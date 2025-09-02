Por qué la batería del celular baja al 1%, pero sigue funcionando más tiempo de lo esperado

El indicador de batería al 1 % en los móviles no refleja la carga real, sino una estimación de seguridad. (Imagen ilustrativa)

En medio de la dependencia tecnológica, muchos usuarios se han sorprendido alguna vez al ver el indicador de batería de su móvil marcar un 1 % y, pese a todo, observar cómo el dispositivo sigue funcionando durante varios minutos, incluso media hora más.

Este fenómeno, lejos de ser un error de software o un fallo de diseño, tiene una explicación técnica y lógica que apunta a la manera en que los fabricantes protegen tanto la integridad del dispositivo como la experiencia del usuario.

Cuál es el motivo por el que la batería al 1% dura más

El porcentaje de batería que aparece en la pantalla de un móvil no representa una medición directa y exacta de la energía que queda en el dispositivo. Los teléfonos no poseen un sensor que mida exclusivamente cuánto carga le resta a la batería. Lo que existe es un sistema de estimación.

El dispositivo interpreta una serie de datos —voltaje, temperatura interna, consumo reciente y patrones de descarga anteriores— y, con ellos, calcula lo que los ingenieros denominan State of Charge o estado de carga. El resultado es una aproximación que permite conocer, de forma orientativa, cuánto puede seguir funcionando el móvil.

Las baterías de iones de litio no se descargan de forma lineal y presentan reservas ocultas al llegar al 1 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cálculo se realiza a partir de algoritmos desarrollados específicamente, que tienden a mostrar un porcentaje ligeramente inferior al que realmente podría corresponderle a la batería. El motivo es porque se deja un margen de seguridad, evitando que el teléfono se apague de manera inesperada.

De este modo, si el sistema estima que puede quedar un 3 % de batería, durante los segundos finales mostrará solo un 1 %, otorgando cierto colchón al usuario antes del apagado total.

Cómo funcionan las baterías de litio

Las baterías de iones de litio, presentes en casi todos los celulares modernos, no se descargan de forma lineal. Cuando comienzan a perder energía, la caída puede ser acelerada. Más adelante, esa disminución se ralentiza, para luego volver a bajar más rápido y, finalmente, estabilizarse de nuevo en los extremos.

Este último intervalo, conocido como ‘zona de baja descarga’, se caracteriza por mostrar variaciones mínimas en el voltaje aunque la batería esté próxima a agotarse. El sistema de medición, ante estas oscilaciones, opta por el lado de la precaución y muestra un 1 % en pantalla incluso si queda algo más de carga.

El comportamiento de la batería al 1 % es normal y no indica un fallo del dispositivo ni del software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo, lejos de ser una trampa visual, protege al usuario. Permite que el móvil siga funcionando durante esos minutos críticos cuando aparentemente queda solo 1 % de batería, aunque en realidad existan reservas ocultas. Así, el usuario recibe un aviso anticipado y el riesgo de sufrir un apagado brusco se minimiza.

Qué hacer ante la batería baja: buenas prácticas y consejos

Si el móvil permanece encendido más tiempo de lo aparente con solo un 1 %, no supone motivo de alarma. En realidad, indica que el sistema de protección interna está cumpliendo su función.

El usuario debe prestar atención únicamente si el dispositivo se apaga inesperadamente cuando aún indica más de un 5 % de energía. De lo contrario, puede considerar normal el comportamiento y continuar con la carga habitual.

El agotamiento total de la batería provoca estrés químico y reduce la vida útil del móvil.(Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, surgen interrogantes sobre el mejor modo de preservar la salud de la batería, en especial ante el riesgo de dejar descargar completamente el teléfono hasta el 0 %.

La práctica de agotar la batería, común cuando las baterías de los primeros celulares eran de níquel y necesitaban descargas completas para superar el llamado ‘efecto memoria’, ha dejado de ser válida.

Las baterías de iones de litio actuales no sufren este problema, y dejar que lleguen con frecuencia al 0 % les provoca estrés químico. Esto acelera el desgaste de sus celdas y reduce su capacidad de retención de energía, obligando a recargar más seguido el móvil.