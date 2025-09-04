Tecno

Así puedes desactivar el WhatsApp de forma remota si te robaron el teléfono móvil

La gestión segura tras la pérdida o robo de un smartphone requiere actuar más allá del bloqueo de tarjetas, contemplando la desactivación de cuentas como WhatsApp para evitar fraudes y proteger archivos, conversaciones y la identidad digital

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
La pérdida de un teléfono
La pérdida de un teléfono pone en riesgo el acceso a WhatsApp y datos críticos - (Foto: WhatsApp)

La pérdida o el robo de un teléfono móvil representa una amenaza considerable para la seguridad de la información personal y financiera de cualquier usuario. La reacción habitual suele centrarse en bloquear la línea telefónica y las tarjetas bancarias vinculadas al dispositivo, sobre todo cuando existen aplicaciones financieras instaladas, pues existe el riesgo de que un atacante acceda y realice movimientos no autorizados.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que a menudo se pasa por alto, la necesidad de desactivar las cuentas de mensajería instantánea como WhatsApp, cuyo mal uso puede tener consecuencias graves tanto en el ámbito personal como profesional.

El control de una cuenta de WhatsApp por parte de un tercero implica la posibilidad de que el delincuente acceda al historial de conversaciones, archivos multimedia y datos sensibles, o se haga pasar por el titular para estafar a contactos cercanos.

La rápida desactivación de cuentas
La rápida desactivación de cuentas de mensajería se ha vuelto crucial frente al aumento de crímenes digitales y suplantaciones, especialmente cuando los delincuentes buscan aprovechar datos financieros y personales almacenados en el dispositivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Así, además del bloqueo de tarjetas y de la numeración SIM, resulta esencial asegurarse de que nadie pueda manipular la cuenta de mensajería una vez que el dispositivo ha caído en manos ajenas. Evitar suplantaciones de identidad y proteger la privacidad digital exige actuar de forma inmediata.

El cierre remoto de una cuenta de WhatsApp no es tan directo como el de otras aplicaciones. En el caso de Facebook, la plataforma incluye funciones específicas para el cierre desde cualquier computadora. Por el contrario, WhatsApp Web o la aplicación para Windows carecen de una opción para desactivar el servicio en el teléfono perdido. Por ello, se recomienda seguir estos caminos:

Cómo desactivar WhatsApp en caso de robo

  • Escribe a WhatsApp desde su formulario oficial de contacto (https://www.whatsapp.com/contact/noclient?lang=es_LA).
  • Indica en el mensaje que tu cuenta debe ser desactivada por robo o pérdida.
  • Proporciona tu número completo con el prefijo internacional (por ejemplo, +57 para Colombia) y una dirección de correo electrónico de contacto.

El soporte técnico procederá a bloquear el acceso a tu cuenta mientras gestionas la recuperación de la línea telefónica.

El cierre remoto de WhatsApp
El cierre remoto de WhatsApp y el restablecimiento de fábrica: así puedes frenar los daños tras un robo - (WhatsApp)

Cómo desactivar WhatsApp desde otro dispositivo

Gracias a la función de multidispositivo de WhatsApp, es posible gestionar las sesiones abiertas en diferentes aparatos. Si vinculaste tu cuenta a otro smartphone, tableta o dispositivo, puedes cerrar la sesión activa en el teléfono robado o perdido con estos pasos:

  1. Ingresa a la aplicación de WhatsApp en uno de los dispositivos donde esté abierta tu cuenta.
  2. Accede al menú de configuración y selecciona la opción “Dispositivos vinculados”.
  3. En el listado, identifica el equipo comprometido.
  4. Elige la opción para cerrar la sesión en ese dispositivo. El acceso quedará restringido de inmediato.

