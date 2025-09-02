Tecno

Nintendo baja el precio de la suscripción de Switch Online en México: cuánto costará

El cambio de costos fue confirmado a través de correo electrónico y beneficiará a usuarios nuevos y antiguos

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Nintendo sorprende con una reducción
Nintendo sorprende con una reducción permanente de precios en la suscripción de Nintendo Switch Online para México. (foto: Nintendo)

Sorprendiendo a sus usuarios y contradiciendo la tendencia de aumentos en productos tecnológicos, Nintendo anunció una reducción de precios permanente en la suscripción de Nintendo Switch Online para México.

Este ajuste, comunicado a través de correos electrónicos enviados por la propia compañía, marca un giro en la política de precios vigente durante los últimos meses, en los que, por ejemplo, PlayStation ha aumentado el costo de sus suscripciones y consolas.

Cuáles son los nuevos precios de Nintendo Switch Online en México

La reducción anunciada toma efecto a partir del 1 de octubre de 2025. Los usuarios con renovación automática activa verán reflejada esta rebaja en su siguiente ciclo posterior a esa fecha.

Aquellos con renovaciones anteriores al 1 de octubre mantendrán temporalmente el precio previo hasta que realicen una nueva renovación después de la fecha establecida.

A continuación, el desglose de los nuevos precios anuales para las diferentes modalidades del servicio, según la información proporcionada a través de los diferentes canales oficiales y las plataformas de comunicación de Nintendo:

  • Nintendo Switch Online + Expansion Pack familiar (anual): de $1.999 MXN a $1.799 pesos mexicanos.
  • Nintendo Switch Online + Expansion Pack individual (anual): de $1.199 MXN a $1.149 pesos mexicanos.
  • Nintendo Switch Online (anual): de $479 MXN a $449 pesos mexicanos.

Estos nuevos precios representan descuentos de $200 MXN en la suscripción familiar con Expansion Pack, $50 MXN en la individual con Expansion Pack, y $30 MXN en el plan anual básico. La modificación impacta principalmente a quienes mantienen una suscripción regular y renuevan periódicamente su membresía para acceder a las funcionalidades online de la consola híbrida de Nintendo.

Cabe mencionar, según lo reportado, que estos nuevos valores no regresan a los precios previos al aumento aplicado a principios de año, el cual llegó a ser de hasta $400 MXN en la suscripción familiar.

Por qué Nintendo baja el costo de su suscripción en México

Durante los primeros meses del año, Nintendo llamó la atención de sus usuarios por un aumento generalizado en sus productos y servicios digitales en Latinoamérica. Estos ajustes, que afectaron a países como Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, respondieron a factores económicos tales como la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

Tras esa etapa de incrementos que elevaron de manera notable las tarifas de la suscripción de Nintendo Switch Online, la empresa japonesa optó nuevamente por modificar los valores, esta vez con una notoria rebaja exclusiva para México, al menos por ahora.

La variabilidad en los precios de Nintendo Switch Online responde, según fuentes de la propia compañía, al comportamiento económico, global y local. Factores como el tipo de cambio, la inflación y la competitividad del entorno digital obligan a Nintendo a mantener una estrategia de ajustes continuos, ya sea con aumentos o disminuciones en suscripciones, precios de consolas o videojuegos.

En el último año, la empresa no solo subió los valores de Nintendo Switch Online en distintos territorios, sino que también aplicó incrementos al hardware y accesorios en mercados como Canadá, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Nintendo lanza Hello, Mario! Una nueva app para teléfonos móviles y Switch

Nintendo anunció el lanzamiento de Hello, Mario!, una aplicación gratuita que llegará el 26 de agosto a teléfonos móviles, tabletas y consolas Nintendo Switch de primera y segunda generación.

Diseñada para niños y familias, la app presenta una interfaz intuitiva que permite interactuar con el rostro de Mario de manera sencilla: los usuarios pueden dibujar, girar o tocar su cara, y ver cómo el personaje reacciona con expresiones y gestos divertidos.

La propuesta incluye minijuegos táctiles inspirados en elementos clásicos de la franquicia como tuberías y champiñones, además de videos breves en técnica de stop motion, pensados para mantener la atención de los más pequeños. Para instalar la app en móviles, se requiere iOS 15, Android 6.0 o versiones más recientes.

Hello, Mario! también forma parte de una nueva colección de juguetes y productos llamada My Mario, cuya venta inicial está prevista en tiendas de Tokio, Osaka y Kioto. Se espera que esta línea, que incluye libros interactivos y figuras de personajes populares, se expanda a otros mercados internacionales en el futuro, promoviendo la interacción y el juego familiar en torno al universo Mario.

