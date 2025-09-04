Así puedes desactivar el WhatsApp de forma remota si te robaron el teléfono móvil

La pérdida de un teléfono pone en riesgo el acceso a WhatsApp y datos críticos - (Foto: WhatsApp)

La pérdida o el robo de un teléfono móvil representa una amenaza considerable para la seguridad de la información personal y financiera de cualquier usuario. La reacción habitual suele centrarse en bloquear la línea telefónica y las tarjetas bancarias vinculadas al dispositivo, sobre todo cuando existen aplicaciones financieras instaladas, pues existe el riesgo de que un atacante acceda y realice movimientos no autorizados.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que a menudo se pasa por alto, la necesidad de desactivar las cuentas de mensajería instantánea como WhatsApp, cuyo mal uso puede tener consecuencias graves tanto en el ámbito personal como profesional.

El control de una cuenta de WhatsApp por parte de un tercero implica la posibilidad de que el delincuente acceda al historial de conversaciones, archivos multimedia y datos sensibles, o se haga pasar por el titular para estafar a contactos cercanos.

La rápida desactivación de cuentas de mensajería se ha vuelto crucial frente al aumento de crímenes digitales y suplantaciones, especialmente cuando los delincuentes buscan aprovechar datos financieros y personales almacenados en el dispositivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Así, además del bloqueo de tarjetas y de la numeración SIM, resulta esencial asegurarse de que nadie pueda manipular la cuenta de mensajería una vez que el dispositivo ha caído en manos ajenas. Evitar suplantaciones de identidad y proteger la privacidad digital exige actuar de forma inmediata.

El cierre remoto de una cuenta de WhatsApp no es tan directo como el de otras aplicaciones. En el caso de Facebook, la plataforma incluye funciones específicas para el cierre desde cualquier computadora. Por el contrario, WhatsApp Web o la aplicación para Windows carecen de una opción para desactivar el servicio en el teléfono perdido. Por ello, se recomienda seguir estos caminos:

Cómo desactivar WhatsApp en caso de robo

Escribe a WhatsApp desde su formulario oficial de contacto ( https://www.whatsapp.com/contact/noclient?lang=es_LA ).

Indica en el mensaje que tu cuenta debe ser desactivada por robo o pérdida.

Proporciona tu número completo con el prefijo internacional (por ejemplo, +57 para Colombia) y una dirección de correo electrónico de contacto.

El soporte técnico procederá a bloquear el acceso a tu cuenta mientras gestionas la recuperación de la línea telefónica.

El cierre remoto de WhatsApp y el restablecimiento de fábrica: así puedes frenar los daños tras un robo - (WhatsApp)

Cómo desactivar WhatsApp desde otro dispositivo

Gracias a la función de multidispositivo de WhatsApp, es posible gestionar las sesiones abiertas en diferentes aparatos. Si vinculaste tu cuenta a otro smartphone, tableta o dispositivo, puedes cerrar la sesión activa en el teléfono robado o perdido con estos pasos:

Ingresa a la aplicación de WhatsApp en uno de los dispositivos donde esté abierta tu cuenta. Accede al menú de configuración y selecciona la opción “Dispositivos vinculados”. En el listado, identifica el equipo comprometido. Elige la opción para cerrar la sesión en ese dispositivo. El acceso quedará restringido de inmediato.

Si no cuentas con un dispositivo adicional, otra medida efectiva consiste en solicitar un duplicado de la tarjeta SIM a tu operador de telefonía. Una vez obtenido el nuevo chip e insertado en un teléfono con acceso a Internet:

Descarga la aplicación de WhatsApp en el nuevo dispositivo. Inicia sesión con tu número telefónico. WhatsApp enviará un código SMS de verificación. Al verificar la cuenta con el nuevo chip, WhatsApp cerrará automáticamente la sesión en el equipo original, bloqueando el acceso al ladrón.

El uso de opciones como el cierre de sesión desde dispositivos vinculados y el restablecimiento remoto de Android dificulta el acceso no autorizado y minimiza las posibilidades de fraude y violaciones de privacidad - EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON

Cómo restablecer el teléfono robado a estado de fábrica

Como medida extra de protección de datos, puedes restablecer tu teléfono a estado de fábrica de forma remota si vinculaste tu dispositivo Android a tu cuenta de Google. Este procedimiento elimina cuentas, aplicaciones y archivos que pudieran estar en riesgo:

Accede desde una computadora al servicio “Encontrar mi dispositivo” de Google. Inicia sesión con la cuenta asociada al teléfono. Selecciona el aparato comprometido desde el panel de dispositivos. Identifica y selecciona la opción “Restablecer el estado de fábrica del dispositivo”. Confirma la acción para que el terminal inicie la limpieza remota de los datos.

Este proceso elimina datos personales, aplicaciones instaladas y archivos multimedia, dificultando el uso fraudulento de la información almacenada en el teléfono.

Bloquear únicamente el SIM y las tarjetas no garantiza la seguridad total ante un robo de smartphone. Desactivar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería previene el acceso no autorizado a conversaciones y a contactos, y reduce las posibilidades de fraude y suplantación de identidad.

En un entorno donde los ciberdelitos evolucionan de forma constante, reaccionar con rapidez se vuelve clave para salvaguardar la privacidad digital y evitar riesgos financieros y sociales asociados a la pérdida o robo de un dispositivo inteligente.