Si no cuentas con un dispositivo adicional, otra medida efectiva consiste en solicitar un duplicado de la tarjeta SIM a tu operador de telefonía. Una vez obtenido el nuevo chip e insertado en un teléfono con acceso a Internet:

  1. Descarga la aplicación de WhatsApp en el nuevo dispositivo.
  2. Inicia sesión con tu número telefónico. WhatsApp enviará un código SMS de verificación.
  3. Al verificar la cuenta con el nuevo chip, WhatsApp cerrará automáticamente la sesión en el equipo original, bloqueando el acceso al ladrón.
El uso de opciones como
El uso de opciones como el cierre de sesión desde dispositivos vinculados y el restablecimiento remoto de Android dificulta el acceso no autorizado y minimiza las posibilidades de fraude y violaciones de privacidad - EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON

Cómo restablecer el teléfono robado a estado de fábrica

Como medida extra de protección de datos, puedes restablecer tu teléfono a estado de fábrica de forma remota si vinculaste tu dispositivo Android a tu cuenta de Google. Este procedimiento elimina cuentas, aplicaciones y archivos que pudieran estar en riesgo:

  1. Accede desde una computadora al servicio “Encontrar mi dispositivo” de Google.
  2. Inicia sesión con la cuenta asociada al teléfono.
  3. Selecciona el aparato comprometido desde el panel de dispositivos.
  4. Identifica y selecciona la opción “Restablecer el estado de fábrica del dispositivo”.
  5. Confirma la acción para que el terminal inicie la limpieza remota de los datos.

Este proceso elimina datos personales, aplicaciones instaladas y archivos multimedia, dificultando el uso fraudulento de la información almacenada en el teléfono.

Bloquear únicamente el SIM y las tarjetas no garantiza la seguridad total ante un robo de smartphone. Desactivar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería previene el acceso no autorizado a conversaciones y a contactos, y reduce las posibilidades de fraude y suplantación de identidad.

En un entorno donde los ciberdelitos evolucionan de forma constante, reaccionar con rapidez se vuelve clave para salvaguardar la privacidad digital y evitar riesgos financieros y sociales asociados a la pérdida o robo de un dispositivo inteligente.

Temas Relacionados

WhatsappTeléfono MóvilSmartphoneBorrar WhatsappTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Paso a paso para ubicar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en un teléfono Android

La revisión manual desde el gestor de archivos permite identificar y borrar elementos que la aplicación de Meta no elimina completamente, y así evitar saturaciones y mejorar el rendimiento en dispositivos con poca capacidad

Paso a paso para ubicar

Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó el ferrocarril?

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

F.02, un robot doméstico, incorporó la tarea de cargar un lavavajillas sin necesidad de crear un nuevo modelo de IA

La importancia de esta innovación radica en la capacidad del robot para adaptarse a las demandas del hogar real

F.02, un robot doméstico, incorporó

Una banda elástica genera electricidad a partir del calor corporal: así funciona

Esta innovación abre la puerta a dispositivos electrónicos autoalimentados, sin necesidad de baterías voluminosas ni recargas constantes

Una banda elástica genera electricidad

Modo antirrobo en Android: cómo activarlo paso a paso

El sistema proporciona diversas herramientas diseñadas para maximizar la seguridad. Por ejemplo, el bloqueo antirrobo se activa en situaciones de robo físico

Modo antirrobo en Android: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajó para hacer una entrega

Bajó para hacer una entrega y le robaron el auto: así detuvieron al ladrón

José Luis Espert: “El domingo vamos a meter un montón de legisladores y concejales defensores de la libertad”

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

El ciclo seco de la selva amazónica se agrava: la pérdida de árboles reduce precipitaciones y eleva el calor

Un juez obligó a CABA a restituir el traslado de los cartoneros desde el conurbano pero Jorge Macri apelará

INFOBAE AMÉRICA
Luto nacional en Portugal por

Luto nacional en Portugal por el accidente de funicular en Lisboa: el número de muertos se elevó a 17

Juicio a Jair Bolsonaro: el Congreso avanza con la ley de amnistía para el ex presidente acusado de planear un golpe de Estado

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

Trump reafirmó su compromiso con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: “Algo va a suceder, lo vamos a lograr”

TELESHOW
Soledad Silveyra recordó la insólita

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina