Pornhub: su operador deberá pagar 5 millones de dólares por permitir videos de abuso infantil en su plataforma

El operador de Pornhub, Aylo, pagará un acuerdo de 5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y al estado de Utah tras ser acusado de beneficiarse deliberadamente de la difusión de material de abuso sexual infantil (CSAM) y contenido no consensuado (NCM).

La FTC y el estado de Utah señalaron que los responsables de la plataforma engañaron a los usuarios al asegurar que dicho material estaba “estrictamente prohibido”, cuando en realidad hicieron poco por bloquear decenas de miles de videos y fotos ilegales.

Como parte de la orden propuesta para resolver el caso, Aylo y sus filiales deberán implementar un programa que prevenga la distribución de CSAM y NCM en sus sitios web, además de cubrir la sanción económica.

“Los operadores de Pornhub ignoraron la proliferación de videos con abuso infantil para lucrarse con esta explotación”, afirmó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, quien advirtió que ahora estarán obligados a bloquear este contenido y verificar que quienes aparecen en los videos sean adultos que dieron su consentimiento.

Por su parte, la comisionada Melissa Holyoak señaló: “Los operadores de Pornhub causaron graves daños a menores y adultos sin su consentimiento al promover y distribuir material verdaderamente horroroso en línea”.

“Esta orden de consentimiento es un paso importante para proteger a las personas de algunos de los materiales más dañinos y explotadores en línea”, declaró el gobernador de Utah, Spencer J. Cox. “Las empresas que se benefician de esta conducta deben rendir cuentas”, dijo.

Cómo se desenvolvió esta denuncia

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y el estado de Utah presentaron una denuncia contra Aylo, empresa propietaria de Pornhub, por engañar a los usuarios sobre sus supuestas políticas de “tolerancia cero” frente al material de abuso sexual infantil (MASI) y el contenido no consensuado (NCM).

Según la acusación, la compañía aseguraba bloquear de inmediato los videos denunciados, pero en la práctica no revisaba todos los reportes, permitía que el contenido eliminado se volviera a subir y no vetaba a los responsables de cargar este material.

Incluso, se descubrió que Aylo licenció y promovió listas de reproducción con títulos explícitos que aludían a menores de edad y violencia sexual.

La investigación reveló que, hasta diciembre de 2020, cualquier persona podía subir fotos y videos pornográficos a sus sitios, lo que facilitó la difusión masiva de contenido ilegal.

Las auditorías internas realizadas ese mismo año —cuando procesadores de pago amenazaron con sancionar a la compañía— identificaron decenas de miles de videos con abuso sexual infantil, pero muchos fueron ignorados por la empresa.

Además, la denuncia expone que Aylo incumplió con la verificación de edad e identidad de quienes aparecían en los videos, y puso en riesgo la privacidad de los modelos que trabajaban con la plataforma.

Aunque prometió medidas de seguridad, almacenó datos sensibles como números de seguro social e identificaciones sin encriptación ni protección adecuada.

Como sanción, la orden establece una multa de 15 millones de dólares, de los cuales Aylo pagará 5 millones al estado de Utah.

Como respuesta a estas prácticas, la orden propuesta establece una multa de 15 millones de dólares, de los cuales Aylo deberá pagar 5 millones al estado de Utah.

También se le prohíbe tergiversar en el futuro sus políticas de control de contenido y se le exige implementar programas efectivos para prevenir la publicación y difusión de material de abuso sexual infantil y contenido no consensuado.

Qué es Aylo

Aylo, antes llamada MindGeek, administra más de un centenar de portales de contenido pornográfico. Entre ellos están sitios gratuitos con publicidad, como Pornhub, YouPorn y RedTube, que permiten a los usuarios subir videos propios, así como servicios de suscripción como Pornhub Premium.

Todas estas plataformas operan en Estados Unidos y a nivel global, alcanzando cientos de millones de visitas mensuales solo en el mercado estadounidense, según la FTC.