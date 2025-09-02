Modo tarántula de WhatsApp: cómo se activa de manera rápida

Se trata de una serie de configuraciones que se activan manualmente, no de una función oficial. (Fotocomposición: Infobae)

El modo tarántula en WhatsApp está dirigido a quienes sienten fascinación por este peculiar animal, ya que permite crear imágenes únicas de tarántulas en distintos escenarios gracias a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación tanto para Android como para iPhone.

Estas imágenes pueden utilizarse como fondos de chat o compartirse fácilmente con otros contactos.

Es importante precisar que el modo tarántula no constituye una función oficial de la plataforma, sino que requiere que el usuario realice ciertas configuraciones para habilitarlo.

Los usuarios pueden acudir a Meta AI para generar imágenes con IA directamente en WhatsApp. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo tarántula, solo se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de Meta AI. Es un círculo azul ubicado en la esquina inferior derecha. Iniciar un chat con Meta para solicitar una imagen.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

Tarántula explorando una selva tropical bajo la lluvia.

Tarántula vestida como superhéroe sobre un edificio en una ciudad moderna.

Tarántula gigante caminando por una playa al atardecer.

Tarántula rodeada de flores en un jardín colorido.

Tarántula en un laboratorio futurista entre computadoras y luces de neón.

Tarántula bailando sobre una pista de hielo iluminada.

Tarántula protagonista en una escena de película de acción.

Tarántula relajándose en una hamaca bajo la sombra de una palmera.

Estas imágenes se pueden utilizar como fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo cambiar el fondo de chats de WhatsApp

Una vez hayas creado una imagen con Meta AI de este animal, debe seguir este proceso para que sea tu fondo de chats:

Abrir la app de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Asimismo, es posible personalizar el color de las burbujas de chat para que se adapten de manera más precisa a la imagen seleccionada.

En la sección de Ajustes es posible modificar el fondo de los chats. (WhatsApp)

Cómo realizarle consultas de Meta AI

Además de crear imágenes, Meta AI también puede responder consultas sobre tarántulas, una función pensada para los más curiosos o amantes de estos arácnidos. Algunas de las preguntas que los usuarios pueden formular son:

¿Qué comen las tarántulas y cómo cazan a sus presas?

¿Cuánto tiempo pueden vivir en cautiverio y en estado silvestre?

¿Qué especies son más comunes como mascotas?

¿Las tarántulas son venenosas para los humanos?

¿Qué cuidados básicos requieren en un terrario?

Muchos usuarios identifican a Meta AI por su ícono del círculo azul. (Meta)

Para quiénes es el modo tarántula en WhatsApp

El modo tarántula en WhatsApp está pensado para quienes sienten curiosidad por estos arácnidos o desean aprender más sobre ellos de forma sencilla y entretenida.

A través de Meta AI, los usuarios pueden formular preguntas sobre alimentación, hábitat, cuidados en cautiverio o incluso curiosidades de diferentes especies. Es una herramienta útil tanto para amantes de las mascotas exóticas como para estudiantes o personas que disfrutan explorar temas poco comunes.

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

Alguna de las funciones nuevas que hay en WhatsApp son:

Asistente de escritura.

WhatsApp agregó una nueva función de inteligencia artificial enfocada en optimizar la redacción de los mensajes. Esta herramienta permite corregir errores ortográficos y adaptar el tono antes de enviarlos.

Los chats de audio en WhatsApp permiten a los grupos conversar por voz en tiempo real, de forma similar a un walkie talkie y sin la formalidad de una llamada. (WhatsApp)

Con el asistente “Ayuda para la Escritura” (Writing Help en inglés), los usuarios pueden acceder a sugerencias generadas por IA en diferentes estilos, como profesional, divertido o empático, y elegir la opción que mejor se ajuste a su intención o continuar editando para perfeccionar el texto, según explicó la plataforma.

Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp funcionan como un sistema de Walkie Talkie dentro de los grupos, permitiendo que los integrantes conversen en tiempo real mediante voz, pero sin la formalidad ni la interrupción de una llamada. Para comenzar uno, basta con deslizar hacia arriba desde la parte inferior del chat grupal.