía personal actual, bien iluminada y, preferentemente, de cuerpo completo o un retrato claro.
  • Una foto nítida del familiar fallecido, que represente de manera digna y auténtica a la persona. Es preferible utilizar imágenes que el propio usuario haya tomado o posea en su archivo familiar, para evitar problemas legales o éticos relativos al uso de imágenes de terceros.

La claridad, la resolución y la posición de las personas en las fotos originales incidirán en la calidad final de la imagen generada por la IA.

  • Redacción de un “prompt” cuidadoso y detallado

La clave para obtener un resultado satisfactorio radica en la precisión del prompt que se proporciona a Gemini. Para casos emotivos como la recreación de una escena con un familiar fallecido, se aconseja:

  • Describir la escena deseada con máximo detalle: ambiente, iluminación, fondo, pose, estilo y vestimenta.
  • Solicitar un estilo fotorrealista si se busca una imagen lo más parecida posible a una foto real.
  • Especificar la relación entre ambos sujetos. Por ejemplo: “Una foto estilo Polaroid donde aparezco abrazando a mi abuela en una sala luminosa, ambas personas sonríen y miran a la cámara. El fondo es neutro y la luz es cálida, como un flash en una habitación acogedora. No alterar ningún rasgo facial”.
  • Evitar cualquier indicación que implique alterar los rostros o manipular expresiones para conservar la autenticidad y respeto hacia la memoria del familiar.
  • Indicar claramente que se conserve la naturalidad, especificar si se desea un efecto vintage, artístico o netamente realista.
La calidad de las fotos originales y la precisión en la descripción influyen en el realismo de la imagen final.

La especificidad en el prompt no solo ayuda a que la imagen sea fiel a las expectativas del usuario, sino que también incrementa las probabilidades de lograr una foto que honre el recuerdo del ser querido.

  • Generación de la imagen

Después de cargar ambas fotografías y redactar el prompt, basta con enviar la solicitud a Gemini y esperar unos instantes mientras la IA procesa la información. En caso de que el primer resultado no cumpla con las expectativas, es posible modificar el prompt o realizar nuevos intentos, ajustando detalles según sea necesario.

Gemini ofrece opciones de estilos fotográficos, desde vintage hasta fotorrealista, según la preferencia del usuario.

Consejos para mejores resultados en Gemini

  • Elige fotografías con resoluciones similares y posiciones compatibles.
  • Redacta descripciones comparables a los prompts que han dado buenos resultados en tendencias virales, pero adaptados a la relación con el familiar.
  • Especifica siempre el estilo fotográfico, ya sea que prefieras una estética Polaroid, efecto vintage o una imagen moderna y nítida.
  • Realiza varias pruebas y ajustes, ya que la inteligencia artificial puede generar variantes en cada intento.

