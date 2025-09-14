Tecno

Cómo usar Gemini para transformar textos en resúmenes de audio en el smartphone

La función de audio de Gemini convierte textos, informes y presentaciones en breves grabaciones, que pueden reproducirse, descargarse o compartirse desde cualquier dispositivo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Así ayuda Gemini a estudiar
Así ayuda Gemini a estudiar y trabajar con resúmenes en audio generados automáticamente

La escucha de resúmenes en formato audio se consolida como una de las tendencias en productividad y consumo digital de 2025. La inteligencia artificial se vuelve cada vez más accesible, y las herramientas como Gemini, la solución desarrollada por Google, permiten transformar documentos extensos en audios breves y digeribles.

Este proceso, similar al de generar podcasts personalizados, facilita que los usuarios repasen informes de Deep Research, presentaciones o documentos cotidianos desde el móvil, optimizando tiempos y simplificando el acceso a la información clave.

Qué es Gemini y cómo funciona la generación de audio

Gemini es una plataforma de inteligencia artificial generativa orientada a ayudar a los usuarios a gestionar y procesar información de manera eficiente. La IA de Google sumó la función de resúmenes de audio, diseñada para convertir texto en grabaciones que pueden reproducirse, descargarse o compartir desde un smartphone o tablet.

Esta funcionalidad no solo resulta útil para profesionales y estudiantes, sino responde a un hábito creciente: consumir conocimiento de manera auditiva.

En la actualidad, la herramienta está disponible para mayores de 18 años y requiere iniciar sesión con una cuenta de Google. Gemini puede usarse tanto en aplicaciones móviles compatibles como a través de la web en dispositivos Android y iOS.

Paso a paso para crear un resumen de audio desde el teléfono

El procedimiento para transformar un texto en resumen de audio mediante Gemini es sencillo y no requiere experiencia técnica. Los usuarios pueden seguir estas instrucciones:

Resumir y compartir textos en
Resumir y compartir textos en audio desde el teléfono: el avance clave de Gemini para la productividad
  1. Abrir la app de Gemini en el móvil o tablet o ingresar desde el navegador a gemini.google.com. Se recomienda utilizar la aplicación para una gestión más ágil y una experiencia adaptada al dispositivo.
  2. Seleccionar el archivo a resumir. En el menú principal, elegir la opción para “Agregar archivo” y cargar el documento que se convertirá en audio; pueden ser archivos de texto, presentaciones o informes extensos.
  3. Generar el resumen de audio. Una vez cargado el archivo, se debe pulsar en “Generar resumen de audio”. El proceso tarda entre 3 y 5 minutos, dependiendo del tamaño del documento y la demanda del servicio.
  4. Recibir la notificación. Cuando el resumen esté listo, Gemini avisa mediante una notificación y el usuario encuentra el archivo en la sección de chats recientes, junto al resto de interacciones con la herramienta.
  5. Reproducir el audio resumen. El resumen aparece integrado con un reproductor en la aplicación o el sitio web. Solo es necesario pulsar el botón “Reproducir” para escucharlo directamente desde el teléfono.
  6. Descargar o compartir el archivo. Gemini permite descargar el audio para escucharlo sin conexión o compartirlo mediante apps de mensajería, correo electrónico o redes sociales. Cada resumen cuenta con un enlace público que puede copiarse y distribuirse en foros y grupos de trabajo.

Cómo compartir y reutilizar resúmenes generados

En el menú de cada chat, los usuarios encuentran las opciones para compartir el resumen de audio de forma rápida y segura. Puede enviarse por correo, servicios de mensajería instantánea o incluso publicarse directamente en redes sociales. Esto facilita la creación de micro-podcasts personalizados y la colaboración remota en proyectos académicos o laborales.

Gemini conserva los resúmenes en un historial de recientes, lo que ayuda a organizar el flujo de información y recuperar archivos previos sin cargar de nuevo los documentos.

La nueva función de audio
La nueva función de audio resume largos documentos en minutos, permite colaboración online y organiza archivos recientes, convirtiendo el aprendizaje y trabajo remoto en una experiencia accesible y personalizada

Para las plataformas educativas o de equipos de investigación, esta función sirve como un puente eficiente entre el análisis de información y la productividad grupal.

Ventajas del audio resumen frente a la lectura tradicional

Consumir información en formato audio aporta versatilidad y eficacia en la gestión diaria de conocimiento. Permite repasar temas complejos mientras se realiza actividad física, se viaja o durante tareas rutinarias. Además, facilita la inclusión para personas con discapacidad visual o quienes prefieren el aprendizaje auditivo.

Por el momento, la función no está disponible para menores de 18 años. Google recomienda consultar la política de privacidad y las condiciones de uso antes de cargar archivos sensibles. Aunque la herramienta utiliza cifrado y controles de acceso, la seguridad de los datos depende de las buenas prácticas del usuario.

Esta nueva capacidad amplía el horizonte del procesamiento automático de textos y fortalece el ecosistema de productividad móvil en el entorno digital.

