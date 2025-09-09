Apple Event: cuándo presentan el iPhone 17, a qué hora y cómo ver la transmisión

Apple Event, los especialistas anticipan que las novedades y demos prácticas girarán en torno a la cámara, pantalla, y nuevas tecnologías de actualización en el ecosistema Apple - REUTERS/Joshua Roberts

La llegada de septiembre vuelve a ubicar a Apple como centro de atención en la industria tecnológica mundial con el lanzamiento de la nueva generación del iPhone, el esperado iPhone 17. El evento de presentación, conocido como Keynote, se celebrará el martes 9 de septiembre de 2025 en el Apple Park, la sede de la compañía en Cupertino, California.

La transmisión podrá: seguirse en vivo y de forma abierta desde su plataforma digital, brindando acceso instantáneo a los anuncios y novedades de la firma estadounidense.

Apple Event 2025: fecha, hora y cómo ver la presentación en directo

La convocatoria está fijada para las 10:00 de la mañana, hora del Pacífico, lo que implica diferentes horarios de inicio según la región.

El evento de Apple alineará horarios en América, Europa y Asia, permitiendo el acceso a miles de usuarios a las novedades en iPhone, Apple Watch y otros productos, con transmisión abierta y análisis en tiempo real - (Apple)

Usuarios de Estados Unidos podrán comenzar a seguir el Apple Event desde las 10:00 PT (13:00 ET). En la Ciudad de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, la transmisión comenzará a las 11:00.

En países como Perú, Colombia y Ecuador, el evento podrá verse a partir de las 12:00. Las 13:00 corresponde a Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y parte de Canadá.

En el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil) la Keynote dará inicio a las 14:00. Finalmente, en grandes mercados europeos como España, Alemania, Italia y el Reino Unido, la presentación comenzará entre las 18:00 y 19:00.

Para acompañar la transmisión en vivo basta con acceder a Infobae.com, donde estará disponible el streaming oficial del evento llevado adelante por Apple. Millones de personas podrán conectarse desde cualquier dispositivo para seguir el anuncio de los productos y las actualizaciones del ecosistema tecnológico de la marca.

Todo listo para el Apple Event: nuevos iPhone, relojes y una cobertura global en vivo este 9 de septiembre (Apple)

Qué productos presentará Apple en septiembre de 2025

La compañía planea actualizaciones en varias líneas clave. iPhone 17 encabezará los anuncios junto al nuevo iPhone 17 Air, un modelo ultrafino que reemplazaría a la serie Plus, y las versiones iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Se espera la renovación de la gama de relojes inteligentes, con Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3. También podrían presentarse los AirPods Pro 3, el iPad Pro con una actualización de software y hardware, así como novedades para Apple TV 4K y el visor Vision Pro, con tecnologías expandidas para nuevos mercados.

Otras novedades incluirán las fechas de lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe y actualizaciones para watchOS y tvOS. Los detalles de cada lanzamiento se ampliarán en la sesión principal y se explicarán en la propia web de Infobae.

Diseño, colores y especificaciones esperadas para el iPhone 17

Según diversos informes, uno de los cambios más notables afectará al módulo de cámaras de los modelos Pro, que pasará a extenderse por toda la parte superior y reubicará el sensor LiDAR y el flash en una de las esquinas.

El iPhone 17 Air será el smartphone más delgado de Apple, con solo 5,4 mm de grosor.(X: MajinBuOfficial)

En cuanto a materiales, se prevé que la cara posterior ofrezca opciones en vidrio y variantes denominadas por las fuentes como “tarjeta” de aluminio en tonos suaves.

En el apartado cromático, el iPhone 17 normal estaría disponible en púrpura, verde, negro, plata y azul; el iPhone 17 Air en azul claro, negro, oro claro y plata; y los Pro en gris espacial, dorado y azul, retocando la clásica paleta alta de la marca.

Todos los modelos incorporarían pantallas OLED LTPO de 120 Hz con una nueva capa antirreflejos endurecida para mejorar la calidad visual. El diseño general retendría líneas rectas y bordes curvos, siguiendo la tendencia ergonómica que ha caracterizado las últimas generaciones.

El iPhone 17 Air aportará el cuerpo más delgado y liviano de la familia Apple, priorizando la portabilidad, con una sola cámara trasera en contraste con las configuraciones avanzadas de los modelos superiores.

Los especialistas anticipan que las novedades y demos prácticas girarán en torno a la cámara, pantalla, y nuevas tecnologías de actualización en el ecosistema Apple. Desde el equipo periodístico de Infobae se mantendrá una cobertura minuto a minuto con análisis de cada lanzamiento, enlaces a la transmisión y detalles de disponibilidad para los usuarios de todas las regiones.