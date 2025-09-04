WhatsApp para personas mayores: cómo se configura la aplicación móvil de forma fácil

El uso de aplicaciones móviles como WhatsApp puede ser desafiante para las personas mayores por la cantidad y complejidad de sus funciones. (Fotocomposición: Infobae)

Utilizar aplicaciones móviles como WhatsApp puede resultar complicado para las personas mayores debido a la complejidad de las funciones, la abundancia de iconos y menús, y en muchos casos las dificultades visuales propias de la edad.

No obstante, existen configuraciones que pueden activarse para hacer la experiencia más sencilla y accesible.

Una de ellas es ajustar el tamaño de la letra del celular, lo cual facilita la lectura de mensajes, reduce el esfuerzo visual y permite que la navegación dentro de la aplicación sea más cómoda y práctica.

Ajustar el tamaño de la letra del celular facilita la lectura y reduce el esfuerzo visual al navegar.

Cómo cambiar el tamaño de la letra del celular

Para cambiar el tamaño de la letra del celular, se deben seguir estos pasos:

Abre la app Configuración del celular. Ve a ‘Pantalla y brillo’. Toca en ‘Tamaño del texto’. Ajusta la barra hacia la derecha para agrandar la letra.

Cómo personalizar cada chat de WhatsApp

Personalizar la apariencia de cada chat en WhatsApp resulta muy útil para evitar confusiones y garantizar una experiencia más cómoda y organizada.

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de modificar las notificaciones de un contacto o grupo en particular, así como cambiar el fondo de pantalla de ese chat específico para distinguirlo fácilmente del resto.

Es necesario actualizar la aplicación para acceder a este cambio en los chats.

Los procesos son los siguientes:

Cambiar notificaciones personalizadas: abre el chat de interés, toca el nombre del contacto o grupo, selecciona Notificaciones personalizadas y activa la opción. Desde allí podrás asignar un tono distinto, activar o desactivar vibraciones y elegir sonidos exclusivos.

Modificar el fondo del chat: ingresa al chat, pulsa el nombre en la parte superior, selecciona Tema del chat y escoge entre colores sólidos, imágenes predeterminadas o fotos de tu galería para darle un aspecto único.

Cómo organizar los chats de WhatsApp

Organizar los chats de WhatsApp es un recurso muy útil para mantener la aplicación ordenada y acceder con mayor rapidez a las conversaciones prioritarias.

Ordenar los chats de WhatsApp es una función práctica que ayuda a mantener la aplicación organizada y permite acceder más rápido a las conversaciones importantes.

Los usuarios pueden fijar en la parte superior los chats más relevantes, archivar aquellos que no desean ver en la pantalla principal, pero que quieren conservar, o crear listas que funcionan como carpetas para clasificar las conversaciones según categorías, como trabajo, familia o amigos.

Estas herramientas facilitan una experiencia más práctica, estructurada y personalizada dentro de la aplicación.

Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp

Para activar el modo oscuro en WhatsApp (Android), ve a ' Ajustes ' > ' Chats ' > ' Tema ' > y selecciona ' Oscuro ‘. En iOS, el tema de WhatsApp está sincronizado con la configuración del sistema; para activarlo, ve a Ajustes del iPhone > ‘Pantalla y brillo’ y selecciona ‘Oscuro’.

Esta configuración reduce el cansancio visual y mejora la legibilidad en ambientes con poca luz.

Habilitar estas configuraciones en WhatsApp resulta beneficioso, ya que simplifica su uso para los adultos mayores y la vuelve más comprensible, accesible y cómoda.

Qué es el dictador por voz

El dictado por voz es una herramienta que permite convertir la voz en texto de manera automática. Funciona mediante reconocimiento de voz, interpretando lo que la persona dice y escribiéndolo en la pantalla sin necesidad de teclear.

Es especialmente útil para quienes tienen dificultades de escritura o buscan mayor rapidez al enviar mensajes, ya que facilita la comunicación en aplicaciones como WhatsApp, notas o correos electrónicos.

Para qué es útil activar todas estas configuraciones

Activar estas configuraciones en WhatsApp es útil porque facilita el uso de la aplicación a los adultos mayores, haciéndola más clara, accesible y cómoda.

Al aumentar el tamaño de la letra o los iconos se mejora la legibilidad, mientras que los tonos personalizados permiten identificar de inmediato a los contactos más importantes.

El modo oscuro reduce la fatiga visual, las opciones de accesibilidad simplifican la interacción con los botones y los accesos directos a llamadas o videollamadas agilizan la comunicación con familiares y amigos.

Además, funciones como el dictado por voz ayudan a enviar mensajes sin necesidad de escribir, y la posibilidad de desactivar confirmaciones de lectura evita confusiones o incomodidad.